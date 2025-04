fot. Fotolia

Jak raz na zawsze, szybko i bezboleśnie, a do tego całkowicie w bezpieczny sposób pozbyć się wady wzroku? Czy naprawdę dzień po zabiegu bez obaw mogę wrócić do zwykłych, codziennych aktywności: pracy przed komputerem, prowadzenia samochodu czy wieczornego biegania? O zaletach najnowszej metody korekcji wzroku rozmawiamy z doktorem n. med. Janem Grzeszkowiakiem z kliniki okulistycznej Optegra.

Jako krótkowidz od lat śledzę informacje na temat laserowej korekcji wzroku, jednak do tej pory nie zdecydowałam się na zabieg. Co nowego daje pacjentom metoda mikrosoczewkowa w porównaniu z dotychczasowymi?



W ciągu ostatnich 20 lat obserwujemy ogromny postęp w rozwoju zabiegów okulistycznych. Jednak wciąż dla lekarza najważniejszą kwestią pozostaje skuteczność leczenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi. Istotne jest także to, by poprzez ingerencję możliwie w jak najmniejszym stopniu ograniczać jego zwyczajne życie. Mikrosoczewkowa metoda Lentivu spełnia te warunki. Pod wieloma względami idzie nawet krok dalej niż tradycyjna korekcja laserowa i pozwala na jeszcze szybszy powrót do codziennych aktywności, sportu czy hobby. Ostrość wzroku poprawia się bardzo szybko i najczęściej już następnego dnia można normalnie pracować, prowadzić samochód, uprawiać sport, a panie bez przeszkód mogą malować oczy.

Z punktu widzenia pacjenta istotne znaczenie ma również to, że w czasie zabiegu nie odczuwa on bólu, a pobyt w sali operacyjnej trwa jedynie kilka minut. Jedyną dolegliwością jest niewielkie podrażnienie oczu, utrzymujące się przez kilka godzin, podobne do tego, jakie odczuwamy podczas krojenia cebuli. Tak więc w przypadku metody mikrosoczewkowej korekcji wzroku okres rekonwalescencji i dyskomfort ograniczone są naprawdę do minimum. A najlepszym potwierdzeniem tego jest to, że wielu naszych pacjentów na wizytę kontrolną, która odbywa się następnego dnia, przyjeżdża do nas samodzielnie, prowadząc samochód!

Jak przebiega zabieg wykonany tą metodą?



Mikrosoczewkowa metoda Lentivu polega na zastosowaniu precyzyjnie dobranych dawek podczerwieni o niskiej i bezpiecznej dla oka energii. Podczas zabiegu z przezroczystej, zewnętrznej części oka – czyli rogówki, przy użyciu najnowszego urządzenia Visumax firmy Carl Zeiss Meditec zostaje wyodrębniony jej mikroskopijny fragment o soczewkowatym kształcie. Mikrosoczewkę, zwaną inaczej „lenticulą” (stąd nazwa metody: Lentivu) wydobywa się – w sposób bezbolesny! – przez kilkumilimetrową kieszonkę. W ten sposób zmieniane są parametry optyczne oka, co w rezultacie prowadzi do trwałej poprawy wzroku, a cały zabieg trwa zaledwie kilka minut.

Czy mikrosoczewkowa korekcja wzroku jest w pełni bezpieczna?



Dla zapewnienia pacjentowi komfortu oraz bezpieczeństwa wymagane są minimum trzy warunki. Po pierwsze, wysokiej klasy specjaliści wykonujący zabiegi. Po drugie, nowoczesna, oparta na najnowszych zdobyczach nauki technologia. Po trzecie, rzetelne i szczegółowe badania, na podstawie których pacjent jest kwalifikowany do zabiegu. Mikrosoczewkowa korekcja wzroku, dostępna w Polsce jedynie w klinikach Optegra, spełnia wszystkie te kryteria.

Zabiegi wykonywane są przez doświadczonych lekarzy-okulistów, zajmujących się korekcją wzroku od wielu lat. Korzystają oni ze specjalistycznych urządzeń i sprzętu okulistycznego najnowszej generacji, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz doskonałą precyzję. Dodatkowo każdy z pacjentów przechodzi rozszerzony zestaw badań diagnostycznych. Pamiętajmy również, że w Polsce zabiegi korekcji wzroku, w tym również wykorzystujące urządzenia laserowe, wykonywane są z powodzeniem od ponad 20 lat Natomiast przy użyciu urządzenia Visumax przeprowadzono już ponad 250 tys. zabiegów na całym świecie.

Jakie wady wzroku można w ten sposób korygować i czy zabiegi można przeprowadzać u wszystkich krótkowidzów?



Zabiegi mikrosoczewkowej korekcji wzroku można wykonać u większości osób z krótkowzrocznością, noszących tzw. okulary minusowe (do minus 10,0 D) i z astygmatyzmem (noszących tzw. okulary cylindryczne, do 5,0 D). Wcześniej każdy pacjent podczas wizyty kwalifikacyjnej musi przejść bardzo szczegółowe, specjalistyczne badania diagnostyczne. Dopiero pełna i dokładna informacja o wadzie wzroku oraz budowie i właściwościach oka pacjenta pozwala lekarzowi jednoznacznie określić, czy możliwe jest zastosowanie w tym przypadku metody mikrosoczewkowej korekcji wzroku.

Wielu spośród okularników obawia się zabiegów związanych z korekcją wzroku. Czy słusznie?



To zupełnie naturalne, że mając świadomość jak delikatnym narządem jest nasze oko i jak ważny dla nas jest zmysł wzroku, odczuwamy lęk przed jakąkolwiek ingerencją. Warto jednak wiedzieć, że do tak delikatnej struktury opracowano równie delikatne i precyzyjne metody. Z rozmów z moimi pacjentami wiem, że większość obaw opiera się na błędnych informacjach i mitach, których niepotrzebnie szukamy w internecie. Rzekoma ryzykowność zabiegu oraz ból z tym związany, a także długi okres rekonwalescencji to najczęstsze z nich. Do mitów należy również przekonanie, że przebycie zabiegu uniemożliwia w przyszłości poród naturalny. Od razu mogę zapewnić: korekcje wzroku nie są przeciwskazaniem do naturalnego porodu.

Największe obawy pacjentów budzą chyba jednak same urządzenia. Pacjenci bardzo często pytają nas o to, czy jest możliwe, by laser przestał działać w trakcie zabiegu albo wyzwolił nagle energię większą niż potrzeba. Tymczasem przy niezwykle dokładnych urządzeniach, które w najwyższym stopniu kontrolują przebieg zabiegu, taka sytuacja w ogóle nie jest możliwa.

Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o tym, że na przykład w Czechach czy Niemczech korekcje wad wzroku nowoczesnymi metodami są bardzo popularne i traktowane na równi z zabiegami kosmetycznymi. Dlatego tak ważne jest upowszechnianie w naszym kraju wiedzy na ten temat oraz zapewnienie osobom z wadami wzroku dostępu do rzetelnych informacji, opartych na faktach medycznych oraz doświadczeniu klinicznym. Wtedy sami będą mogli zadecydować, czy chcą uwolnić się od okularów i soczewek kontaktowych.

dr n. med. Jan Grzeszkowiak

