laserowa korekcja wzroku metodą intraCor

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej, na zlecenie Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok, na ponad 1 000 respondentach powyżej 18 roku życia, aż 85 % Polaków nie wie co to jest presbiopia. Ponad jedna trzecia badała wzrok ponad dwa lata temu, a 7 % ankietowanych zadeklarowało, że nigdy nie kontrolowało wzroku.

Presbiopia czyli starczowzroczność

Starczowzroczność może pojawić się nawet u osób, które nigdy nie miały problemów z widzeniem. Nie jest uznana za chorobę, ponieważ to naturalny proces starzenia się organizmu. Z upływem lat soczewka twardnieje, traci elastyczność i możliwość swobodnej zmiany kształtu, a więc również zdolność akomodacji. Źrenica staje się węższa i mniej czuła na światło. Pierwsze objawy to brak ostrości widzenia przedmiotów w bliskiej odległości, kiedy np. nie możemy odczytać drobnego druku lub trudności z czytaniem zwłaszcza przy słabym oświetleniu. Osoby dorosłe, które zauważą u siebie pierwsze problemy powinny zgłosić się do okulisty, aby zweryfikować czy to nie pierwsze symptomy presbiopii.

Rozwój współczesnej medycyny pozwala na szybkie rozpoznanie wady wzroku i wdrożenie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu możemy zniwelować objawy i przywrócić komfort życia. Najprostszym sposobem radzenia sobie z procesem starzenia się oka jest stosowanie okularów lub soczewek kontaktowych. Od kilku lat dostępna jest również w Polsce innowacyjna metoda laserowej korekcji wzroku – intraCOR.

Innowacyjne soczewki zakładane tylko do snu

Mimo, iż okulary stały się współcześnie uzupełnieniem modowych trendów, osoby które muszą je nosić na co dzień wiedzą, że w wielu sytuacjach są kłopotliwe i niewygodne. Przeszkadzają w codziennej aktywności, uprawianiu sportów, a korygowanie za ich pomocą widzenia bliży jednocześnie zakłóca widzenie dali. Osobom posiadającym różnicę pomiędzy wadą w jednym a drugim oku przekraczającą 3 – 3,5 dioptrii prawie niemożliwe jest dobranie okularów, tak aby widziały idealnie. Dodatkowo dużym dyskomfortem są ograniczenia związane z tym, iż stale trzeba o nich pamiętać i uważać aby ich nie porysować. Coraz częściej okulary wykorzystywane są jedynie w sytuacjach domowych.

Alternatywą jest wykorzystanie soczewek kontaktowych. Są bardziej komfortowe od okularów, ale należy pamiętać o konieczności ich regularnej pielęgnacji i przestrzeganiu zaleceń higienicznych. Wiele osób nie może przyzwyczaić się do ich codziennego wkładania i wyjmowania. Podstawową wadą jest uczucie dyskomfortu podczas noszenia.

Dla wielu kobiet jedną z wad soczewek kontaktowych jest konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu makijażu. Osoby te nie mogą stosować niektórych kosmetyków jak np. tuszu wydłużającego rzęsy. Makijaż muszą wykonywać dopiero po założeniu soczewek, a usuwać go po ich ściągnięciu.

Według badań CBOS, o braku komfortu związanym z noszeniem szkieł korekcyjnych mówiła więcej niż co czwarta osoba. Rozwiązaniem, dostępnym na rynku, może być stosowanie innowacyjnych soczewek OrtoK, które zakładane jedynie do snu zapewniają korekcję wady wzroku na 16 – 40 godzin w ciągu kolejnych dni.

Metoda intraCOR - na czym polega?

Najnowszym trendem w światowej okulistyce jest korygowanie wad wzroku za pomocą laserowej korekcji metodą intraCor. Polega ona na wykonaniu laserem pięciu kolistych „nacięć” w wewnętrznych warstwach rogówki oka. Krótkie impulsy lasera powodują, że tkanki rogówki ulegają przemianie w gazowe pęcherzyki, które następnie wyparowują. Pod wpływem tych nacięć oraz działania ciśnienia wewnątrzgałkowego rogówka w centrum nieznacznie się uwypukla i nabiera pożądanego kształtu. Skutkuje to zwiększeniem jej mocy optycznej i umożliwia ostre widzenie z bliska.

„Dla pacjenta jest to metoda bardzo komfortowa ponieważ zabieg jest całkowicie bezbolesny, odbywa się bardzo szybko, samo działanie lasera na oko zajmuje zaledwie 15 sekund i daje natychmiastowe rezultaty, zauważalne już po kilku godzinach” – mówi lek. med. Robert Matusik z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok, wykonujący zabiegi metodą intraCOR. Wystarczy operacja jednego oka, aby funkcjo­nować bez okularów czy szkieł kontaktowych – dodaje.

W grupie osób korzystających obecnie ze szkieł (48% badanych) ankieta CBOS wykazała, że co drugi Polak poddałby się laserowemu zabiegowi korekcji wzroku, aby wyeliminować konieczność noszenia okularów lub szkieł kontaktowych.

