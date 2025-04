Podstawy okulistyczne

Obraz widzianego przez ludzkie oko świata, pada jako promienie świetlne, poprzez elementy skupiające (rogówka, soczewka) na światłoczułą siatkówkę. Ta przekazuje bodźce do mózgu i umożliwia nam widzenie. Tak to wygląda w oku zdrowym. W oku krótkowzrocznym, promienie świetlne padają przed siatkówką, w związku z tym, aby zmniejszyć zdolność skupiającą oka stosowane są okulary ze szkłami „minusowymi”. Odwrotnie jest u osób nadwzrocznych, które stosują okulary „plusowe” - do widzenia z bliskiej odległości. W gabinetach okulistycznych, praktycznie każda wizyta powinna być poprzedzona oceną ostrości wzroku.

Jaka to literka?

Tablice do badania ostrości wzroku do dali, nazywamy tablicami Snellena. Prezentowane są na nich litery, cyfry bądź inne znaki graficzne (optotypy), przy czym ich wielkość maleje ku dołowi. Zadaniem pacjenta jest odczytać każdy z tych symboli, osobno dla oka lewego i prawego, z odległości 5 metrów. Jeżeli pacjent odczyta prawidłowo symbole z poziomego rzędu oznaczonego wartością 1,0 (zwykle jest to ostatni lub przedostatni rząd od dołu) – oznacza to, że ma oko normowzroczne (bez zaburzeń ostrości widzenia w dali).

Lekarz zapisze wtedy:

Vod = 1,0 (lub 5/5) – dla oka prawego

Vos = 1,0 (lub 5/5) – dla oka lewego

Pacjent, który odczytuje jedynie symbole położone wyżej na tablicy, ma zaburzenia ostrości widzenia w dali. Zależnie od tego jaką wartość numeryczną ma odczytywany przez pacjenta rząd liter, zostanie to wyrażone ułamkiem mniejszym niż 1, np. 0,8, 0,7, itd.

A jeżeli nic nie widzę na tablicy?

Świadczy to o znacznym spadku ostrości widzenia. Lekarz poprosi wtedy o policzenie swoich palców, z mniejszej niż 5 metrów odległości. Jeżeli tego pacjent również nie widzi, oceniona zostanie zdolność zobaczenia ruchu ręki przed okiem. Zaś minimalna „aktywność” siatkówki to poczucie światła.

Gorzej widzę z bliska

Istnieją osobne tablice Snellena do badania ostrości wzroku z bliska. Zdrowe oko przeczyta tekst zapisany najmniejszą czcionką (u góry tablicy) z odległości 30 cm.

Zapis lekarza będzie wyrażony tak:

Snod = 0,5/30 – dla oka prawego

Snos = 0,5/30 – dla oka lewego

