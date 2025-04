Masz już dość okularów, a soczewki kontaktowe nie wydają ci się wygodnym rozwiązaniem. W takiej sytuacji pomoże ci laserowa chirurgia refrakcyjna – najnowocześniejsza metoda korekcji wad wzroku. Za jej pomocą można skorygować nadwzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm. Zabieg wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym. Sama „operacja” trwa kilka minut (łącznie z przygotowaniem, znieczuleniem i pobytem w sali pooperacyjnej – do dwóch godzin). Polega ona na wymodelowaniu powierzchni rogówki, tak by promienie świetlne skupiały się dokładnie na siatkówce. Obecnie dostępne są cztery metody laserowej korekcji wad wzroku. Koszt zabiegu wynosi od blisko 2 do 3 tys. zł (za jedno oko).

- LASIK – obecnie jest to metoda najczęściej stosowana. Umożliwia korygowanie krótkowzroczności do –13 dioptrii, astygmatyzmu do 6 dioptrii

i nadwzroczności do +6 dioptrii. Przy tej metodzie nie ma konieczności zakładania opatrunku po zabiegu i można operować oboje oczu jednocześnie.

- LASEK – tę metodę stosuje się u osób z nieco mniejszą wadą wzroku. Zakres operowanych wad wynosi od –10 do +6 dioptrii. Metodą LASEK operowało się najpierw jedno oko i dopiero za jakiś czas drugie. Teraz można już operować oboje oczu podczas jednego zabiegu. Po zabiegu nie stosuje się opatrunku, trzeba jednak przez kilka dni nosić soczewkę opatrunkową.

- EPI-LASIK – to najnowocześniejszy rodzaj chirurgii refrakcyjnej. W Polsce po raz pierwszy zastosowano tę metodę w Centrum Mikrochirurgii Oka LASER. Tę metodę można stosować nawet u osób, które mają zbyt cienką rogówkę, by korygować wzrok innymi metodami chirurgicznymi. Epi-Lasik pozwala operować oboje oczu jednocześnie.

- PRK – w Polsce tę metodę stosuje się coraz rzadziej. Koryguje krótkowzroczność do –8 dioptrii, astygmatyzm do 2,5 dioptrii i nadwzroczność do +2 dioptrii. Jest najmniej komfortowa. Po zabiegu przez kilka dni nosi się opatrunek lub soczewkę opatrunkową.

Trwałe i bezpieczne

Laserowa chirurgia refrakcyjna w większości przypadków poprawia wzrok raz na zawsze. Pełna stabilizacja ostrości widzenia trwa do sześciu miesięcy. Powikłania po zabiegach zdarzają się niezwykle rzadko – ich ryzyko jest mniejsze niż 1 proc. Pojawiają się jednak dolegliwości przejściowe (najczęstsze z nich to łzawienie, światłowstręt i ból), które trwają kilka dni. Dlatego trzeba się przygotować na 10-dniowe zwolnienie z pracy. Przez miesiąc po zabiegu nie wolno się opalać, a przez trzy miesiące – pływać (zarówno w basenie, jak i w morzu i jeziorze). Przez pół roku należy unikać dużego wysiłku fizycznego. Natomiast pracę przy komputerze można rozpocząć już po dwóch tygodniach.

Metoda nie dla wszystkich

Nie wszyscy mogą skorzystać z tej metody poprawy wzroku. Przeciwwskazania to m.in.:

- bardzo duże wady wzroku;

- wiek poniżej 20 lat;

- ciąża i karmienie piersią;

- oczopląs, jaskra i zaćma;

- niedobór wydzielania łez;

- przebyte wirusowe zapalenie rogówki;

- pewne choroby ogólne (m.in. cukrzyca, skłonność do tworzenia się przerośniętych blizn).

Przed zabiegiem

Jeżeli używasz soczewek kontaktowych, zrezygnuj z ich noszenia na dwa tygodnie przed zabiegiem. Podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz wpuści ci do oka krople rozszerzające źrenice, więc nie przyjeżdżaj na nią samochodem. Na pół godziny przed samym zabiegiem założysz strój ochronny (fartuch, osłony na buty i włosy), a potem dostaniesz leki przeciwbólowe i krople znieczulające do oczu. Na sali operacyjnej położysz się na specjalnym łóżku, a lekarz nałoży osłonki wokół operowanego oka i tzw. rozwórkę, która zapobiegnie mruganiu. Następnie odsunie płatek rogówki. Potem już będziesz tylko przez kilka minut patrzeć we wskazany punkt.

Podajemy miejsca, gdzie można wykonać laserową korekcję wad wzroku:

- Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, www.okolaser.com.pl

Warszawa, ul. Grzybowska 6/10,

tel. (0-22) 654 68 06, 654 67 81

- Klinika Okulistyczna INTERMEDICA, www.intermedica.pl

Poznań, ul. Szelągowska 29/3,

tel. (0-61) 826 70 67;

Kraków, ul. Zwierzyniecka 29,

tel. (0-12) 431 17 82;

Szczecin, ul. Mickiewicza 140,

tel. (0-91) 487 70 80

- Pracownia Chirurgii Refrakcyjnej, Samodzielny Szpital Kliniczny nr 5 ŚLM,

Katowice, ul. Ceglana 35,

tel. (0-32) 251 74 11 w. 264 q WROCŁAWSKIE CENTRUM OKULISTYCZNE, www.wco.com.pl

Wrocław, ul. Piwna 13,

tel. (0-71) 322 62 83

- NZOZ MEDEOR Klinika Okulistyczna, www.medeor.pl

Łódź, ul. Ciesielska 8,

tel. (0-42) 654 43 24

- Centrum Medyczne MAVIT

Warszawa, ul. Podleśna 61,

tel. (0-22) 569 59 00, 865 16 00;

Warszawa, ul. Migdałowa 4,

tel. (0-22) 645 12 13

- Ośrodek CHIRURGII OKA

PROF. ZBIGNIEWA ZAGÓRSKIEGO.

Nałęczów, al. Kasztanowa 6,

tel. (0-81) 50 15 799;

badania przed zabiegiem:

Lublin, ul. Romanowskiego 23 B, tel. (0-81) 747-45-66 wew. 355

- NOWY WZROK Centrum Okulistyczne, www.nowywzrok.pl

Gdańsk, ul. Chmielna 103/104,

tel. (0-58) 324 92 22

- humana medica omeda

www.omeda.pl

Białystok, ul. Fabryczna 39,

tel. (0-85) 654 53 53

- NZOZ KLINIKA 2000

www.klinika2000.pl

Katowice, ul. Żelazna 1,

tel. (0-32) 359 09 99