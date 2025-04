Syndrom oka biurowego ­– jak się objawia?

Zespół oka biurowego (inaczej syndrom oka biurowego) to pojęcie, które w medycynie funkcjonuje stosunkowo od niedawna. Etymologia nazwy schorzenia wskazuje, że jego objawy występują u osób, które poprzez warunki pracy w biurze, narażone są na szkodliwe dla oka działanie czynników zewnętrznych. Okuliści podkreślają, że objawy tej dolegliwości są niemal tożsame z tymi, na które uskarżają się pacjenci z zespołem suchego oka. A są to:

uczucie zmęczonych oczu,

ból oczu (a często nawet głowy),

(a często nawet głowy), pieczenie pod powiekami,

obniżenie się ostrości wzroku, wrażenie jakby patrzyło się „ przez mgłę ”,

”, przekrwienie spojówek i gałek ocznych,

i gałek ocznych, uczucie swędzenia gałki ocznej,

potrzeba częstego mrugania powiekami ,

, obrzęk spojówek i powiek.

Jakie są przyczyny zespołu oka biurowego?

Syndrom oka biurowego to dolegliwość, na którą niejako jesteśmy skazani przez czasy, w których żyjemy – czasy nowych technologii. Większość z nas nie wyobraża sobie dnia bez włączenia komputera i to nie tylko dlatego, że stanowi dla nas źródło rozrywki, ale przede wszystkim dlatego, że jest to urządzenie niezbędne do pracy. Takie wielogodzinne patrzenie w ekran komputera obniża się częstość mrugania powiekami, co sprzyja wysuszeniu spojówek (okuliści twierdzą, że już po kilku minutach użytkowania komputera mrugamy średnio 5 razy rzadziej niż naturalnie). Naraża to oczy na szkodliwe warunki otoczenia , gdyż brakuje im łez, które pomagają oczyścić zanieczyszczone gałki oczne.

Jednak nie tylko „etatowe” patrzenie w ekran komputera przyczynia się do wystąpienia syndromu oka biurowego. Wystąpienie objawów tej dolegliwości może zostać spowodowane również takimi czynnikami jak: wysuszone powietrze (w wyniku włączonej klimatyzacji, ogrzewania, ciepła wytwarzanego przez uruchomione urządzenia biurowe), niewłaściwa dieta, stres, używki (zwłaszcza dym papierosowy, który podrażnia spojówki), a także korekcja wad wzroku źle dobranymi soczewkami.

Spotęgowaniu syndromu oka biurowego mogą sprzyjać również leki – zwłaszcza te na serce i nadciśnienie, ale również: środki przeciwbólowe, antydepresanty, hormonalna terapia zastępcza czy tabletki antykoncepcyjne.

Jak uniknąć syndromu oka biurowego?

Czy można pozbyć się dokuczliwych dolegliwości związanych z zespołem oka biurowego i nie zrezygnować z pracy przed komputerem? Jak najbardziej. Wystarczy stosować się do kilku prostych zasad:

Pamiętaj o odpowiednim ustawieniu monitora – jego górna część powinna znajdywać się na wysokości twoich oczu, a odległość twarzy od komputera powinna wynosić co najmniej 60 cm.

Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy – kiedy korzystasz z komputera w godzinach wieczornych pamiętaj, że oprócz głównego oświetlenia, warto włączyć lampkę na biurku. Jeśli jesteś praworęczny, ustaw ją po swojej lewej stronie, jeśli leworęczny – odwrotnie. Światło skieruj w dół, w taki sposób, żeby rozjaśniło miejsce pracy i jednocześnie nie raziło cię w oczy .

. Rób przerwy – nawet dobry sprzęt komputerowy i jego właściwe oświetlenie nie zapewnią ci zdrowych oczu, jeśli nie pozwolisz im odpocząć choćby na kilka minut. Uważa się, że na dwie godziny pracy powinno się odpoczywać od komputera przez co najmniej 15 minut. Wykorzystaj ten czas na proste ćwiczenie – spójrz przez okno i staraj się patrzeć jak najbardziej w dal. Dodatkowo okuliści polecają także krótkie przerwy co 20 minut (wystarczy przez 20 sekund wpatrywać się w jak najbardziej oddalony przedmiot i wrócić do pracy przed komputerem).

Wietrz swoje biuro – dbaj o odpowiednią wilgotność powietrza.

Jeśli masz wadę wzroku, zadbaj o właściwy dobór szkieł kontaktowych lub okularów. Wybierz soczewki , które dodatkowo nawilżą spojówki , a jeśli nosisz tradycyjne okulary – wybierz szkła z powłoką antyrefleksyjną , która redukuje odbicia światła (zapewnia to komfort widzenia, a więc również mniejszy wysiłek oczu).

lub okularów. Wybierz , które dodatkowo nawilżą , a jeśli nosisz tradycyjne – wybierz szkła z , która redukuje odbicia światła (zapewnia to komfort widzenia, a więc również mniejszy wysiłek oczu). Poproś okulistę o doradzenie odpowiedniego preparatu do ochrony oczu, np. kropli. Nawilżą one spojówkę, a jednocześnie oczyszczą oczy z tego co się na nich osadziło w wyniku oddziaływań czynników zewnętrznych.

Pamiętaj, żeby po powrocie do domu szukać innych form relaksu niż spędzanie czasu przed komputerem lub telewizorem , bo choć czynności te nie męczą cię intelektualnie, ciągle męczy twoje oczy, a przecież one również potrzebują regeneracji, żeby mogły sprawnie pracować następnego dnia.

