Jak zbudowane jest ludzkie oko?

Oko zbudowane jest z szeregu błon, które otaczają ciało szkliste. Błony te w trakcie ewolucji zdobyły niesamowite i unikalne funkcje, które umożliwiają nam widzenie. Pierwszą linię obrony stanowi twardówka i rogówka – to one oddzielają oko od świata zewnętrznego. Idąc dalej w głąb oka napotykamy tęczówkę i soczewkę oraz wyściełające oko od wewnątrz: siatkówkę i naczyniówkę. Siatkówka odgrywa główną rolę w powstawaniu i widzeniu obrazu.

Od czego zależy kolor oczu?

Niewiele osób wie, że za oczy niebieskie, szare, zielone, piwne czy ciemnobrązowe odpowiada jedna i ta sama substancja: melanina. Jest to barwnik obecny w skórze, który odpowiada również za karnację, typ skóry i zdolność do opalania. Ta sama substancja znajduje się w tęczówce oka i również pochłania promienie ultrafioletowe. Nie jest to jednak dokładnie taka sama melanina. Melanina zawarta w oku nie ciemnieje pod wpływem słońca.

Jak jest zbudowana siatkówka oka?

Najbardziej wewnętrzną błoną, czyli znajdującą się najbliżej ciała szklistego, jest siatkówka. To na nią padają promienie słoneczne, które pokonały trudną drogę przez rogówkę, soczewkę i ciało szkliste. Dwa główne rodzaje komórek tworzące siatkówkę to czopki i pręciki. Ich rozmieszenie na siatkówce nie jest takie samo, podobnie jak różne są ich funkcje. Czopki umożliwiają ostre i dokładne widzenie w kolorze, pręciki natomiast odpowiadają za widzenie w ciemności i półmroku.

W jaki sposób widzimy?

Pierwszym i absolutnym warunkiem widzenia jest obecność światła. Nawet jeżeli wydaje nam się, że potrafimy widzieć w nocy – nasza siatkówka wyłapuje najmniejsze odblaski światła. Światło, które dostaje się do naszego oka, tworzy widziane przez nas obrazy. Najpierw jednak musi pokonać rogówkę, soczewkę i ciało szkliste. Następnie światło pada na siatkówkę, która za pomocą czopków i pręcików przekazuje informacje nerwem wzrokowym do kory wzrokowej – tutaj zachodzi interpretacja widzianych punktów i tworzenie pełnego obrazu.

Mechanizmy ochronne oczu

Niezauważalne, mechaniczne, automatyczne, niemal niewidoczne – mowa o mruganiu. Mimowolne zamykanie oczu, które odbywa się regularnie i bez naszej wiedzy czy woli stanowi pierwszą linię ochrony oczu przed światem zewnętrznym. Co stałoby się, gdybyśmy nie mogli zamykać oczu? Mogą coś o tym powiedzieć osoby długo pracujące przy komputerze, u których obserwuje się rzadkie mruganie. Oko wysusza się, boli i piecze.

Ochronny film łzowy

Ludzkość nadała łzom ogromne znaczenie emocjonalne i psychologiczne. Łzy służą jednak nie tylko do płaczu i wyrażania emocji. Ich główną i pierwotną funkcją jest odpowiednie nawilżenie oka. Nawet kiedy nie płaczesz i wydaje ci się, że łzy się nie wydzielają, nasze gruczoły łzowe bezustannie produkują kolejne krople, dochodząc nawet do kilku pół litra dziennie. Skład łez został starannie przemyślany przez naturę – to nie tylko woda, ale także substancje nawilżające, ochronne i przeciwbakteryjne.

