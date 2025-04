Spis treści:

Gradówka (łac. chalazion) jest na ogół bezbolesnym guzkiem na powiece (po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie) o wielkości od 2 do 8 mm. Nazywana jest torbielą gruczołu Meiboma, ponieważ powstaje najczęściej wskutek zablokowania gruczołu tarczkowego (Meiboma). W rezultacie dochodzi do zastoju wydzieliny produkowanej przez gruczoł i jej gromadzenia się pod powieką.

Gradówka rozwija się częściej u dorosłych, niż u dzieci. Jej powstaniu sprzyjają takie czynniki, jak:

trądzik różowaty,

łojotok,

przewlekłe zapalenie powiek,

infekcja wirusowa w obrębie oka.

Gradówka jest schowanym w powiece guzkiem. Zazwyczaj nie boli i nie zawsze znika samoistnie. Gradówka może się powiększać. Jej początek to mały czerwony, nieco opuchnięty obszar powieki. Z czasem powstaje guzek wielkości grochu.

Czasami gradówce towarzyszy stan zapalny oraz nadkażenie. Wtedy pojawiają się dodatkowe objawy: ból i zaczerwienienie skóry. Powieka może być opuchnięta. Duża gradówka może powodować niewyraźne widzenie. Zdarza się, że dochodzi do przebicia guzka i wycieku płynu do worka spojówkowego.

Gradówka może zniknąć samoistnie w ciągu miesiąca, chociaż całkowite jej wyleczenie możne trwać nawet kilka miesięcy Nie zawsze tak się dzieje. Zmiana może być przewlekła. Niekiedy wymaga przyjmowania leków miejscowo albo drobnego zabiegu chirurgicznego. Gradówka niestety ma tendencję do nawracania.

Jeśli zauważymy guzek w powiece, który nie znika w ciągu tygodnia, powinniśmy udać się do okulisty. Lekarz może przepisać maści lub krople z antybiotykiem oraz leki sterydowe, zwłaszcza gdy dojdzie do zakażenia. Jeśli to nie pomoże w usunięciu gradówki, to konieczny jest drobny zabieg chirurgiczny, który polega na nacięciu zmiany i odprowadzeniu zalegającego płynu. W leczeniu gradówki pomocne są domowe metody, które mogą przyspieszyć gojenie.

Na domowe sposoby na gradówkę składają się przede wszystkim:

ciepłe okłady na oko - można wykorzystać wacik zanurzony wcześniej tylko w gorącej wodzie albo zrobić ciepły okład z ziołowego naparu (czarnej herbaty, rumianku, szałwii lub nagietka); okłady należy przykładać kilka razy dziennie po 10-15 minut.

- można wykorzystać wacik zanurzony wcześniej tylko w gorącej wodzie albo zrobić ciepły okład z ziołowego naparu (czarnej herbaty, rumianku, szałwii lub nagietka); okłady należy przykładać kilka razy dziennie po 10-15 minut. masaż - powiekę można delikatnie masować kilka razy dziennie; to może pomóc w odblokowaniu zatkanego przewodu i usunięciu płynu,

- powiekę można delikatnie masować kilka razy dziennie; to może pomóc w odblokowaniu zatkanego przewodu i usunięciu płynu, naturalne maści zawierające np. miód i olejki rozgrzewające; można je kupić w aptece,

zawierające np. miód i olejki rozgrzewające; można je kupić w aptece, prawidłowa higiena oka - rezygnacja z makijażu, dokładne zmywanie makijażu przed snem, unikanie używania kosmetyków lub akcesoriów do makijażu, które używały przed nami inne osoby - to mniejsze ryzyko nadkażenia.

Gradówka może nawracać, dlatego warto wiedzieć, jak jej zapobiegać:

Regularnie myj ręce.

Unikaj szorowania oczu.

Usuwaj makijaż codziennie przed snem.

Myj oczy rano i wieczorem.

Zapytaj okulistę o peeling powiek, który może zapobiec nawrotom.

Nie używaj przeterminowanych kosmetyków: tuszy, cieni do powiek, ale też starych akcesoriów do makijażu.

Dezynfekuj codziennie pędzelki i inne narzędzia do nakładania kosmetyków.

Unikaj stosowania testerów kosmetyków, których używały inne osoby.

Nie udostępniaj innym swoich kosmetyków i akcesoriów do makijażu.

Gradówka i jęczmień to pojęcia często używane zamiennie. Są to inne zmiany, które różnią się objawami. Jęczmień wynika z infekcji bakteryjnej (zwykle wywołana gronkowcem), to ropna bolesna zmiana na powiece, która goi się w ciągu kilku dni. Jęczmień powstaje na ogół przy linii rzęs, gradówka zaś w dalszej części powieki.

