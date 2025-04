Gradówka samoistnie ustępuje rzadko. Domowe sposoby są pomocne, ale mogą nie wystarczyć. Często konieczna jest pomoc lekarza, który przepisuje maści lub krople z antybiotykiem oraz leki sterydowe, zwłaszcza gdy dojdzie do zakażenia. Zmiana zaczyna goić się zwykle w ciągu tygodnia, ale całkowite jej zniknięcie może zająć nawet kilka miesięcy. Jeżeli leczenie nie przynosi efektów, konieczny jest drobny zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu płynu z guzka.

Gradówka, nazywana też torbielą gruczołu Meiboma, jest guzkiem w obrębie powieki (po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie), który powstaje wskutek zablokowania gruczołów łojowych (najczęściej gruczołu tarczkowego, czyli Meiboma). Dochodzi wówczas do zahamowania wydzieliny produkowanej przez gruczoły, która nie mając ujścia, gromadzi się w tkankach powieki.

Zmianę mogą dotknąć różne procesy. Guzek początkowo powiększa się. Zdarza się, że rozwija się nadkażenie i stan zapalny (powstaje jęczmień wewnętrzny). Wtedy pojawiają się dolegliwości takie jak ból i zaczerwienienie skóry. Czasami dochodzi do przebicia gradówki i wycieku płynu do worka spojówkowego.

Gradówka może rozwinąć się zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Może być powikłaniem jęczmienia i przybierać postać przewlekłą. Domowe sposoby leczenia nie są najlepszym remedium na gradówkę, lecz mogą wspomagać kurację.

Domowe sposoby, takie jak okłady, masaż, właściwa higiena, mogą pomóc w szybszym pozbyciu się gradówki na oku. Jeżeli domowe metody zawodzą, a stan oka nie poprawia się po tygodniu, należy zgłosić się do okulisty.

Ciepłe okłady na gradówkę

Czysty ręcznik lub ścierkę zmocz w ciepłej wodzie i przyłóż do zamkniętego oka. Okład trzymaj na chorym oku około 10-15 minut. Zabieg powtarzaj kilka razy dziennie. Takie działanie sprzyja otwarciu zablokowanego gruczołu i może przyspieszyć samoistny zanik gradówki.

Ziołowe okłady na gradówkę

Na gradówkę można zastosować ciepłe okłady z herbaty lub ziół takich jak rumianek, świetlik, szałwia, mniszek. Wystarczy zaparzyć torebkę ekspresową czarnej herbaty lub łyżkę suszonych ziół, następnie w ciepłym naparze zmoczyć wacik kosmetyczny, delikatnie go wycisnąć i położyć na zamknięte oko. Okład pozostawić na 5 minut. Można do naparu ponownie dolać wrzątek, aby zrobić ciepły okład bez zaparzania kolejnej porcji ziół. Takie kompresy mają właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. Poprawiają również miejscowe krążenie.

Masaż powieki na gradówkę

Masuj powiekę kilka razy dziennie przy 2-3 minuty. Masaż poprawia miejscowe krążenie i drenaż, może pomóc w otwarciu zablokowanego gruczołu łojowego, dzięki czemu zwiększa szanse na zanik gradówki. Ucisk powinien być delikatny. Wcześniej umyj dokładnie ręce, żeby nie dopuścić do zakażenia.

Higiena oka na gradówkę

Jeśli na oku pojawiła się gradówka, to trzeba utrzymywać to miejsce w czystości. Zrezygnuj z makijażu do czasu wyleczenia. Przemywaj powieki ciepłą wodą.

Maści na gradówkę

W aptekach można dostać maści na gradówkę i jęczmień wydawane bez recepty, które w składzie mają naturalne substancje, takie jak np. miód, olejki rozgrzewające. Ich działanie polega na łagodzeniu objawów: bólu, obrzęku i swędzenia. Mogą pobudzać miejscowe krążenie, co sprzyja odblokowaniu gruczołów łojowych. Niektóre naturalne składniki w maściach na gradówkę mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Gradówce można zapobiegać przede wszystkim stosując podstawowe zasady higieny.

Regularnie myj ręce . Zwłaszcza przed dotykaniem oka, np. przed zakładaniem szkieł kontaktowych i przed ich wyjmowaniem.

. Zwłaszcza przed dotykaniem oka, np. przed zakładaniem szkieł kontaktowych i przed ich wyjmowaniem. Unikaj szorowania oczu .

. Usuwaj makijaż codziennie przed snem. Myj twarz oraz oczy rano i wieczorem.

Myj twarz oraz oczy rano i wieczorem. Sprawdź daty ważności swoich kosmetyków . Nie używaj starych tuszy, cieni do powiek, ale też akcesoriów do makijażu. Dezynfekuj codziennie pędzelki i inne narzędzia do nakładania kosmetyków.

. Nie używaj starych tuszy, cieni do powiek, ale też akcesoriów do makijażu. codziennie pędzelki i inne narzędzia do nakładania kosmetyków. Unikaj stosowania testerów kosmetyków, które mogły mieć kontakt z innymi osobami. Nie udostępniaj innym swoich kosmetyków i akcesoriów do makijażu.

Gradówka może nawracać, dlatego, jeśli mamy taki kłopot zdrowotny, to dobrze jest przyjrzeć się swoim nawykom, i starać się wcielić w życie zasady zapobiegania.

