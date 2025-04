Nie trzyj oka, bo zrobi ci się jęczmień – ostrzegały kiedyś babcie. I miały rację! Co jednak, jeśli mimo wszystko dopadnie nas ta nieprzyjemność? Poznaj skuteczne sposoby na jęczmień.

Reklama

Jak szybko pozbyć się jęczmienia?

Zarówno jęczmień zewnętrzny, jak i zewnętrzny zniknie w ciągu dwóch tygodni. Lepiej jednak nie pozostawiać go samemu sobie, bo może się zmienić w gradówkę (białawy guzek na górnej lub dolnej powiece), a ta bywa znacznie oporniejsza w leczeniu. Co możesz zatem zrobić? Aby nie zakłócić gojenia się i nie spowodować szybkiego nawrotu dolegliwości, nie próbuj wyciskać „ropnia” ani go nie przekłuwaj! Aby sobie naprawdę pomóc, zastosuj sprawdzone i bezpieczne kuracje, które ułatwią odblokowanie gruczołów oraz mieszków włosowych i złagodzą stan zapalny:

ciepłe okłady – 3–4 razy dziennie przykładaj na kwadrans do zamkniętego oka kompres zwilżony w ciepłej wodzie, naparze z czarnej herbaty, rumianku lub świetlika lekarskiego (saszetkę lub 2 łyżeczki ziela zalej 1/2 szklanki wrzątku, przykryj i odstaw na 15 min). Uwaga! Na początku kuracji jęczmień zacznie się powiększać. To normalna reakcja na ciepło, nie przerywaj terapii! Już po kilku dniach gruczoł lub mieszek się odblokuje i zacznie szybko goić;

– 3–4 razy dziennie przykładaj na kwadrans do zamkniętego oka kompres zwilżony w ciepłej wodzie, naparze z czarnej herbaty, rumianku lub świetlika lekarskiego (saszetkę lub 2 łyżeczki ziela zalej 1/2 szklanki wrzątku, przykryj i odstaw na 15 min). Na początku kuracji jęczmień zacznie się powiększać. To normalna reakcja na ciepło, nie przerywaj terapii! Już po kilku dniach gruczoł lub mieszek się odblokuje i zacznie szybko goić; preparaty okulistyczne – kup w aptece żel ze świetlika i nakładaj go na powiekę rano i wieczorem. Jeśli to nie pomaga, po tygodniu idź do lekarza. Przepisze ci on silniej działającą maść z antybiotykiem.

Czytaj także:

3 pomysły na ziołowe okłady na oczy

Co zrobić, gdy coś wpadnie do oka?

Skuteczne rady na wysuszone śluzówki oczu

Reklama

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady z Przyjaciółki