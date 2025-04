Nawilżanie – to podstawa!

W warunkach naturalnych oko pokryte jest na stałe filmem łzowym, który zapewnia mu prawidłową ochronę i metabolizm. W momencie, gdy „w oku” znajduje się soczewka kontaktowa, równowaga „wodna” zostaje zachwiana. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie nawilżanie oka. Często wytwarzane łzy okazują się niewystarczającą ochroną i oku trzeba nieco pomóc, stosując krople do oczu zwane sztucznymi łzami. Wyprodukowane są z naturalnych składników, analogicznych do tych, które występują w naszych łzach i pomagają oku zachować niezbędne warunki do życia i funkcjonowania. Nie każdy użytkownik soczewek potrzebuje takiej ochrony, ale zawsze lepiej mieć w zanadrzu takie krople, by w razie problemu, dać oku niezbędne wsparcie i wytchnienie.

Oprócz nawilżania „z zewnątrz”, równie ważne jest także nawilżanie „od wewnątrz”, czyli zapewnienie organizmowi odpowiedniej podaży wody. Najlepiej nadaje się do tego woda mineralna niegazowana, dostarczona w ilości około 2 litrów dziennie. Dzięki temu skóra wokół oczu i błony śluzowe oka będą bardziej sprężyste, lepiej odżywione i mniej podatne na uszkodzenia.

Makijaż – kilka wskazówek

Używanie soczewek kontaktowych współgra z malowaniem oczu. Ważne jest, by aplikacja soczewki odbywała się przed makijażem – gwarantuje to zachowanie higieny oczu oraz zapobiegnie „rozmazaniu” oka przez ewentualne łzawienie podczas zakładania soczewki.

Jeśli chodzi o okulary, kwestia makijażu jest bardziej delikatna. Mimo iż obecnie dostępne okulary, dopasowywane są w taki sposób, by podkreślać urodę, niektóre szkła mogą uwydatniać oczy, a razem z nimi ich makijaż. Istotne zatem jest, by malować się wtedy mniej intensywnie, gdyż zbyt mocny makijaż w połączeniu z powiększającymi szkłami może wyglądać nieestetycznie i nienaturalnie. Dodatkowo, każda pomyłka będzie bardziej widoczna i rzucająca się w oczy. Szczęśliwe posiadaczki bardzo długich rzęs muszą także uważać, by ich końcówki nie ocierały się o szkła okularów lub ich nie zanieczyściły.

Demakijaż i oczyszczanie

Równie ważny jak makijaż, jest efektywny demakijaż oczu. Kładąc się spać, pamiętaj, by Twoje oczy były wolne od zanieczyszczeń, jakimi mogą być resztki kosmetyków do malowania oczu. Po usunięciu cienia do powiek, tuszu do rzęs i podkładu odpowiednimi preparatami (mleczkami i płynami), przemyj twarz i oczy letnią wodą bez dodatku żadnych kosmetyków. Pomoże to przywrócić skórze naturalną równowagę kwasowo-zasadową i zapobiegnie namnażaniu się bakterii w okolicy oczu oraz ich ewentualnej inwazji do wrażliwych okolic oczu.

