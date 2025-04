Spis treści:

Jęczmień (łac. hordeolum) to infekcja bakteryjna oka, w wyniku której powstaje bolesny guzek zlokalizowany najczęściej na krawędzi górnej lub dolnej powieki u nasady rzęs (jęczmień zewnętrzny) lub pod powieką (jęczmień wewnętrzny). Bakterią odpowiedzialną za powstanie jęczmienia jest gronkowiec, który atakuje gruczoł łojowy i powoduje jego zablokowanie. Proces chorobowy może dotyczyć gruczołu łojowego Zeissa lub gruczołu Meiboma (w przypadku jęczmienia wewnętrznego), co wpływa na lokalizację zmiany. W rezultacie pod skórą zbiera się ropa i powstaje bolesna krosta zwana jęczmieniem. Jęczmień jest zmianą, która samoistnie ustępuje w ciągu 7-10 dni.

Gradówka (łac. chalazion) jest zwykle bezbolesną torbielą w powiece, która nie wynika z infekcji bakteryjnej. Pojawia się wskutek zatkania gruczołu tarczkowego (Meiboma), dlatego gradówka bywa nazywana torbielą Meiboma. Dochodzi w rezultacie do zablokowania wydzieliny produkowanej przez gruczoły, która nie mając ujścia, gromadzi się w tkankach powieki. Czasami gradówce może towarzyszyć stan zapalny, a niekiedy dochodzi do nadkażenia zmiany - powstaje wtedy jęczmień wewnętrzny. Gradówka może być też powikłaniem nieleczonego jęczmienia wewnętrznego. Jest zmianą przewlekłą, nie zawsze ustępuje samoistnie. Czasami dochodzi do przebicia torbieli i wycieku płynu do worka spojówkowego.

Gradówka i jęczmień, chociaż mylone, powodują inne objawy - znając je, można te zmiany na oku dość łatwo odróżnić.

Cechy charakterystyczne jęczmienia:

Cechy typowe dla gradówki:

Leczenie obu zmian jest podobne. Zarówno w przypadku gradówki, jak i jęczmienia w leczeniu pomocne są proste domowe sposoby, z których najlepsze są ciepłe okłady i delikatny masaż. Czasami lekarz przepisuje maść z antybiotykiem, jednak jej zastosowanie nie ma istotnego wpływu na przebieg choroby. W przypadku gradówki lub bardzo dużego jęczmienia może być potrzebny drobny zabieg chirurgiczny polegający na nacięciu zmiany i usunięciu zawartości.

Okłady na jęczmień lub gradówkę mogą być wykonane z czarnej herbaty, rumianku, nagietka, szałwii lub mniszka lekarskiego. Wystarczy namoczyć wacik w ciepłym naparze i położyć na zamknięte oko. Czynność najlepiej powtarzać kilka razy dziennie.

Warto pamiętać, że gradówka może nawracać. Czynniki ryzyka to zmiany łojotokowe skóry, trądzik różowaty, przewlekłe zapalenie powiek oraz cukrzyca. Obu zmianom można zapobiegać poprzez właściwą higienę oczu, zmywanie makijażu zawsze przed snem oraz mycie rąk przed dotykaniem oka (np. przed zakładaniem soczewek kontaktowych).