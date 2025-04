Zwykłe okulary i soczewki nie zawsze się sprawdzają



Prowadzenie samochodu w słoneczne dni może stwarzać problemy dla osób, które używają okularów korekcyjnych do dali. Zapewne wielu z was miało nieraz problem podczas prowadzenia samochodu, gdy zostaliście oślepieni przez słońce i nie mogliście znaleźć nakładek przeciwsłonecznych na swoje okulary korekcyjne.

Nie zawsze również użytkowanie soczewek kontaktowych jest najbardziej komfortowym rozwiązaniem, szczególnie jeśli chcemy spędzać czas wolny na dworze, np. na plaży, kiedy na nasz wzrok oddziałuje jednocześnie woda, piach, promieniowanie słoneczne oraz wiatr. Oczy mogą wówczas swędzieć i łzawić.

Zakładanie zwykłych okularów przeciwsłonecznych na soczewki kontaktowe nie zapewnia przy tym maksymalnej ochrony dla naszego wzroku. Łatwo można też nabawić się poważnej infekcji wywołanej przez bakterie, pływając w soczewkach kontaktowych.

Okulary przeciwsłoneczne ze szkłami korekcyjnymi – które wybrać?



Idealnym rozwiązaniem są okulary przeciwsłoneczne ze szkłami korekcyjnymi wykonanymi zgodnie z otrzymaną receptą. Obecnie istnieje możliwość zamówienia soczewek okularowych wykonanych praktycznie z każdego materiału optycznego i dla każdej wady wzroku. Rodzaj materiału tych szkieł związany jest bezpośrednio z naszymi oczekiwaniami i przyszłym przeznaczeniem okularów.

Dla osób aktywnie spędzających czas wolny zalecane są szkła wykonane z poliwęglanu lub Trivex’u ze względu na ich zwiększoną wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu można czytać swój ulubiony magazyn, nawet będąc w basenie, a także surfować na desce bez utraty ostrości widzenia.

Czym są szkła fotochromatyczne?



Innym rozwiązaniem są szkła fotochromatyczne – popularnie zwane fotochromami. Są one polecane dla osób, które noszą okulary korekcyjne na co dzień, ponieważ zależnie od warunków atmosferycznych zmieniają swoje zabarwienie. W zamkniętych pomieszczeniach są one idealnie przezroczyste, zaś na dworze zmieniają się w okulary przeciwsłoneczne – zabarwiają się na brązowo lub szaro pod wpływem promieniowania UV.

Można je zamówić wykonane jako szkła mineralne (szklane), jak i szkła plastikowe. Z uwagi na duży ciężar własny szkieł mineralnych oraz możliwość ich stłuczenia poleca się głównie plastikowe szkła fotochromatyczne. Dodatkowo mogą być one wykonane w wysokich indexach oraz uszlachetniane innymi dodatkami – np. powłoką antyrefleksyjną.

Wybór opraw przeciwsłonecznych do tego rodzaju szkieł jest obecnie znacznie szerszy niż kilka lat temu. Obecnie można zamówić szkła przeciwsłoneczne profilowane do oprawek o dużych krzywiznach.

