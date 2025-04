Czym są wady refrakcyjne?



Refrakcja to termin opisujący sposób załamywania światła w chwili jego przejścia przez przezroczysty obiekt, taki jak szklanka wody. Aby „zobaczyć” dany obiekt, ludzkie oko załamuje światło, w miarę jak przechodzi ono przez jego kolejne elementy.

Światło wpada do oka przez rogówkę, przezroczyste „okno” w przedniej części oka. Następnie przechodzi przez soczewkę, ruchomy element umiejscowiony za kolorową częścią oka znaną jako tęczówka. Po przejściu przez rogówkę, siatkówkę i galaretowatą substancję zwaną ciałem szklistym, światło skupia się w jednym punkcie siatkówki. Siatkówka jest częścią oka wrażliwą na światło, która przekształca obraz w impulsy elektryczne przekazywane do ośrodka wzroku w mózgu. Mózg interpretuje otrzymane impulsy, z których tworzy subiektywnie postrzegane obrazy.

„Wada refrakcyjna” jest szerokim określeniem, obejmującym kilka często spotykanych wad wzroku, które występują, gdy oko nie potrafi prawidłowo skupiać światła na siatkówce. Dlatego też większość ludzi cierpiących na wady refrakcyjne ma problemy ze wzrokiem.

Często występujące wady refrakcyjne obejmują krótkowzroczność (miopię), dalekowzroczność (hiperopię), astygmatyzm (uniemożliwiający ostre widzenie detali) oraz starczowzroczność (ograniczona możliwość ostrego widzenia przedmiotów z bliska). Wszystkie wymienione wady wzroku występują często i z czasem mogą występować kumulacyjnie.

Wady refrakcyjne na świecie

W skali światowej niekorygowane wady refrakcyjne stanowią główną przyczynę pogorszenia wzroku.

Szacuje się, że pogorszenie wzroku spowodowane wadami refrakcyjnymi występuje u 153 milionów ludzi.

Rodzaje wad refrakcyjnych i ich przyczyny

Krótkowzroczność (miopia): pacjenci cierpiący na krótkowzroczność (zwaną również miopią) widzą wyraźnie obiekty znajdujące się blisko nich, jednak obiekty oddalone od nich są zamazane. Jest to spowodowane zbyt dużą długością gałki ocznej i/lub zbyt dużą mocą optyczną oka. Skutki krótkowzroczności mogą być różne, w zależności od stopnia nasilenia, przykładowo niektóre osoby mogą dotkliwie odczuwać tę wadę, podczas gdy inni niemal jej nie zauważają.

Czynniki ryzyka

Osoby, których rodzice cierpią na wady refrakcyjne, są bardziej podatne na wystąpienie jednej lub większej liczby wad wzroku, jednakże starczowzroczność występuje u wszystkich ludzi z powodu normalnego procesu starzenia się organizmu.

Objawy

Zamazany obraz jest najczęstszym objawem wad refrakcyjnych. Wśród innych często występujących objawów wymienia się bóle głowy, zmęczenie oczu, a nawet widzenie podwójne.

Diagnoza

Wady refrakcyjne diagnozowane są podczas kompleksowego badania oczu przeprowadzanego przez specjalistę. Badanie może obejmować testy mające na celu sprawdzenie stanu zdrowia oka, które mogą również dostarczyć informacji na temat innych problemów zdrowotnych, niezwiązanych bezpośrednio z oczami.

Leczenie

Wady refrakcyjne zwykle można korygować przy użyciu soczewek kontaktowych, okularów lub chirurgicznie. Soczewki kontaktowe i okulary o odpowiedniej mocy umożliwiają prawidłowe ogniskowanie światła na siatkówce i zapewniają ostrość widzenia. Lekarz okulista może przepisać soczewki kontaktowe i/lub okulary o odpowiedniej mocy w celu korekcji wzroku u pacjentów cierpiących na wady refrakcyjne.

Soczewki kontaktowe

Noszone na rogówce soczewki kontaktowe powodują ogniskowanie promieni światła na siatkówce, znajdującej się w tylnej części oka. Soczewki kontaktowe zapewniają szersze pole widzenia niż okulary i niektórzy pacjenci wybierają je ze względu na komfort oraz z powodów estetycznych. Soczewki kontaktowe powinny zostać dopasowane przez specjalistę oraz noszone i pielęgnowane według zaleceń.

Okulary korekcyjne

Soczewki okularów korekcyjnych załamują światło, pomagając oczom widzieć wyraźniej.

Korekcja chirurgiczna wad refrakcyjnych przy użyciu lasera

Refrakcyjne operacje laserowe oczu stosowane są w leczeniu wad refrakcyjnych, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność oraz astygmatyzm, poprzez trwałą zmianę kształtu rogówki, tak aby załamywała ona światło i powodowała jego ogniskowanie na siatkówce. Rezultaty tego typu operacji mogą różnić się w zależności od indywidualnej wady refrakcyjnej występującej u pacjenta oraz innych czynników. Po operacji większość pacjentów nie musi nosić okularów korekcyjnych ani soczewek kontaktowych. Jednakże większość pacjentów z czasem i tak będzie wymagać korekcji wzroku, w miarę rozwoju starczowzroczności, stanowiącej jeden z elementów normalnego procesu starzenia się organizmu.

Zdrowe oczy

Pomimo iż nie ma sposobu na zapobieganie wadom refrakcyjnym, warto stosować poniższe kroki, aby chronić i dbać o swoje oczy i wzrok:

przechodzenie regularnych kompleksowych badań oczu,

stosowanie diety bogatej w warzywa i owoce,

ochrona oczu i skóry wokół nich przed działaniem promieni słonecznych poprzez noszenie okularów słonecznych z filtrem UV,

zakładanie okularów/gogli ochronnych w przypadku możliwości narażenia oczu na urazy

