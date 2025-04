Na ćwiczenia oczu możesz poświęcić kilka chwil, a nawet godzinę. Zależy to od Twojej motywacji. Ich systematyczne wykonywanie przyniesie z pewnością mnóstwo korzyści w postaci poprawy widzenia, redukcji zmęczenia oczu, a nawet odzyskania całkowitej ostrości wzroku. Ćwiczenia możesz wykonywać w domu, w pracy, w szkole i w wielu innych dogodnych warunkach.

Masaż dla oczu

Przed przystąpieniem do ćwiczeń warto jest wykonać masaż twarzy i oczu (jedno z ćwiczeń jogi).

Rozgrzanymi dłońmi należy masować delikatnie, kolistymi ruchami najbardziej napięte miejsca w okolicach brwi i przechodzić do kolejnych partii twarzy, ze szczególnym uwzględnieniem okolic nosa. Całość powinna trwać ok. 20-30 minut. Masaż twarzy jesteśmy w stanie wykonać sami.

Jeśli zaś chcemy skorzystać z pomocy profesjonalistów, to najlepiej udać się do znawców jogi. Wtedy bezpośrednio po masażu twarzy wykonywany jest masaż szyi – najlepiej w pozycji leżącej, z głową odwróconą na bok. Po zakończeniu takiej sesji można przejść do różnych ćwiczeń oczu. Oczywiście możesz pominąć taki masaż i przejść od razu do ćwiczeń.

Ulga dla zmęczonych oczu

Oto kilka propozycji ćwiczeń dla zmęczonych oczu:

• unosimy wysoko brwi i opuszczamy – powtarzamy całość kilka razy,

• powoli zamykamy i otwieramy oczy,

• wyciągamy rękę do przodu i patrzymy cały czas na koniec palca wskazującego; powoli zbliżamy palec w kierunku twarzy i oddalamy – ćwiczenie najlepiej powtórzyć ok. 5 razy po ciężkiej pracy.

Ćwiczenia nie tylko dla krótkowidzów

1. Wzrok kierujemy na przemian w lewą i prawą stronę,

2. Wzrok kierujemy w górę i w dół,

3. Wzrok kierujemy w prawy górny róg pola widzenia, a następnie w lewy dolny róg pola widzenia. Potem wykonujemy to samo ćwiczenie tylko zaczynamy od lewego górnego pola widzenia i później kierujemy wzrok w prawy dolny róg pola widzenia,

4. Powoli kreślimy okręgi,

5. Koncentrujemy wzrok na nosie lub blisko położonym palcu,

6. Kierujemy nasz wzrok w taki sposób aby zobaczyć własne czoło,

7. Patrzymy raz na przedmiot położony blisko, raz na przedmiot położony dalej,

8. Zakrywamy ręką szczelnie jedno oko. Wzrok drugiego oka koncentrujemy np. na palcu, którym poruszamy w lewo i w prawo, aż do granic naszego pola widzenia. To samo ćwiczenie wykonujemy dla drugiego oka.

Warto dodać, że poruszanie oczami w różne strony – w lewo, w prawo, do góry, na dół, następnie krążenie gałkami przy zamkniętych powiekach poprawia elastyczność oraz wzmacnia mięśnie wokół oczu.

Mruganie i kołysanie



Mruganie pomaga przede wszystkim usunąć napięcie oczu. Nie należy mrugać szybko, raczej powoli, bez wysiłku i w pełni otwierając oczy. Jeśli przebywamy w jasnych pomieszczeniach, powinniśmy również mrugać oczami, a nie je mrużyć, ponieważ prowadzi to do usztywnienia mięśni wokół oczu i skupia światło w dość bolesny i szkodliwy sposób.

Kołysanie wykonywane systematycznie pomaga pozbyć się nawyku wysilania wzroku, pobudza widzenie peryferyjne, a także integruje pole widzenia. Ćwiczenie polega na tym, że ustawiamy palec w okolicy ok. 25 cm przed nosem i patrzymy na niego, przesuwając go powoli raz w jedną raz w drugą stronę.

