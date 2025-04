Spis treści:

Lecznicze właściwości rumianku znane są od lat. Ta roślina zielna jest ceniona przede wszystkim za działanie przeciwzapalne i kojące. Stosowanie rumianku na oczy może pomóc w takich dolegliwościach, jak:

Rumianek potencjalnie może wspomagać leczenie różnych stanów zapalnych i podrażnień w obrębie oczu. Może być przydatny przy urazach, kiedy ktoś trafi nas piłką czy twardym przedmiotem w okolice oka.

Rumianek stosowany na oczy:

Okłady z rumianku zmniejszą dolegliwości takie jak pieczenie, szczypanie i ból oczu. Okłady z rumianku poprawiają także wygląd skóry oczu, działając rozświetlająco.

Oczy można przemywać rumiankiem lub położyć okłady z naparu. Przygotowanie okładów z rumianku na oczy jest bardzo proste. Można użyć gotowych ekspresówek lub suszonych kwiatów rumianku.

Napar z rumianku na oczy powinien być ciepły, ale nie gorący. Można także stosować zimne okłady z rumianku, jeśli zależy nam na zmniejszeniu obrzęku. Wówczas trzeba napar schłodzić w lodówce. Rumianek jest składnikiem wielu kosmetyków, m.in. kremów pod oczy i w tej formie też warto go stosować.

Rumianek stosowany na oczy zazwyczaj nie szkodzi i jest uważany za bezpieczny. Zdarzają się jednak reakcje uczuleniowe. W jednej z prac opublikowanych w piśmie Annals of Allergy, Asthma & Immunology wskazano, że przemywanie oczu herbatą rumiankową może wywołać alergiczne zapalenie spojówek. Objawy to: pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie oczu, ich świąd, nadwrażliwość na światło i obrzęk. Jeśli po stosowaniu rumianku na oczy objawy się nasilają albo pojawiają nowe, to należy przerwać kurację i udać się do lekarza.

Rumianek może być bezpiecznie stosowany u dzieci, jednak zdarzają się reakcje uczuleniowe, dlatego wskazana jest czujność. W przypadku zapalenia spojówki lub ropnej wydzieliny z oka u dziecka można przemyć oczy naparem z rumianku. Nie stosować, gdy objawy się nasilą. Do przemywania oczu używa się też roztworu soli fizjologicznej. Najlepiej skontaktować się z pediatrą.

Z powodzeniem można stosować też inne rośliny zielne w formie okładów na oczy. Sprawdzą się świetlik, mniszek, szałwia, arnika, koper włoski, a nawet zwykła czarna herbata.

Ziele świetlika zmniejsza zmęczenie i zaczerwienienie oczu, warto je stosować w przypadku alergii, zapalenia spojówek, jęczmienia na oku.

Okłady z ziela świetlika na oczy zmniejszą widoczność naczynek i rozjaśnią cienie.

Na sińce pod oczami, opuchliznę i inne podobne dolegliwości, pomoże koper włoski. Ziołowy okład z kopru włoskiego nawilża, odżywia i łagodzi.

Czarna herbata ma działanie antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe, a także przeciwzapalne. Pomoże na zmęczone oczy i łagodne stany zapalne.