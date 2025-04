Spis treści:

To ropne miejscowe zakażenie wywołane bakteriami (w 90% przypadków gronkowcem). Nie wpływa na zdrowie narządu wzroku, ale gdy obrzęk jest duży, może zmniejszać pole widzenia. Grudka może powodować dyskomfort i ból.

W zależności od miejsca infekcji wyróżniamy:

jęczmień zewnętrzny – to zapalenie mieszka włosowego rzęsy, gruczołów Zeisa lub Molla; guzek umiejscowiony jest na brzegu powieki,

– to zapalenie mieszka włosowego rzęsy, gruczołów Zeisa lub Molla; guzek umiejscowiony jest na brzegu powieki, jęczmień wewnętrzny – to zapalenie gruczołu Meiboma; guzek umiejscowiony jest po wewnętrznej stronie powieki.

Jęczmień w początkowej fazie jest zaczerwieniony, następnie może być różowy lub żółty. Częściej występuje u dorosłych, niż u dzieci.

Jęczmień na oku utrzymuje się 7-10 dni. W ciągu kilku dni od pierwszych objawów maleje, może wydobywać się z niego ropna wydzielina. Całkowite wyleczenie jęczmienia zwykle trwa do 2 tygodni, czasami dłużej. W tym czasie dolegliwości można złagodzić lekami przeciwbólowymi oraz ciepłymi okładami. Kompresy i delikatny masaż powieki mogą przyspieszyć wyleczenie jęczmienia. Jeśli po tygodniu jęczmień nie znika ani nie maleje, wizyta u lekarza jest najwłaściwszym rozwiązaniem, bo jęczmień może przekształcić się w gradówkę (przewlekły guzek na powiece). Gradówkę leczy się maściami z antybiotykami, czasem wymaga interwencji chirurgicznej.

fot. Jęczmień na oku / Adobe Stock, sebos

Przeczytaj: Gradówka a jęczmień - objawy, leczenie

Jęczmień na oku można dosyć łatwo rozpoznać. Na początku powieka może swędzieć. Z czasem chory zauważy grudkę na powiece, która po kilku dniach będzie przypominać ropień. Do tego dochodzą inne dolegliwości.

Objawy jęczmienia to:

bolesny guzek z ropą najczęściej przy linii rzęs,

ból powieki,

zaczerwienienie,

obrzęk części lub całej powieki,

zawężone pole widzenia,

światłowstręt,

nadmierne łzawienie,

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Do lekarza należy zgłosić się z jęczmieniem na oku zawsze wtedy, gdy:

oko bardzo boli,

oko jest spuchnięte,

pojawiły się zaburzenia widzenia,

pojawiła się gorączka, złe samopoczucie,

masz powiększone węzły chłonne,

jęczmień nie goi się w ciągu 1-2 tygodni,

oko jest zaczerwienione.

W większości przypadków jęczmień jest nieszkodliwy i nie powoduje problemów ze wzrokiem. Zwykle wystarczą proste domowe środki, aby pozbyć się zmiany z powieki.

Jęczmień może rozwinąć się u każdego, ale jest kilka czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia tej zmiany na oku:

obniżona odporność organizmu,

długotrwały stres,

przebywanie w dymie papierosowym,

zatarcie oka nieumytymi rękoma,

niedokładny lub źle wykonany demakijaż oczu,

nieodpowiednie kosmetyki do demakijażu,

noszenie soczewek kontaktowych,

niewyrównana wada wzroku,

łojotokowe zapalenie skóry,

trądzik różowaty,

cukrzyca.

Na jęczmień bardziej narażone są też osoby w starszym wieku i ludzie o jasnej karnacji skóry.

W wielu przypadkach jęczmień na oku nie wymaga specjalnego leczenia, często po kilku dniach do tygodnia znika sam, jednak zawsze warto zgłosić się do okulisty. Lekarz może w niektórych przypadkach przepisać krople do oczu lub maść z antybiotykiem. Korzystne działanie mają proste domowe sposoby na jęczmień, które mogą skrócić czas leczenia.

To, co możemy zrobić samodzielnie w domu, aby szybciej usunąć jęczmień, to:

ciepłe okłady - 3-4 razy dziennie przykładaj do powieki ciepły, mokry gazik, niektórzy polecają ciepłe jajko ugotowane na twardo,

- 3-4 razy dziennie przykładaj do powieki ciepły, mokry gazik, niektórzy polecają ciepłe jajko ugotowane na twardo, pocieranie obrączką - utarło się, że musi być złota, jednak najważniejsze w tej metodzie jest delikatne masowanie powieki i rozgrzewanie jej,

- utarło się, że musi być złota, jednak najważniejsze w tej metodzie jest delikatne masowanie powieki i rozgrzewanie jej, ziołowe kompresy - nada się czarna herbata, rumianek, nagietek, szałwia, świetlik lub mniszek lekarski. Ziele zalej wrzątkiem, a po chwili, kiedy nieco ostygnie, namocz wacik lub gazik w naparze, przykładaj kilka razy dziennie do jęczmienia na oku.

Nigdy nie wyciskaj jęczmienia, poczekaj, aż sam pęknie, inaczej można doprowadzić do rozszerzenia infekcji.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.12.2019.

