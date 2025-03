Spis treści:

Zdrowe oko może produkować niewielką ilość wydzieliny. Nie jest powodem do niepokoju jej odrobina w kąciku oka. Taka wydzielina może mieć żółty lub szary kolor i nie musi być ropna. Wystarczy przemycie oczu ciepłą wodą. O ropiejących oczach świadczą natomiast takie objawy jak:

Inne objawy oprócz wydzieliny w oku to:

Więcej: Przyczyny bólu oka.

Główną przyczyną ropiejących oczu u osób dorosłych, podobnie jak u dzieci, jest zapalenie spojówek. Może prowadzić do niego np. infekcja, alergia lub obecność ciała obcego w oku. Samodzielnie nie jest łatwo rozpoznać źródło dolegliwości, dlatego powinniśmy skonsultować się z lekarzem.

Możliwe przyczyny ropiejących oczu u dorosłych to:

Przeczytaj więcej o zmianach na oku, których objawem może być ropna wydzielina: gradówce i jęczmieniu.

Skuteczność leczenia ropiejących oczu zależy od tego, czy przyczyna jest dobrze rozpoznana. Przede wszystkim należy skonsultować się z lekarzem. Aby złagodzić objawy przy ropiejących oczach:

Gdy przyczyną pojawienia się ropy w oku jest ciało obce, należy osłonić oko czystym opatrunkiem, starać się nie poruszać gałką oczną i udać się do okulisty. Odradzane jest samodzielne usuwane takiej drobiny w oku jak np. opiłek metalu.

Przed czyszczeniem oczu za każdym razem najpierw umyj ręce mydłem. Zrób to również po zabiegach higienicznych. Higiena jest bardzo ważna przy ropiejących oczach, bo zapobiega przenoszeniu drobnoustrojów i podrażnieniu spojówek.

Do przemywania ropiejących oczu możesz używać takich płynów jak:

Oczy czyść kilka razy dziennie, w tym przed każdym podaniem leku przepisanego przez okulistę.

Zapalenie spojówek, które jest dominującą przyczyną ropiejących oczu, zazwyczaj trwa do 7-14 dni. Czasami infekcja wydłuża się do kilku tygodni lub nawraca. W innych przypadkach problem może utrzymywać się dłużej, np. gdy winna jest alergia.

Leki na ropiejące oczy to krople lub maści stosowane miejscowo zawierające antybiotyk, lek przeciwzapalny, lek przeciwwirusowy albo steryd (w zależności od przyczyny). W przypadku alergii pomocne są leki przeciwhistaminowe. O doborze właściwej substancji powinien zadecydować wyłącznie lekarz po zbadaniu chorego. Warto udać się po pomoc bezpośrednio do okulisty. W przypadku ropiejących oczu nie powinniśmy stosować leków na własną rękę bez konsultacji z lekarzem, ponieważ niewłaściwie dobrane mogą nie tylko nie pomóc, ale i zaszkodzić.