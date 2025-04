Aby mieć pewność, że twoim oczom nic nie dolega, warto odwiedzać kontrolnie okulistę raz na 2 lata. Jeżeli jednak czujesz, że twój wzrok zaczął stopniowo się pogarszać (widzisz mniej wyraźnie niż kiedyś, musisz mrużyć oczy, odsuwać lub przybliżać gazetę podczas czytania, miewasz bóle głowy lub oczu) – nie czekaj aż stan ten minie, czy się pogorszy.

Oto najczęstsze objawy problemów ze wzrokiem:

1. Zniekształcenie środka obrazu

Tak właśnie objawia się zwyrodnienie plamki żółtej oka, czyli skupiska receptorów wzrokowych odpowiadających za widzenie centralne. Z czasem zniekształcenia stają się coraz większe i w końcu mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku. Aby do tego nie dopuścić, już przy pierwszych problemach z widzeniem idź do lekarza

2. Ciemna zasłona

Takie nagłe zaciemnienie części widoku bywa następstwem urazu lub wylewu wewnątrz oka. Czasem poprzedzone jest błyskami, które dostrzegamy zarówno w dzień, jak i w nocy. Wszystkie te efekty specjalne mogą świadczyć o uszkodzeniu siatkówki oka (odwarstwianiu się jej, odklejeniu lub powstaniu w niej dziury). Jeśli wystąpią u ciebie któreś z wymienionych wcześniej objawów, natychmiast zgłoś się do okulisty lub na ostry dyżur okulistyczny. Liczy się każda godzina!

3. Zamglenie całego widoku

Obraz stopniowo staje się coraz bardziej niewyraźny, mętny albo podwojony. Problem może dotyczyć jednego oka lub obydwu.

Stan taki może świadczyć o wystąpieniu zaćmy (nazywanej też kataraktą). Dochodzi do niego w wyniku zmętnienia soczewki oka. To właśnie ona odpowiada za dostrajanie ostrości obrazu, musi być też całkowicie przezroczysta, by nie zniekształcać widoku. Czasem jednak, np. na skutek wady wrodzonej, urazu oka, choroby (np. cukrzycy), bardzo dużej krótkowzroczności, niektórych leków (np. sterydów) czy po prostu w wyniku starzenia się soczewki mętnieją.

4. Ciemne punkciki, paprochy…

W większości przypadków są to tzw. męty, czyli drobinki tkanek (np. naczyń krwionośnych), które zostały uwięzione pod soczewką (jest ona przeźroczysta i znajduje się za tęczówką). Nic się nie da z nimi zrobić. Kiedyś jednak twój mózg do nich tak przywyknie, że nie będą ci prawie wcale przeszkadzały w odczytywaniu obrazów, bo nauczysz się podświadomie takie zakłócenia ignorować.

5. Zniekształcenie brzegów

To objaw jaskry z otwartym kątem przesączania. Choroba ta nawet przez 20 lat może rozwijać się bez wyraźnych symptomów (obraz na początku jest normalny, a potem zawęża się bardzo powoli). Znaczne zawężenie pola widzenia świadczy o tym, że jaskra jest już bardzo zaawansowana. Jeśli nie zaczniesz się leczyć, stracisz wzrok…

6. Nieodróżnianie kolorów

Tego typu problem ogólnie nazywamy daltonizmem. Zwykle wada ta jest wrodzona (częściej występuje u mężczyzn). Zdarza się jednak też, że powstaje w wyniku chorób (np. uszkodzenia siatkówki, czy obszaru mózgu, który odpowiada za prawidłowe widzenie). Niewidzenie, mylenie lub nierozpoznawanie barw może być też efektem działania leków i i innych związków chemicznych (np. toksyn, narkotyków, niektórych alkoholi). Dlatego nagłe wystąpienie daltonizmu zawsze trzeba skonsultować z lekarzem.

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady z Przyjaciółki