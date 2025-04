Tarczyca to gruczoł wydzielający hormony. Znajduje się z przodu szyi, u jej podstawy. O ile nie jest powiększona, nie wyczujesz jej sama palcami. Zdarza się jednak, że możesz wymacać guzek. Nie wpadaj wtedy jednak w panikę! Tego rodzaju zmiany występują nawet u połowy dorosłych (zwłaszcza kobiet), ale tylko w wyjątkowych przypadkach (1–4 proc.) świadczą o chorobie nowotworowej. U większości pacjentów wymagają jedynie regularnych kontroli.

Guzki na tarczycy - co zrobić, kiedy je wyczujesz?

Tarczyca zbudowana jest z jednorodnego miąższu. Każde dziwne ognisko zapalne w ramach tej tkanki określa się potocznie jako guzek. Jak już wspomnieliśmy – te dość duże i umiejscowione z przodu możesz wyczuć pod palcami. Mniejsze lub zlokalizowane głębiej widać jednak dopiero na USG.

Aby dostać na nie skierowanie w ramach NFZ, idź najpierw do internisty. Zrób to koniecznie, jeśli masz któryś z objawów wskazujących na dolegliwości tarczycy, np.

ucisk w gardle,

trudności z przełykaniem,

utrzymująca się chrypka,

kłopoty z zajściem w ciążę,

skłonność do tycia lub chudnięcia,

ospałość lub nadpobudliwość,

problemy ze skórą i włosami.

Lekarz zapewne zleci ci sprawdzenie poziomu hormonów tarczycy we krwi. Zbada też palcami gruczoł i leżące w jego sąsiedztwie węzły chłonne. Jeśli podejrzenia o kłopoty z tarczycą się potwierdzą, skieruje cię do endokrynologa. Dopiero specjalista zleci USG.

Guzki na tarczycy - badanie USG

Dzięki USG można wykryć nawet kilkumilimetrowe zmiany tkanki. Badanie to jednak nie wykazuje, jaki charakter mają guzki. Aby to stwierdzić, trzeba zrobić biopsję (za pomocą cienkiej igły pobiera się próbkę tkanki do badania pod mikroskopem). To konieczne dopiero wtedy, gdy jakiś guzek jest duży (ma ponad 1 cm średnicy), już z wyglądu ma „rakową” budowę, a także, gdy ktoś z twoich bliskich chorował już na nowotwór tarczycy. Na szczęście to się rzadko zdarza. Zwykle więc guzki wystarczy raz na rok kontrolować, robiąc kolejne USG i pomiar poziomu hormonów tarczycy.