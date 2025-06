O tym, że herbatka z kwiatów czarnego bzu jest dobra na przeziębienie wiedzą chyba wszyscy. Jednak nie każdy wie, że kwiaty te wykazują o wiele więcej prozdrowotnych i leczniczych działań. Poznaj je i skorzystaj z tego, że właśnie teraz czarny bez kwitnie, a ty zupełnie za darmo możesz go zebrać i stosować cały rok.

Działanie kwiatów czarnego bzu

Od wieków kwiaty czarnego bzu wykorzystywane były w medycynie naturalnej i ziołolecznictwie. Stosowano je na przeziębienie, do obniżania poziomu cukru we krwi, jako środek moczopędny. Współczesne badania, choć na razie niezbyt liczne, potwierdzają lecznicze działanie kwiatów bzu.

Kwiaty czarnego bzu a cukier we krwi i masa ciała

Napar z kwiatów czarnego bzu (ale też owoce czarnego bzu) mogą korzystnie wpływać na poziom cukru we krwi, pomagać w zmniejszaniu masy ciała, a nawet regulować ciśnienie krwi.

Kwiaty czarnego bzu wykazują działanie wspomagające metabolizm cukrów i wspierają wydzielanie insuliny, co może przekładać się na:

zmniejszenie BMI,

zmniejszenie masy ciała,

obniżenie ciśnienia krwi.

Kwiaty czarnego bzu a infekcje

Naukowcy zaobserwowali, że kwiaty czarnego bzu wykazują działanie:

wspomagają zwalczanie zapalenia zatok (stosowane obok antybiotyków),

zmniejszają obrzęk błon śluzowych,

zmniejszają bóle głowy ,

, ograniczają przekrwienie błony śluzowej nosa,

mogą łagodzić objawy grypy (kaszel, gorączka, bóle mięśni i głowy, zatkany nos).

Kwiaty czarnego bzu na zaparcia

Napar z kwiatów czarnego bzu może szybko złagodzić zaparcie – nawet w 2 dni. Choć kwiaty czarnego bzu nie były jedynym składnikiem „specyfiku” podawanego na tę dolegliwość osobom badanym, to i tak naukowcy sformułowali wniosek, że właśnie one mogą wspomagać walkę z zaparciami.

Co ciekawe, osoby badane zaraportowały, że dzięki piciu herbatki z czarnego bzu ich perystaltyka jelit uległa poprawie, a treść pokarmowa i pozostałości po niej szybciej przemieszczały się w jelitach.

Zdrowie dziąseł a kwiaty czarnego bzu

Istnieje też badanie, które sugeruje, że kwiaty czarnego bzu mogą zmniejszać stan zapalny dziąseł. Efekty widoczne są już po 8-14 dniach. W tym celu można pić herbatkę lub płukać nią usta.

Detoks kwiatami czarnego bzu

Ponieważ kwiaty czarnego bzu wykazują działanie napotne i moczopędne, wiele osób traktuje je jako środek wspierający detoksykację organizmu.

Warto jednak pamiętać, że usuwaniem toksyn z organizmu zajmuje się przede wszystkim wątroba, a samo pocenie się i oddawanie moczu to nie jest pełen detoks.

Kwiaty czarnego bzu od dawna stosowane sa w ziołolecznictwie, fot. Adobe Stock, orestligetka

Jak stosować kwiaty czarnego bzu?

Według naukowych źródeł, dorosła osoba może bezpiecznie spożywać 3,9 g suszonych kwiatów czarnego bzu dziennie przez kolejnych 8 dni. Z badań naukowych wynikają też dawki, jakie warto stosować w różnych celach:

Na otyłość: 3,9 g suszonych kwiatów czarnego bzu dziennie. W badaniach łączono tę dawkę z 0,6 g wyciągu z kwiatów bzu, sokiem z owoców czarnego bzu (120 g), suszonymi owocami czarnego bzu (225 mg) i suszonymi szparagami (40,5 g). Taki zestaw podawano przez 8 dni wraz z 2-3 łyżeczkami babki płesznik.

3,9 g suszonych kwiatów czarnego bzu dziennie. W badaniach łączono tę dawkę z 0,6 g wyciągu z kwiatów bzu, sokiem z owoców czarnego bzu (120 g), suszonymi owocami czarnego bzu (225 mg) i suszonymi szparagami (40,5 g). Taki zestaw podawano przez 8 dni wraz z 2-3 łyżeczkami babki płesznik. Na zaparcia: najlepiej stosować 0,5 g suszonych kwiatów bzu w połączeniu z 0,6 g kwiatów senesu, 0,2 g kopru włoskiego i 0,2 g owocu anyżu. To porcja na jedna herbatkę, którą można pić 3 razy dziennie przez 5 dni.

najlepiej stosować 0,5 g suszonych kwiatów bzu w połączeniu z 0,6 g kwiatów senesu, 0,2 g kopru włoskiego i 0,2 g owocu anyżu. To porcja na jedna herbatkę, którą można pić 3 razy dziennie przez 5 dni. Na zapalenie zatok i zaziębienie: zwykle jest to dawka 36 mg 3 razy dziennie przez 14 dni (zwykle stosuje się leki z wyciągami z czarnego bzu).

Pamiętaj, że kwiaty czarnego bzu, choć wykazują wiele korzystnych dla zdrowia działań, nie są uznawane za lek, gdyż ich działanie nie zostało wystarczająco dogłębnie przebadane. Zawsze przed zastosowaniem kuracji z kwiatów czarnego bzu warto skonsultować się z lekarzem, gdyż mogą wchodzić w reakcje z lekami (np. stosowane z lekami obniżającymi poziom cukru we krwi mogą wywołać zbyt duży spadek poziomu cukru).

