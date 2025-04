Tegoroczne hasło Światowego Dnia POChP „Nie jest za późno!” skierowane jest do:

osób, które mają objawy, a nie zostały jeszcze zdiagnozowane (jeśli masz zadyszkę, to nie jest za późno, by zwrócić się do lekarza i poprosić o wykonanie spirometrii);

pacjentów z POChP (jeśli pacjent choruje na POChP, to nie jest za późno, aby żyć aktywnie);

lekarzy (jeżeli zależy Ci na chorych z POChP, nie jest za późno, aby pomóc swoim pacjentom lepiej oddychać).

Celem akcji jest podnoszenie świadomości o POChP oraz pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych i społeczno-ekonomicznych tej choroby. Organizatorem akcji jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oraz grupa GOLD (Światowa Inicjatywa na rzecz Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc).

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc uruchomiło specjalną witrynę dla wszystkich, którzy chcą pozyskać więcej informacji nt. POChP: www.pochp.eu.

POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, to najczęstsza choroba układu oddechowego. Do najbardziej typowych objawów tej choroby zaliczamy: kaszel, kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny, duszność (brak tchu, zadyszka). Na całym świecie na tę chorobę cierpi około 44 mln osób (najwięcej osób po 45. roku życia). Według danych WHO co roku z powodu tej choroby umiera 3 mln osób, a w Polsce 14 tys. Przewiduje się, że w 2020 r. POChP stanie się trzecią wiodącą przyczyną zgonów i będzie powodem 6 mln zgonów na świecie.

Źródło: materiały prasowe PRIMUM PR/ mk