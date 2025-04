Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc choruje około 600 milionów osób na całym świecie, a w samej Polsce aż 2 miliony. Jak to się stało, że większość z nas nigdy nie słyszała o tej chorobie? Jest to głównie schorzenie osób starszych, dlatego młoda część społeczeństwa często nie ma styczności z takimi chorymi. Uważamy, że problem nas nie dotyczy, a to nieprawda. Każdy, kto pali papierosy, ma ogromną szansę umrzeć na POChP.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest trzecią przyczyną zgonów na świecie, zaraz po chorobach serca i nowotworach. Pomimo tak globalnego zasięgu choroby wciąż pacjenci diagnozowani są za późno, leczenie wielokrotnie jest prowadzone niewłaściwie, a większość chorych nawet nie wie o swojej chorobie. Takie statystyki zainspirowały Światową Organizację Zdrowia (WHO) do stworzenia Światowej Inicjatywy przeciw Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (GOLD) oraz Światowego Dnia POChP. W tym dniu mamy nadrobić hańbiące zaległości i zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat przebiegu choroby, jej przyczyn, czynników ryzyka i możliwości leczenia.

POChP to przewlekła i nieuleczalna choroba układu oddechowego. Nie można cofnąć zmian jakie zaszły w płucach, można jedynie zatrzymać lub spowolnić postęp choroby. Do uszkodzenia układu oddechowego dochodzi w dwóch mechanizmach: poprzez przewlekły stan zapalny oskrzeli oraz rozedmę płuc. Destrukcja płuc rozwija się wolno, przez 20-30 lat palenia papierosów. Objawy pojawiają się stopniowo, kolejno, tak, że pacjent sam często ich nie zauważa.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc w 90% wywołana jest przez palenie papierosów – zarówno czynne, jaki i bierne. Spotykamy ją również u osób narażonych na działanie pyłu, dymu, dwutlenku siarki w powietrzu i innych zanieczyszczeń. Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście predyspozycja genetyczna. Dlaczego edukacja jest tak ważna w walce z POChP? Tylko zaprzestanie palenia papierosów może nas uchronić przed chorobą i zatrzymać postęp zmian destrukcyjnych w płucach. Jak rozpoznać POChP? Podstawowym badaniem jest spirometria – bezbolesne, łatwe badanie, które można wykonać w kilka minut.

