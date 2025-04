W tegorocznej edycji „Tygodnia Walki z Chorobami Tarczycy” tematem przewodnim są zaburzenia funkcjonowania tego organu u dzieci. Na stronie kampanii można od dziś wykonać test wiedzy dotyczący chorób tarczycy u dzieci i niemowląt. W edukacji zarówno starszych jak i młodszych wykorzystane zostały rysunkowe postaci motylków – Hyper i Hypo. „Tydzień Walki z Chorobami Tarczycy” to międzynarodowa inicjatywa edukacyjna, organizowana przez firmę Merck, mająca na celu podnoszenie społecznej świadomości na temat chorób tarczycy. Patronat nad kampanią objęły Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne i Polskie Towarzystwo Tyreologiczne.

Reklama

Organizatorzy kampanii przypominają, że poziom wiedzy polskiego społeczeństwa na temat chorób tarczycy wciąż pozostaje bardzo niski, co niepokoi zwłaszcza w przypadku dzieci,

u których nieleczone zaburzenia tego typu mogą mieć negatywny wpływ na rozwój mózgu, wzrost, dojrzewanie i ogólnie rozumiane zdrowie. Test, mogący je wykryć, nie należy do skomplikowanych – dostrzegłszy objawy zaburzeń tego gruczołu wystarczy zapisać dziecko na wizytę do lekarza, by pobrać i przebadać krew w celu uzyskania diagnozy.

Patrząc na światowe dane epidemiologiczne można skonstatować, że wrodzona niedoczynność tarczycy (obecna od chwili narodzin) zdarza się raz na 2000-4000 przypadków, nadczynność tarczycy występuje u ośmiu z każdego miliona dzieci poniżej 15. roku życia i raz na milion dzieci w wieku poniżej czterech lat. Najczęstsza przyczyna nabytej niedoczynności tarczycy u najmłodszych – tzw. choroba Hashimoto – występuje u 1%-2% młodzieży na całym świecie.

Z uwagi na tematykę tegorocznej akcji Organizator edukuje dzieci i rodziców przy użyciu przystępnych materiałów wykorzystujących wizerunek dwóch motylków – Hyper i Hypo – cierpiących odpowiednio na nadczynność i niedoczynność tarczycy. Dla przypomnienia, tarczyca kształtem przypomina właśnie motyla. Odgrywa ona istotną rolę w regulowaniu dziecięcego metabolizmu i odpowiada za produkcję hormonów, które zapewniają poszczególnym organom możliwość właściwego funkcjonowania. Wspiera takie witalne funkcje organizmu, jak oddychanie, krążenie i trawienie. W przypadku zaburzeń konsekwencje są bardzo poważne. Mimo że zaburzenia tarczycy u dzieci nie należą do najczęściej spotykanych schorzeń, to niezwykle ważna jest umiejętność dostrzegania ich objawów i skutków. W przypadku dzieci wczesna diagnoza może powodować diametralną różnicę w efektach terapii.

- Wcześnie wykryte zaburzenia pracy tarczycy mogą z powodzeniem być leczone i przy odpowiedniej terapii utrzymane pod kontrolą, pozwalając dzieciom na normalne, zdrowe życie – informuje dr Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Warszawie. – Warto ponadto pamiętać, że problemy z tarczycą w czasie ciąży mogą zaburzać rozwój płodu, jak również doprowadzić do poważnych powikłań. Przykładowo, nieleczona nadczynność tarczycy

u ciężarnej może spowodować wrodzoną niedoczynność tarczycy u dziecka.

W kontekście medycyny rodzinnej należy przypomnieć, iż od dnia 20 października 2014 roku, na mocy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, lekarz POZ, oprócz badania stężenia hormonu tyreotropowego (TSH), może jeszcze wykonać badanie stężenia wolnych hormonów fT4 oraz fT3, a także USG głowy i szyi w tym gruczołu tarczowego, przytarczyc i węzłów chłonnych. Pozwala to na zmniejszanie kolejek do lekarzy endokrynologów i szybsze wdrażanie terapii u wszystkich osób cierpiących z powodu nieprawidłowego funkcjonowania tarczycy.

Tegoroczny Tydzień Walki z Chorobami Tarczycy oprócz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego wspiera Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, gdzie

w ubiegły weekend odbywały się aktywności edukacyjne dla rodziców i dzieci. Organizator akcji, firma Merck, stała się zaś opiekunem najpiękniejszych owadów (w tym motyli) tamtejszego insektarium.

W ramach działań organizatorzy zaplanowali również edukacyjny konkurs fotograficzny we współpracy z portalem Babyonline.pl a także dystrybucję materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zobacz też: Nowości medyczne – to warto mieć!

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych/mn