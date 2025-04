„Pozwól małemu dziecku ubrudzić ręce, weź je do ogrodu, na wieś, niech ma kontakt z bakteriami” – na pierwszy rzut oka rady autorów mogą szokować, jednak uświadamiają, dlaczego w dzisiejszych czasach wzrosła liczba zachorowań na astmę. W przeszłości ludzie byli przyzwyczajeni do infekcji i kurzu, a dziś „domy stały się wydajnymi energetycznie, szczelnie zamkniętymi wraz z nami pudełkami”. Nie należy trzymać dziecka pod kloszem, a wręcz przeciwnie – trzeba pozwolić mu na kontakt z alergenami, co da organizmowi możliwość uodpornienia się na niesprzyjające czynniki środowiska.

Autorzy radzą rodzicom, jak kontrolować u dziecka astmę. Opiekunowie bynajmniej nie muszą ograniczać stylu życia chorego: „Denerwuje mnie, gdy słyszę, że dziecko rezygnuje ze szkoły lub zajęć sportowych z powodu astmy”. Ta dolegliwość nie jest jedynym problemem dotykającym dzieci.

W książce, w części pierwszej, znajdują się praktyczne wskazówki dla rodziców, które pomogą im radzić sobie z przykrymi chorobami dziecka. Autorzy opisują 20 najczęstszych dolegliwości, do których należą m.in. kolka, zaparcia, choroby uszu i oczu, gorączka czy problemy z karmieniem. Wyjaśniają, na czym polega choroba, jakie są jej objawy i przyczyny, jak leczyć dziecko w domu, a kiedy należy wezwać lekarza.

W książce znajdziemy zestawienie produktów żywnościowych, które najczęściej wywołują alergie. „W przypadku alergii stawianie diagnozy przypomina trochę pracę dobrego detektywa. Szczególnie istotny dla rozpoznania jest czas”. Objawy alergii są najszybciej widoczne na skórze, w jelitach i drogach oddechowych czy oczach. Co autorzy zalecają rodzicom? Prowadzenie dziennika z zapisem pokarmów spożywanych przez dzieci. Dzięki temu można skuteczniej wykryć, czy to alergia, czy tylko zwykła nietolerancja pokarmowa.

Pod koniec opisu każdej choroby autor odpowiada na pytania stawiane przez rodziców. Pytania i odpowiedzi są też zawarte w osobnym rozdziale części drugiej. Tu autor-pediatra wybrał pytania najczęściej słyszane od swoich pacjentów w trakcie wizyt, np. czy warto stosować kaski niemowlęce, czy trzymiesięcznemu dziecku z „wilczym apetytem” można już wprowadzić stałe pokarmy, jak zaradzić obgryzaniu paznokci, co zrobić przy napadach histerii.

Znajdziemy również w książce prawidłowe fazy rozwoju dziecka, które są uzależnione od szybkości dojrzewania układu nerwowego, czyli uwarunkowań genetycznych. Autor wymienia objawy alarmujące, które powinny skłonić rodziców do wizyty u lekarza. Jeśli dziecko nie chodzi w wieku 18 miesięcy, nie patrzy w twarz do 6. tygodnia życia czy wolno uczy się trzymać przedmioty, rodzice powinni zasięgnąć porady specjalisty.

Ważnym problemem poruszonym w rozdziale drugim jest bezpieczeństwo dziecka. Znajdziemy tu listę 6 najczęstszych przyczyn wypadków, do których należą: wypadki drogowe, utonięcia, oparzenia, upadki, zakrztuszenia i uduszenia oraz zatrucia. Autorzy radzą rodzicom, co powinni zrobić, czego unikać, a gdzie przechowywać środki zagrażające zdrowiu i życiu dziecka, by nie dopuścić do tragedii. Udzielają też informacji na temat pierwszej pomocy w przypadku wymienionych zagrożeń.

Zagadnienia omówione w książce są praktycznym kompendium wiedzy dla rodziców. Jak przebiega prawidłowy rozwój uzębienia u dziecka? Jak dbać o higienę jamy ustnej malucha? W które leki warto zaopatrzyć domową apteczkę i jak je przechowywać? Jak prawidłowo mierzyć temperaturę i nauczyć dziecko korzystać z nocnika? Odpowiedzi na te i inne nurtujące problemy znajdziemy w książce Nicholsona i O’Malley.

Nicholson wskazuje też na naturalne sposoby leczenie za pomocą środków medycyny alternatywnej, np. witamin, minerałów. Przedstawia własny pogląd w tej kwestii: „Mam dość praktyczne podejście do tej kwestii. Jeśli skuteczność i bezpieczeństwo naturalnej terapii potwierdzono badaniami, zalecam jej stosowanie. W przeciwnym razie radzę ostrożność”.

Książka zachęca pod względem układu graficznego. Najważniejsze problemy zostają wyodrębnione w tabeli (np. sygnały alarmowe, rozwój masy ciała dziecka w początkowych miesiącach życia, zalecane dzienne porcje każdej grupy pokarmów). Z kolei porady dotyczące samodzielnego leczenia chorób w domu są podkreślone przez niebieski kolor tła. Rodzic znajdzie tu wskazówki dotyczące pierwszej pomocy w przypadku ataku epilepsji, zaburzeń wzrostu, skutecznych sposobów wytępienia wszy z głowy czy innymi pasożytów.

Na marginesie pojawiają się interesujące cytaty – wypowiedzi specjalistów czy ciekawostki z magazynów poświęconych omawianym zagadnieniom. Natomiast problemy zasugerowane są opatrzone odnośnikami do dalszych stron w książce, gdzie zostają szerzej omówione.

Dopełnieniem pracy są ilustracje (np. układ oddechowy człowieka, pozycja ratunkowa) pozwalające lepiej zrozumieć opisywany problem. Autorzy zamieszczają też przykładowy dziennik snu dziecka zawierający informacje dotyczące sposobów uśpienia malucha, czasu snu w ciągu dnia, wieczorem i w nocy. Dziennik pozwoli także zanotować częstość przebudzeń i nocnych ataków lęku. Wykaz tabel i wykresów (np. prawidłowego wzrostu i wagi) znajduje się także w części trzeciej.

Autorzy książki są nie tylko specjalistami w swojej dziedzinie, lecz także doświadczonymi rodzicami. Dużą zaletą publikacji jest przystępny i prosty język, unikanie niezrozumiałych specjalistycznych określeń. Książka nie jest zwykłym poradnikiem pomagającym zrozumieć dolegliwości dziecka, ale sięga do sedna każdej choroby: „Jeśli dziecko zachoruje o 3. nad ranem, szybko dotrzesz do pilnych informacji”. Jednocześnie autorzy podkreślają, że książka nie zastąpi lekarza. Może jedynie uspokoić rodziców, pomóc im zrozumieć objawy chorób swoich dzieci i zwiększyć świadomość, dzięki czemu będą mogli odegrać istotniejszą rolę w leczeniu chorób dzieci i staną się prawdziwymi sprzymierzeńcami lekarzy.

Redakcja zdrowie.wieszjak.polki.pl

Reklama