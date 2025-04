29 czerwca - Dzień Ratownika WOPR

„Ja , ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego , przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki: rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”



Te przepiękne słowa to przysięga ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W dniu 29 czerwca obchodzimy ich święto – Dzień Ratownika WOPR. Został on ustanowiony w 1927 roku przez Komisję ds. Ratownictwa Polskiego Związku Pływackiego. Sam WOPR został powołany do istnienia w roku 1962.

Nasi ratownicy wodni to nie serialowi baywatch'e z legendarnego serialu „Słoneczny Patrol”, którzy mają zachwycać swoją fizjonomią. Nie na tym polega ta praca. Ich obecność na plażach itp. zwiększa w nas poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje natychmiastową, fachową pomoc. Ratownicy Wodnego Pogotowia Ratunkowego sprawują nadzór na przeróżnych kąpieliskach. Począwszy od basenów krytych, a skończywszy na morzu. Ich praca, a niekiedy hobby, jest niezwykle odpowiedzialna. Statystycznie każdego dnia zmagają się z falami niosąc pomoc tonącym. Doceńmy ich wkład w potęgowanie bezpieczeństwa na kąpieliskach.

Wszyscy najchętniej spędzamy wakacje nad morzem, jeziorami, chodzimy nad rzeki, okoliczne stawy. Często są to miejsca niestrzeżone przez wyspecjalizowane osoby. Niekiedy taki wypad nad wodę kończy się tragicznie. Szczególnie gdy tonie dziecko czy młoda osoba. Wina rodziców? Znajomych? Że się nie dopilnowało? A może po prostu nie powinno się zabierać dzieci na niestrzeżone kąpieliska?

Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

Zrezygnuj z niestrzeżonych kąpielisk. Tam nikt Cię nie pilnuje. Często bywa tak, że nikt nie zdecyduje się Ci pomóc.

Unikaj kąpieli w pobliży szlaków żeglarskich, okolic portów, mostów, ostróg, falochronów, molo, śluz, zbiorników przeciwpożarowych, stawów hodowlanych, ujęć wody pitnej i w zanieczyszczonych zbiornikach. Miej na uwadze także miejsca gdzie występują „sieci” wodorostów, wiry wodne i zimne prądy morskie/rzeczne.

Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu – twoje reakcje są wtedy osłabione, równowaga zachwiana, zaburzone widzenie, niepoprawnie oceniasz sytuację, jesteś „zbyt odważny”, szybciej dopadają Cię skurcze mięśni i może dojść do wstrząsu termicznego na skutek szybkiego skurczu naczyń krwionośnych, poprzednio rozszerzonych działaniem alkoholu.

Nie lekceważ zakazów ratowników i ich znaków – czerwona flaga to zakaz kąpieli.

Nie wchodź do wody gdy Twoje ciało jest bardzo rozgrzane promieniami słonecznymi (po opalaniu) i gdy jesteś po posiłku.

Pływaj w towarzystwie drugiej osoby lub w zasięgu wzroku ratownika. Zapewnij swoim dzieciakom opiekę. Nie pozostawiaj ich samych.

Nie wskakuj na głowę do nieznanej wody – jej poziom może okazać się za płytki, więc uraz głowy i rdzenia kręgowego gotowy.

Nie zaśmiecaj kąpielisk szkłem, metalami i innymi odpadkami.

Nie niszcz wyposażenia kąpielisk i nie biegaj po ich terenie bez potrzeby.

Obserwuj także innych kąpiących się, gdyż ktoś akurat może znaleźć się w tarapatach.

Jeżeli widzisz że ktoś się topi, wezwij pomoc.

Bezustannie podnoś swoje umiejętności pływackie i naucz się udzielać pierwszej pomocy.

Katarzyna Ziaja