Ospa wietrzna jest bardzo zaraźliwą infekcją wywoływaną przez wirusa ospy i półpaśca (Varicella zoster). Chorują głównie dzieci (90% przypadków notuje się poniżej 15 roku życia). Charakterystycznym objawem ospy jest bardzo swędząca wysypka w postaci wypełnionych płynem pęcherzy, które w ciągu kilku dni przysychają i w końcu odpadają. Aby zapobiec pogorszeniu objawów, niektóre osoby uważają, że w tym czasie trzeba unikać mycia ciała. Jest to jednak często powielany i szkodliwy mit na temat ospy.

Z ospą nie tylko można się kąpać, ale wręcz należy. Zmiany skórne powinny być utrzymywane w czystości, żeby zapobiec nadkażeniom bakteryjnym. Zalecane jest więc mycie całego ciała każdego dnia od początku choroby.

Kąpiel powinna być krótka, żeby nie moczyć za długo pęcherzy w wodzie. Lepszym rozwiązaniem będzie więc szybki prysznic niż przesiadywanie w wannie. Do wody można dodać sodę oczyszczoną lub nadmanganian potasu, które przyspieszają gojenie się wysypki. Następnie ciało wystarczy delikatnie osuszyć miękkim ręcznikiem (nie trzeć). Przeczytaj też: Domowe sposoby na ospę

W trakcie ospy nie wolno kąpać się w basenie, zwłaszcza w zbiornikach użytkowanych przez inne osoby. W ten sposób może dojść do przeniesienia wirusa na ludzi przebywających w wodzie. Wirus ospy bardzo łatwo rozprzestrzenia się, nie tylko poprzez bezpośredni kontakt ze zmianami skórnymi, ale też drogą kropelkową.

Przeciwko kąpieli w basenie z ospą przemawia też fakt, że zmiany skórne nie powinny być nadmiernie namaczane, mogą też zaszkodzić bakterie w wodzie basenowej oraz preparaty chemiczne.

Kąpieli w basenie należy unikać co najmniej przez 7 dni od pojawienia się wysypki, a najlepiej do czasu aż wszystkie pęcherze się zagoją. Dzieci i dorośli z ospą nie powinni korzystać z jacuzzi, akwaparków itp. do czasu wyzdrowienia.

Oprócz kąpieli w basenach jest jeszcze kilka rzeczy, których lepiej unikać w trakcie ospy wietrznej. Pamiętaj:

Nie drap pęcherzy . Drapanie zwiększa ryzyko bakteryjnej infekcji skóry.

. Drapanie zwiększa ryzyko bakteryjnej infekcji skóry. Nie podawaj choremu dziecku aspiryny oraz ibuprofenu . Aspiryna u dzieci może powodować chorobę zwaną zespołem Reye'a, z kolei podawanie ibuprofenu wiązano z wyższym ryzykiem nadkażeń bakteryjnych.

. Aspiryna u dzieci może powodować chorobę zwaną zespołem Reye'a, z kolei podawanie ibuprofenu wiązano z wyższym ryzykiem nadkażeń bakteryjnych. Nie przebywaj w miejscach, gdzie jest dużo ludzi . Ospa jest bardzo zaraźliwa, dlatego do czasu zagojenia się wysypki należy unikać miejsc, w których przebywa więcej ludzi (sklepy, przedszkola, szkoły, szpital).

. Ospa jest bardzo zaraźliwa, dlatego do czasu zagojenia się wysypki należy unikać miejsc, w których przebywa więcej ludzi (sklepy, przedszkola, szkoły, szpital). Nie narażaj na zachorowanie osoby z grup ryzyka (kobiety w ciąży, chorych na nowotwór, osoby starsze, osoby z niedoborem odporności).

(kobiety w ciąży, chorych na nowotwór, osoby starsze, osoby z niedoborem odporności). Nie wychodź na zewnątrz, jeśli źle się czujesz . Dopóki występują objawy takie jak gorączka, osłabienie, dreszcze, najlepiej unikać nawet spacerów (więcej: czy z ospą można wychodzić na dwór?).

. Dopóki występują objawy takie jak gorączka, osłabienie, dreszcze, najlepiej unikać nawet spacerów (więcej: czy z ospą można wychodzić na dwór?). Nie smaruj pęcherzy pudrami i papkami . Również gencjana nie jest polecana na ospę.

. Również gencjana nie jest polecana na ospę. Nie spożywaj gorących, pikantnych, kwaśnych posiłków i napojów . Wysypka lokalizuje się również w jamie ustnej.

. Wysypka lokalizuje się również w jamie ustnej. Nie przemęczaj się. Odpoczynek jest bardzo ważny w tym czasie.

Jeżeli jest coś, co cię niepokoi, skontaktuj się z lekarzem. Ospa może mieć ciężki przebieg, szczególnie zagraża osobom dorosłym i starszym. Na ogół jednak ustępuje bez leczenia w ciągu kilku dni.

