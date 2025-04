5 cech, na które musisz zwrócić uwagę wybierając osłonę do antybiotyku!

Zmiany pogody, stres, zmęczenie, niewyspanie, osoby kaszlące i kichające w naszym otoczeniu... Wszystko to łatwo może doprowadzić do obniżenia naszej odporności, a stąd już tylko krok do poważnej choroby. Angina, infekcje gardła, krtani, zapalenie płuc, oskrzeli - to tylko niektóre choroby o podłożu bakteryjnym leczone za pomocą antybiotyków. Nieodłącznym elementem kuracji antybiotykowej powinna być osłona do antybiotyku! Jak wybrać idealną osłonę dla siebie?

Potrzebne probiotyki

Osłona do antybiotyku to nic innego jak probiotyki – czyli przyjazne bakterie zamknięte w kapsułce, tabletce czy pod postacią proszku. Regularne przyjmowanie probiotyków w trakcie i po zakończeniu kuracji antybiotykami jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Dlaczego? Antybiotyki to leki, które zażywamy celem niszczenia bakterii chorobotwórczych. Niestety – wiele antybiotyków nie działa wybiórczo i ich „ofiarą” pada również nasza własna flora fizjologiczna. Zdajemy sobie na pewno sprawę, że nasze ciało to miejsce bytowania ogromnej ilości mikroorganizmów. Zasiedlają one skórę, przewód pokarmowy – szczególnie jelito grube, śluzówkę jamy ustnej i inne miejsca.

W czasie przyjmowania antybiotyków konieczne jest uzupełnianie naturalnej flory bakteryjnej, która chroni przed biegunkami poantybiotykowymi, stanami zapalnymi jelit, rozwojem grzybicy. Flora fizjologiczna podnosi naturalną odporność organizmu, chroni przed rozwojem chorobotwórczych bakterii, odpowiada za prawidłową pracę jelit.

Wybór odpowiedniej osłony

Powinniśmy zwracać baczną uwagę, którą osłonę do antybiotyku zastosujemy. Jej wybór zależy nie tylko od ceny, ale i od cech, dzięki którym jej przyjmowanie będzie mieć jak najlepszy wpływ na nasze zdrowie.

Przed zakupem osłony zadajmy sobie kilka pytań.

1. Jakie i ile dobroczynnych bakterii znajduje się w jednej dawce?

Bakterie probiotyczne to bakterie należące do grupy pałeczek kwasu mlekowego – rodzaj Lactobacillus i Bifidobacterium. Dobrze, by preparat miał w składzie różne szczepy bakterii, dlatego że właściwości probiotyków są szczepozależne, a nasza mikroflora jelitowa różni się. Jeśli preparat zawiera większą ilość szczepów bakterii probiotycznych przekłada się to na jego większa skuteczność. Ponadto – patrzmy ile tzw. jednostek CFU* znajduje się w jednej dawce. Osoba dorosła, w czasie antybiotykoterapii powinna przyjmować ok.1 milion do 1 miliarda CFU dziennie.

*CFU – colony forming unit – jednostka tworząca kolonię bakteryjną

2. Ile bakterii probiotycznych trafi do jelit?

Bardzo ważne jaką ilość bakterii probiotycznych zawiera dany preparat probiotyczny w kapsułce (tabletce), jednak jeszcze ważniejsze jest ile bakterii probiotycznych zawartych w preparacie trafia do jelit – faktycznego miejsca działanie probiotyków. Zanim bakterie probiotyczne trafią do jelit, narażone są na bardzo niskie pH soku żołądkowego, który dezaktywuje większą ich część. Dlatego przy wyborze preparatu probiotcznego wybierz ten, który zapewnia ochronę bakterii probiotycznych.

3. Czy jest to synbiotyk?

Wśród preparatów probiotycznych znajdziemy również synbiotyki. Zawierają one, nie tylko odpowiednią ilość bakterii probiotycznych, ale także PREbiotyk (np. inulinę, oligofruktozę, fruktooligosacharydy FOS), czyli składnik stanowiący źródło energii i ułatwiający namnażanie dobroczynnych bakterii. Przykładem synbiotyku jest preparat MULTILACŸ.

Zapamiętajmy sobie: przyjmowanie probiotyku w czasie antybiotykoterapii jest dobre. Przyjmowanie synbiotyku – bardzo dobre.

4. Czy koniecznie trzeba przechowywać go w lodówce?

Prawdopodobnie każdy z nas ma lodówkę w domu i nie jest problem trzymanie opakowań preparatów w chłodzie. Niemniej – niekiedy w czasie antybiotykoterapii musimy się przemieszczać i i przyjąć preparat osłonowy. Co wtedy? Warto wybrać preparat, który nie wymaga przechowywania w lodówce.

5. Jaką postać ma preparat?

Wybór postaci preparatu, jest szczególnie ważny z punktu widzenia podawania osłony dzieciom. Najmłodsze dzieci mają często problem z przełknięciem dużych kapsułek. Dla nich – przeznaczone są preparaty w kroplach np. krople Biogaia, czy Lacidobaby w postaci proszku.