Wysypka po antybiotyku może być objawem alergii, najczęściej uczulenie rozwija się po leczeniu penicylinami oraz cefalosporynami. Zmiany skórne w trakcie antybiotykoterapii mogą też pojawić się wskutek uwrażliwienia skóry na promieniowanie słoneczne, co jest dotyczy zwłaszcza takich leków, jak tetracykliny oraz cefalosporyny III generacji.

Warto też pamiętać, że wysypka jest objawem niektórych często występujących infekcji, np. trzydniówki, rumień nagły albo bostonki. Dlatego nie zawsze pojawienie się zmian skórnych należy łączyć z antybiotykoterapią. Wsypkę może wywołać też połączenie leczenia antybiotykiem oraz obecności infekcji wirusowej. Rozsiana czerwona wysypka (przypominająca odrę) pojawia się u większości chorych na mononukleozę, którym zostanie podany antybiotyk, szczególnie amoksycylina lub inne leki z grupy aminopenicylin.

Wysypka po antybiotyku może mieć postać pokrzywki (bąbli przypominających poparzenie pokrzywą), rumienia, drobnych swędzących grudek i plamek. W wyniku nadwrażliwości na słońce po przyjmowaniu antybiotyku na skórze może pojawić się wysypka przypominająca poparzenie słoneczne z pęcherzami włącznie, stan zapalny skóry, rumień, zmiany liszajowate, pokrzywka i obrzęk skóry. Więcej: Leki a opalanie

Mogą wystąpić też inne objawy obok zmian na skórze:

świąd skóry,

obrzęk,

duszność,

ucisk w gardle,

świszczący oddech.

Silna alergia po antybiotyku zdarza się rzadko, jednak jeśli wystąpią ciężkie objawy, mogą świadczyć o anafilaksji. Mogą to być duszność, wymioty, ból brzucha, kaszel, świszczący oddech, obrzęk twarzy. W takiej sytuacji należy wezwać karetkę pogotowia i ewentualnie podać leki, jeśli zostały wcześniej przepisane przez lekarza na wypadek wstrząsu anafilaktycznego (adrenalina).

Wysypka po antybiotyku może rozwinąć się krótko po podaniu leku (reakcja natychmiastowa), albo po dłuższym czasie, nawet po kilku dniach antybiotykoterapii (reakcja opóźniona).

Wysypka po antybiotyku może przybierać różne postaci: pokrzywki, plamek i grudek czy rumienia. Skóra może być obrzęknięta i swędząca. Wysypka po leczeniu antybiotykiem może pojawić się w różnych miejscach na ciele, np. na tułowiu, twarzy, rękach.

fot. Wysypka po antybiotyku, pokrzywka / Adobe Stock, wisely

fot. Wysypka po antybiotyku, wysypka plamisto-grudkowa / Adobe Stock, Aleksandr

Antybiotyki, które potencjalnie najczęściej wywołują reakcje skórne, są też często przepisywane dzieciom, np. penicylina. W tej grupie odróżnienie, czy wysypka pojawiła się wskutek reakcji na antybiotyk, czy jest objawem infekcji, może być trudne, ponieważ wiele chorób wieku dziecięcego przebiega wraz ze zmianami skórnymi. Zdarza się też, że wysypka rozwija się pod wpływem interakcji między lekiem a infekcją wirusową.

fot. Wysypka po antybiotyku u dziecka / Adobe Stock, uwimages

Czytaj: Reakcja alergiczna - co robić?

Wysypka występująca po antybiotyku zazwyczaj ma łagodny lub umiarkowany przebieg i nie zagraża życiu. W rzadkich przypadkach może być na tyle nasilona, że konieczny jest pobyt w szpitalu. Zwykle jednak ustępuje w ciągu kilku dni. Należy zaznaczyć, że istnieją też groźne wysypki polekowe, np. zespół Stevensa-Johnsona przebiegający z ostrą martwicą naskórka i błon śluzowych, a także silne reakcje anafilaktyczne, które mogą zagrażać życiu.

Postępowanie zależy od nasilenia objawów. Z łagodną wysypką po antybiotyku najlepiej udać się do lekarza POZ. Można ją skutecznie leczyć za pomocą leków przeciwhistaminowych (loratadynę, cetyryzyna). Jeśli to nie pomaga, lekarz może zastosować silniejsze środki farmakologiczne, w tym glikokortykosteroidy. Jeśli wysypka po lekach jest bardzo intensywna, zmiany rozległe, nasilają się albo towarzyszą im alarmowe objawy, takie jak obrzęk, to należy pilnie skontaktować się z lekarzem, a nawet wezwać karetkę pogotowia. Trzeba też dowiedzieć się, czy po wystąpieniu wysypki po antybiotyku, w przyszłości konieczne jest unikanie przyjmowania konkretnego leku.

Diagnostyka alergii na antybiotyk

Nie każda wysypka po antybiotyku oznacza alergię na lek. Jeśli jest takie podejrzenie, zalecane jest wykonanie badań diagnostycznych w kierunku alergii na antybiotyk. Podstawowe metody to:

test skórny ,

, test na oznaczenie swoistych przeciwciał IgE na dany lek na podstawie próbki krwi,

na dany lek na podstawie próbki krwi, test prowokacji lekiem, jeśli wysypka miała łagodny charakter.

Pojawienie się wysypki po antybiotykoterapii zawsze warto skonsultować z lekarzem. Z domowych środków pomocne mogą być chłodne okłady - zmniejszą świąd i obrzęk skóry. Można też zażyć leki przeciwhistaminowe, które łagodzą łagodne objawy alergii. Należy unikać drapania zmian, ponieważ zwiększa to ryzyko zainfekowania skóry, a także ekspozycji na promieniowanie słoneczne, ponieważ może to nasilać dolegliwości. Odzież powinna być wygodna i miękka, aby nie drażniła miejsc z wysypką po antybiotyku.

