Angina ropna to bakteryjne zapalenie migdałków, którego przyczyną jest zakażenie paciorkowcami Streptococcus pyogenes, czyli paciorkowcami grupy A. Na anginę ropną chorują głównie dzieci w wieku 5-15 lat, w okresie od zimy do wiosny. Choroba stanowi ok. 15-30% ostrych infekcji gardła w tej grupie.

Anginę można rozpoznać po charakterystycznych objawach:

silny ból gardła, często utrudniający mówienie i przełykanie,

gorączka,

zaczerwienienie gardła i migdałków,

powiększenie migdałków,

powiększenie węzłów chłonnych,

ropne czopy na migdałkach,

złe samopoczucie,

nudności lub wymioty.

Leczenie anginy polega na przyjmowaniu antybiotyku. Na ogół lekarze przepisują penicylinę na 10 dni. Nieleczona lub źle leczona angina może prowadzić do groźnych powikłań, w tym zapalenia mięśnia sercowego, gorączki reumatycznej, ostrego zapalenia nerek czy ucha środkowego.

Z anginą nie powinno się wychodzić na dwór do czasu poprawy samopoczucia. Jeżeli chory czuje się już dobrze, czyli nie ma gorączki, dreszczy, bólów stawowych, może wyjść na krótki spacer. Nawet jeśli przyjmuje antybiotyk. Należy zrezygnować z wysiłku. Do czasu zakończenia antybiotykoterapii trzeba unikać skupisk ludzi (przedszkoli, sklepów, placów zabaw), ponieważ jest to okres obniżonej odporności organizmu i nietrudno złapać kolejną infekcję.

Pamiętajmy, że antybiotykoterapia osłabia naszą naturalną barierę ochronną, ponieważ eliminuje nie tylko chorobotwórcze bakterie, ale też bakterie korzystne dla zdrowia. Za naszą odporność odpowiada m.in. mikroflora organizmu, a ta zostaje zaburzona przez działanie leku przeciwbakteryjnego.

Koniecznie zwróćmy uwagę na pogodę. Jeśli jest słonecznie, przyjemnie, to wręcz warto wyjść na świeże powietrze, ponieważ słońce powoduje uwalnianie witaminy D (poprawia odporność). Gdy jednak aura jest nieprzyjemna, wieje silny wiatr i jest zimno czy deszczowo, to chory na anginę powinien pozostać w domu.

Czytaj także: Czy z przeziębionym dzieckiem można wychodzić na dwór?

W trakcie leczenia anginy chory powinien odpoczywać i przyjmować regularnie płyny (ok. 2 l dziennie). W sezonie grzewczym wskazane jest nawilżanie powietrza, żeby wspierać śluzówki dróg oddechowych w walce z patogenami. Dieta powinna być lekkostrawna i półpłynna. Unikać trzeba gorących posiłków oraz gazowanych napojów. Aby zmniejszyć ból gardła, można sięgnąć domowe sposoby na anginę, takie jak płukanki z solą lub ziołami (np. szałwią, rumiankiem, prawoślazem), naturalne syropy (syrop z cebuli, syrop z czosnku) oraz inhalacje.

