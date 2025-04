Niestety do wypadków z udziałem dzieci dochodzi bardzo często. Pamiętając o kilku zasadach, możemy załagodzić skutki uboczne przykrego wydarzenia.

Reklama

Upadek



Chyba każdy dorosły to wie, że nie ma dziecka, które by się nie przewróciło czy nie skoczyło z wysokości. Na szczęście większość z tych upadków kończy się niewielkimi stłuczeniami. Pomimo tego warto przez jakiś czas po takim zdarzeniu obserwować dziecko i sprawdzać, czy dobrze się czuje.

Jeśli zdarzy się taki wypadek twojemu dziecku, postaraj się nie panikować. Bądź przy dziecku i uspokój maluszka. Spróbuj stwierdzić, czy dziecko się zraniło, czy zachowuje się inaczej niż zwykle. Jeżeli coś cię niepokoi udaj się z dzieckiem do pediatry i poproś o zbadanie smyka.

Jeśli podejrzewasz u dziecka wstrząśnienie mózgu (krzyk po upadku pojawił się z opóźnieniem, a maluch w krótkim czasie po upadku jest śpiący i wymiotuje) powinnaś natychmiast zawieźć dziecko na pogotowie. Być może lekarze zdecydują się pozostawić twojego smyka na obserwacji przez kilka dni.

Polecamy: Jak przygotować dziecko na pobyt w szpitalu?

Oparzenia



Stało się! Wystarczyła chwila i szklanka z gorącą herbatą poparzyła twoje dziecko. Choć trudno zachować w takiej sytuacji zimną krew, postaraj się nie panikować. Jak najszybciej odsłoń oparzone części ciała swojego smyka i włóż na kilka minut do zimnej wody. Postaraj się uspokoić zapłakane i przerażone dziecko. Przytul, mów i kołysz w ramionach. Jeśli rany są naprawdę głębokie, udaj się z dzieckiem do szpitala w celu dalszego leczenia.

Zatrucie



Leki, środki czystości i używki (tytoń, alkohol) trzymaj na najwyższej półce z dala od dziecięcych rączek. Pamiętaj, że rzeczy, które są dla dorosłych codziennością, mogą być dla twojego dziecka bardzo niebezpieczne.

Czasami już na pierwszy rzut oka jesteś w stanie rozpoznać, co dziecko zjadło. Jeśli jednak masz wątpliwości, zbadaj maluchowi jamę ustną. Jest szansa, że znajdziesz w niej resztki połkniętej substancji. Jeśli twoje dziecko połknęło tabletki, listki rośliny lub połknęło alkohol lub tytoń natychmiast włóż palec wskazujący do gardła dziecka, by spowodować wymioty. Następnie podaj maluchowi jak najwięcej płynów.

W przypadku połknięcia przez dziecko kwasów czy ługu nie wywołuj wymiotów. Natychmiast zadzwoń do pediatry i zapytaj o radę, a także o adres najbliższego centrum toksylogicznego mającego dyżur 24-godzinny.

Jeśli maluch połknął środek do prania, tak samo nie zwlekaj i zgłoś się do szpitala.

Pamiętaj, by w każdym przypadku po udzieleniu pierwszej pomocy udać się z dzieckiem do lekarza lub szpitala. O ile jest to możliwe, weź ze sobą próbkę substancji. Ułatwi to diagnozę i leczenie.

Polecamy: Wizyta u lekarza - jak przygotować na nią dziecko?

Połknięcie ciała obcego

Twoje zajęte zabawą dziecko nagle straciło oddech? Gwałtownie kaszle i sinieje, bo nie ma wystarczająco dużo powietrza? Uważaj, prawdopodobnie maluszek włożył do buzi ciało obce – na przykład mały element zabawki, który niebezpiecznie utkwił w przełyku. Nie załamuj rąk, nie panikuj. Weź się w garść i natychmiast zacznij działać! Liczy się każda sekunda!

- Chwyć smyka za nogi – głową do dołu. Uderzaj silnie, otwartą dłonią w plecy dziecka pomiędzy łopatkami.

- Jeśli dziecko coraz bardziej sinieje, powstaje silny bezdech lub traci świadomość nie czekaj – wezwij pogotowie!

Bezdech

Bezdech może zdarzyć się u każdego dziecka. Pamiętaj jednak, że bezdech może być wynikiem różnych chorób, które wymagają jak najszybszego zdiagnozowania.

Pseudokrup

Jeśli twoje dziecko budzi się nagle w nocy, jest ochrypnięte, rozpalone, wciąga powietrze bardzo głośno, ma dławiący kaszel, jest niespokojne, to być może cierpi na pseudokrup. Jest to choroba występująca pomiędzy 1 – 5 rokiem życia. Wywołują ją wirusy ostrego zapalenia krtani, a jej największe nasilenie występuje jesienią i wczesną wiosną.

Jeżeli podejrzewasz chorobę, po pierwsze spróbuj uspokoić dziecko. Weź smyka na ręce i ponoś trochę po pokoju. Dzięki temu zapewnisz dziecku zmniejszone zapotrzebowanie na tlen i ułatwisz oddychanie. Postaraj się pozbyć z domu suchego powietrza. Jeśli nie masz specjalnego nawilżacza powietrza, nawilż powietrze w łazience, rozkręcając do końca prysznic i wpuszczając parę z wody do mieszkania. Jeżeli maluszek dalej cierpi z powodu niedoboru powietrza i nie chce się uspokoić wezwij pediatrę do domu lub jak najszybciej pojedź do najbliższego szpitala dziecięcego w celu uzyskania pomocy. Jeśli napady pseudokrup powtarzają się, zapytaj pediatrę jak postępować podczas kolejnych ataków. Dzięki temu w przyszłości będziesz mogła sama udzielić dziecku niezbędnej pomocy.

Polecamy: Czy twoje dziecko widzi dobrze - zadbaj o wzrok malca

Zapalenie nagłośni

To kolejna choroba, która może być przyczyną bezdechu u dziecka. Dziecko dotknięte zapaleniem nagłośni gorączkuje, z ust wycieka ślina, a mowa jest niewyraźna. Możesz także zaobserwować męczącą maluszka duszność, szczególnie podczas wydychania powietrza. Jeśli zauważysz powyższe objawy u dziecka, powinnaś jak najszybciej pojechać z dzieckiem do szpitala.

O tym należy pamiętać

Wiadomo, nikt nie chce, by dochodziło do wypadków. Pamiętaj jednak, że nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, w których może znaleźć się twoje dziecko. Przygotuj karteczkę z adresem pobliskiego szpitala dziecięcego, stacji toksykologicznej, a także z numerami telefonów służb ratowniczych i połóż w widocznym miejscu.

Dzwoniąc na pogotowie ratunkowe podaj dysponentce wszystkie niezbędne informacje – co się stało, kiedy doszło do zdarzenia, skąd dzwonisz, kim jesteś dla poszkodowanego dziecka Jeśli już wezwałaś pogotowie i czekasz na pojawienie się służb ratowniczych, zapewnij swojemu maluszkowi pierwszą pomoc, aby uchronić dziecko przed dalszymi konsekwencjami. Przede wszystkim połóż malucha w bezpiecznej pozycji na boku i rozluźnij ubranie w celu lepszego dostępu powietrza. Jeśli zauważysz oznaki bezdechu podejmij próby sztucznego oddychania.

Jak wykonać reanimację?

Pierwsza pomoc udzielana dzieciom i niemowlętom różni się zasadniczo od reanimacji dorosłych. Reanimacja dziecka składa się z trzech etapów: udrożnienia dróg oddechowych, sztucznej wentylacji, a także z masażu pośredniego serca.

Jeśli twoje dziecko straciło przytomność i przestaje oddychać, wykonaj następujące czynności:

Reklama