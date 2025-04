Serce to najsilniejszy mięsień w naszym organizmie. Żeby jednak utrzymać serce w dobrej formie, trzeba o nie dbać i pamiętać o profilaktycznych badaniach. Poznaj 5 prostych kroków, dzięki którym zadbasz o zdrowie swojego serca!

Reklama

fot. Fotolia



Wielu chorobom serca można zapobiec lub wykrywając we wczesnym stadium – skutecznie leczyć. By było to możliwe, musimy jednak pamiętać o pewnych zasadach. Poznaj je!

1. Jedz zdrowo

Ogranicz spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz tłuszczów trans, których źródłem są między innymi fast foody i tłuste dania. Zrezygnujmy też z nadmiaru soli i nie nadużywajmy alkoholu. Zamiast tego wzbogać jadłospis w produkty pełnoziarniste, warzywa, chude mięso i nabiał oraz zdrowe tłuszcze nienasycone, w szczególności te zawierające kwasy tłuszczowe omega-3.

2. Schudnij...

.. jeśli musisz. Szczególnie niebezpieczna jest otyłość brzuszna, przy której tłuszcz odkłada się w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej. Jeśli więc chcesz zadbać o nasze serce, pamiętaj o tym, by unikać tego, co mogłoby do otyłości doprowadzić.

3. Bądź aktywny fizycznie

Regularny ruch pozwoli utrzymać wagę w ryzach i zredukować stres oraz obniżyć poziom cholesterolu czy glukozy we krwi. Usprawni także pracę serca i zadba o odpowiednią elastyczność naczyń krwionośnych, poprawi też przepływ krwi w naczyniach i obniży ciśnienie. Tutaj znajdziesz przykłady ćwiczeń na serce, dzięki którym poprawisz jego zdrowie i zapobiegniesz chorobie.

4. Rzuć palenie

Każdy wypalony papieros zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy, a stąd już prosta droga do zawału serca. Nikotyna podnosi również tętno i ciśnienie krwi, a tlenek węgla łącząc się z hemoglobiną upośledza transport tlenu do tkanek. Szkodliwe dla zdrowia jest samo wdychanie dymu tytoniowego, dlatego także bierni palacze powinni mieć się na baczności.

5. Pamiętaj o badaniach profilaktycznych

Chcąc uchronić się przed chorobami układu krążenia nie możemy zapominać również o profilaktycznych badaniach krwi, kontrolowaniu ciśnienia i poziomu cholesterolu. Co jakiś czas warto także poddać się kompleksowej diagnostyce, np. w ramach tzw. screeningu serca.

Profilaktyka chorób serca nie jest zadaniem uciążliwym czy czasochłonnym, a może nas uchronić przed wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dlatego warto pamiętać o zdrowym stylu życia i regularnych badaniach. W ten sposób możemy zapobiec chorobom lub wykryć je we wczesnym stadium i poddać się skutecznemu leczeniu.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Medicover