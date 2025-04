Naukowcy z Uniwersytetów Cambridge i w Północnej Karolinie postanowili zbadać jak intensywne obciążenie fizyczne i psychiczne związane z rodzicielstwem wpływa na zdrowie kobiet. Doszli do wniosków, że rodzenie więcej niż dwójki dzieci może poważnie odbić się na kondycji zdrowotnej matek. Jak wyglądało badanie i do jakich wniosków dokładnie doszli?

W badaniu wzięło udział ponad 8,5 tysiąca kobiet od 45 do 54 roku życia. Kobiety, które urodziły pięcioro lub więcej dzieci były o 37 procent bardziej narażone na atak serca w porównaniu do matek z jednym dzieckiem lub dwójką. Badacze odkryli również, że kobiety po co najmniej pięciu ciążach, miały 25 procent większe ryzyko dostania udaru i 17 procent większe zagrożenie niewydolnością serca niż matki mające na koncie mniejszą liczbę ciąż.

„Celem moich badań nie było przestraszenie kobiet, ale zwrócenie ich uwagi na to, że są w grupie zwiększonego ryzyka jeśli chodzi o choroby serca, w tym zawał” – tłumaczy dr Clare Oliver-Williams, szefowa zespołu badawczego. „Wiemy, że ciąża i poród obciążają serce, a wychowanie dzieci może być bardzo stresujące. Nie chcemy matkom dodawać stresu, jaki mają na co dzień, ale wyposażyć je w wiedzę. Zawsze lepiej mieć świadomość zagrożenia zdrowotnego i móc działać”.

Badania uwzględniały wiele czynników, które wpływają na zdrowie kobiet – wiek, rasę, nałogi, wiek zajścia w pierwszą ciążę czy czas karmienia piersią.

Z przeprowadzonych badań wyszło też, że kobiety, które doświadczyły wielu poronień, wykazały o 45% większe ryzyko wystąpienia niewydolności serca w porównaniu z kobietami, które przeszły tylko 1-2 ciąże.

Takie badania łamią stereotypy – na zawał serca nie są narażeni tylko otyli mężczyźni w średnim wieku – to zagrożenie, które może równie dobrze dopaść kobiety po urodzeniu dzieci.

