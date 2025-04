Przekąski zdrowe dla serca

Serce jest jednym z najważniejszych narządów człowieka. W głównej mierze od jego zdrowia i wydolności zależy nasz dobrostan i życie. My jednak nadal nie dbamy o swoje serce ze szczególną starannością, fundując mu bomby kaloryczne i szkodliwe używki. Ponadto zwykliśmy też zajadać się słonymi, tłustymi i przetworzonymi przekąskami, co jest zgubne zarówno dla serca, jak i naszej sylwetki.

Dzisiaj poznacie kilka przekąsek, które wspomogą Wasze serce, a na pewno mu nie zaszkodzą!

Fot. Depositphotos

Pistacje

Pochodzą z Azji, a znamy je dzięki pysznym, zielonkawym lodom pistacjowym. Są zdrową i pożywną przekąską, jednak wtedy, gdy nie są całe oblepione solą. Pistacje są bogate w magnez, potas, miedź, mangan i fosfor, a także witaminy z grupy B. Zawierają też błonnik i substancje przeciwutleniające, chroniące nas przez wolnymi rodnikami tlenowymi, chorobami serca, naczyń krwionośnych i nowotworami. Pistacje mają w sobie specyficzne barwniki, jak zeaksantyny i luteina, które pozytywnie wpływają na nasze oczy. Wystarczy, że zjemy do dziesięciu tych orzechów jako przekąskę, by poczuć sytość.

Żurawina

To drobne owoce o wielkiej sile. Zawierają mnóstwo cennych dla zdrowia substancji, w tym witaminę C, z grupy B, a także żelazo, potas, magnez, fosfor, jod i wapń. Ponadto jest źródłem pektyn, błonnika i polifenoli – tych samych, co występują w czerwonym wytrawnym winie. Polifenole chronią nasze serce i naczynia krwionośne przed wolnymi rodnikami tlenowymi, a tym samym zmianami miażdżycowymi w tętnicach. Oprócz tego wpływają na obniżenie się złego cholesterolou we krwi, a podwyższenie dobrego. Kobiety doceniły ją także ze względu na właściwości zakwaszające mocz, co zapobiega infekcjom układu moczowego.

Gorzka czekolada

Czekolada gorzka jest bogata w potas, magnez i żelazo oraz witaminy z grupy B. Ponadto pobudza wydzielanie hormonów szczęścia, dzięki zawartej fenylotylaminie, co zwiększa naszą odporność na stres. Dostarcza też flawonoidów, z rodziny polifenoli, które działają przeciwutleniająco, czyli chronią nasze serce, odporność i pozostałe komórki przed wolnymi rodnikami tlenowymi. Gorzka czekolada, ze względu an swój intensywny smak jest produktem, którym trudno się objadać. Zwykle jako przekąska wystarcza2-4 małe kostki.

Tofu i mleko sojowe

Soja i jej produkty są dobrą alternatywą dla mięs, ponieważ nie zawierają złego cholesterolu i są mniej kaloryczne. Czasem więc zamiast pełnotłustego mleka, warto pokusić się o napój sojowy lub też wykorzystać tofu jako zagęstnik potraw lub dodatek do past do chleba. Soja zawiera dużo białek roślinnych, substancji przeciwutleniających oraz fitoestrogenów, które pozytywnie wpływają na zdrowie kobiet. Z soją jednak trzeba uważać i wprowadzać ją stopniowo do swego menu, gdyż np. tofu i mleko sojowe mogą powodować biegunki i inne dyskomforty.

