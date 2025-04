Fot. Fotolia

Przyczyn mdłości może być wiele, jednak chyba najczęściej poranne mdłości kojarzą się z ciążą. Jeśli tobie także zdarza się, że mdli cię na widok jedzenia lub na samą myśl o nim – potrzebujesz pomocy. Oto 6 sposobów na mdłości – wypróbuj je!

1. Pij herbatę z imbirem

Do herbaty wrzuć plasterki świeżego imbiru lub sam posiekany imbir zalej wrzątkiem. Regularne picie herbatki imbirowej to naprawdę dobry sposób na pozbycie się nudności.

Imbir ma właściwości przeciwwymiotne. Jego spożywanie poleca się zarówno ciężarnym, jak i osobom zmagającym się z chorobą lokomocyjną.

2. Wyeliminuj z diety produkty wysokoprzetworzone

To właśnie spożywanie produktów wysokoprzetworzonych, z dużą ilością konserwantów i sztucznych dodatków może być przyczyną twoich mdłości. Jeśli do tej pory stanowiły one podstawę twojej diety – organizm prawdopodobnie zaczął się przeciwko temu buntować.

Pamiętaj też, aby nie jeść w pośpiechu – może to nasilić mdłości. Unikaj także napojów gazowanych.

3. Jedz najpóźniej 2 godziny przed snem

Nie kładź się do łóżka z pełnym żołądkiem. Pomoże to nie tylko figurze, lecz także zmniejszy ryzyko wystąpienia porannych mdłości. Na kolację nie jedz potraw pikantnych ani wyjątkowo tłustych, ponieważ dania takie są dużym obciążeniem dla żołądka.

Postaw na sałatki z mięsem, ciepłe dania lekkostrawne, do posiłku wypij herbatę z imbirem. Przed snem warto także wypić napar z mięty.

4. Jedz posiłki regularnie

Czy wiesz, że nagły spadek poziomu cukru we krwi może wywoływać mdłości? Zamiast czekać na ich wystąpienie – działaj! Staraj się jeść regularnie, a jeśli ci się to nie udaje – zawsze miej przy sobie małą przekąskę.

5. Wywietrz mieszkanie

Brzmi banalnie? A jednak! Przyczyną twoich mdłości może być mieszanina zapachów unoszących się w domu. U jednych może to wywołać ból głowy, u drugich – właśnie mdłości. Być może twój węch drażni intensywny odświeżacz powietrza? Zrezygnuj więc z niego na rzecz naturalnych zapachów.

6. Unikaj zimnych napojów

Wybieraj napoje gorące, a jeśli pijesz wodę lub soki – pij takie o temperaturze pokojowej. Chłodzone napoje mogą podrażniać wrażliwy żołądek.

Mdłości, którym towarzyszą wymioty mogą być pierwszym objawem choroby, dlatego jeśli zmiana diety domowe sposoby walki z nimi nie przyniosą poprawy – koniecznie udaj się do lekarza.

