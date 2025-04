Codziennie pojawiają się nowe doniesienia dotyczące zakażeń koronawirusem 2019-nCoV i informacje o kolejnych osobach chorych. Na całym świecie zakażonych jest ok. 80 tys. ludzi, ponad 2 tys. zmarło. Zagrożenie już od dawna nie dotyczy tylko Chin, ale też Europy. Eksperci uspokajają, że nie ma powodów do paniki.

Warto znać objawy koronawirusa:

wysoka gorączka powyżej 38 st. C,

kaszel,

duszności i płytki oddech.

Rzadziej mogą pojawić się do tego bóle mięśni, ból głowy, gardła i uczucie rozbicia. Choroba wywołana koronawirusem przypomina grypę czy przeziębienie.

Aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem, warto przestrzegać zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.

Często myj ręce

Zawsze od razu po powrocie do domu, po skorzystaniu z toalety, przed przygotowywaniem jedzenia i jedzeniem. Żeby skutecznie pozbyć się wirusów z rąk, do mycia używaj mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu używaj płynów na bazie alkoholu, żelów antybakteryjnych lub chusteczek do dezynfekcji.

Ręce powinno się myć co najmniej 30 sekund, dokładnie namydlając wszystkie powierzchnie dłoni, następnie dobrze spłukać i osuszyć.

Staraj się też jak najrzadziej dotykać rękoma twarzy - oczu, nosa i ust.

Unikaj kontaktu z chorymi

W miarę możliwości warto ograniczyć kontakt z osobami z widocznymi objawami choroby - z gorączką i kaszlem. Zachowaj minimum metr odległości - w ten sposób zminimalizujesz ryzyko przeniesienia wirusa drogą kropelkową.

Nie dziel się jedzeniem

Unikaj wspólnego jedzenia z innymi osobami z jednego pojemnika czy paczki (np. popcornu czy chipsów). Nie pij z butelki po innych.

Jeśli masz objawy, idź do lekarza

W przypadku, gdy masz wysoką gorączkę, trudności w oddychaniu lub kaszlesz, zasięgnij porady lekarskiej. Unikaj kontaktu z bliskimi, żeby ich nie zarazić. Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos chusteczką, a następnie od razu ją wyrzuć. To zapobiega rozprzestrzenianiu wirusów.

Zadbaj o odporność

Prowadź zdrowy tryb życia - jedz regularnie pełnowartościowe posiłki, wysypiaj się, regularnie uprawiaj sport, znajdź czas na relaks i wypoczynek, unikaj silnego stresu.

Unikaj skupisk ludzkich

Jeśli nie musisz, nie korzystaj ze zbiorowej komunikacji. Unikaj urzędów, dworców i miejsc, gdzie jednocześnie przebywa dużo ludzi. Jeśli nie musisz, nie podróżuj, zwłaszcza w miejsca, gdzie potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem.

A jeśli podróżujesz poza krajem:

unikaj bliskiego kontaktu z kimś, kto kaszle lub ma gorączkę,

często myj ręce lub odkażaj je,

unikaj dotykania rękoma twarzy.

Zarażenie koronawirusem nie od razu oznacza zagrożenie życia. Na rozwój ciężkiej postaci choroby wywołanej koronawirusem głównie narażone są osoby po 65. roku życia i osoby z obniżoną odpornością i chorujące przewlekle.

Koronawirusem nie zarazisz się, otwierając paczkę z Chin.

Wśród aktualnych zaleceń nie ma wskazań do noszenia maseczek w miejscach publicznych. Przy okazji warto wiedzieć - do ochrony przed wirusem nie wystarczy zwykła jednorazowa maseczka chirurgiczna, lecz taka posiadająca filtr.

