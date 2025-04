Co myślą seniorzy?

Sonda „60 plusów bycia seniorem” została przeprowadzona na zlecenie organizatorów Programu 60+. W badaniu wzięło udział 750 osób powyżej sześćdziesiątego roku życia z Łodzi, Warszawy, Krakowa, Gdańska i Poznania. Program 60+ jest skierowany do seniorów, a jego celem jest niwelowanie barier w dostępie do leczenia. Powstał z inicjatywy farmaceutów Aptek Dbam o Zdrowie.

Sonda „60 plusów bycia seniorem” była ukierunkowana na poznanie jak największej liczby opinii o indywidualnym charakterze. Ankietowani odpowiadali bardzo chętnie na temat tego, co jest najbardziej pozytywną rzeczą po sześćdziesiątce. Organizatorzy celowo zachowali oryginalną formę wypowiedzi i nie starali się ich podporządkować prawom statystyki ‒ "tylko w ten sposób można zobaczyć, jak wiele ciepła i optymizmu bije z słów osób, które przecież nie zawsze postrzegamy jako potrafiące naprawdę cieszyć się życiem".

Lista 60 wybranych plusów bycia seniorem

Mam czas: dla siebie,

aby zrobić wszystkie rzeczy, które zawsze chciałem zrobić, ale nigdy nie miało się na to czasu,

na nudę,

na plotki z koleżankami,

na spotkania ze wspaniałymi sąsiadami,

żeby z ludźmi porozmawiać bez pośpiechu,

na działkę i grzebanie w ziemi,

na lekarzy i marudzenie w kolejkach,

na majsterkowanie przy samochodzie,

aby ćwiczyć regularnie, dbać o zdrowie,

na prywatki,

na krzyżówki i tasiemce w TV,

więcej się modlić, pomagać ludziom,

na oglądanie ulubionych seriali. Można wreszcie zacząć zwiedzać kraj i świat. Czytam zaległe książki, które odkładałam na potem. Śpiewam w chórze dla seniorów. Chodzę na jogę z sąsiadka. Spacerujemy, ile chcemy. Z mężem dopiero teraz poszliśmy na kurs tańca towarzyskiego, bo wcześniej zawsze coś było ważniejsze. Uprawiam nordic walking. Zabawna nauka Internetu. Z wiekiem lepiej się gotuje. Mam spokój z wojskiem. Zaczęłam chodzić na randki. To jest najlepszy czas na realizowanie marzeń. Głównym celem jest życie a nie praca. Nie trzeba chodzić do pracy. Nie muszę więcej znosić humorów swojego szefa. Jestem "wolnym" człowiekiem i nie muszę nikogo słuchać. Nie masz więcej do czynienia z irytującymi osobami w pracy. Nie biorę już ze sobą pracy do domu. Nie muszę się martwić o to, że stracę pracę. Nie czekam na urlop. Nie muszę marznąć czekając na autobus do pracy. Stabilizacja finansowa. Mój każdy dzień wygląda jak w święta. Nie trzeba używać budzika. Można się zdrzemnąć kiedy ma się na to ochotę. Mogę poświęcić się swojej małżonce, rodzinie. Mogę w większym stopniu wesprzeć swoje dzieci. Mam piękne wnuki i mogę się nimi zajmować. Można zostać wolontariuszem. Z wiekiem człowiek ma więcej oleju w głowie. Można pokontemplować nad sensem życia. Ma się okazję do uporządkowania wszystkich swoich spraw, przemyśleń czy refleksji. Nareszcie człowiek wie, że żyje. Mam święty spokój. Mniej stresu w życiu i nerwów. Wiele rzeczy , które w młodości przyprawiały o zawrót głowy, mam za sobą. Nie martwię się tym co będzie jutro, bo już dużo przeżyłem i wiem, że co ma być, to będzie. Nie jestem uwiązany do rutynowego życia. Nie boję się już śmierci. Jestem bliżej Boga. Zapomniałem o krzywdach. Nie przejmuję się tak jak wcześniej. Życie jest bardziej przewidywalne niż kiedyś. Co prawda pogarsza się wzrok, ale nareszcie można założyć piękne okulary. Do wielu rzeczy podchodzi się z dystansem. Ma się pewne rzeczy w nosie. Dostrzegam najmniejsze radości z życia. Jest się bardziej kochanym i bardziej się kocha. Ludzie liczą się ze zdaniem seniorów. Seniorom nie zwraca się uwagi. Seniorom przyznaję się racje. Wesołe jest życie staruszka. Doświadczenie można przekazać młodym (co innego, że nie zawsze chcą słuchać). Młodsi noszą Ci torby z zakupami i ustępują miejsca w tramwaju. Senior ma większe prawa i przywileje. Jeżdżę bez biletów. Mam zniżki w aptekach. Ciągle powstają specjalne kosmetyki dla seniorów. Większa radość ze świąt.

Źródło: informacja prasowa /ah