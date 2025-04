Postać leku ma znaczenie

Na choroby skóry stosujemy maści i żele, niektóre środki wymagają dłuższego okresu wchłaniania z przewodu pokarmowego lub możliwości przejścia przez drogi oddechowe do płuc. W zasadzie każdy lek potrzebuje odpowiedniego nośnika, który umożliwi sporządzenie potrzebnej w danym schorzeniu postaci. Substancje odpowiadające za to a także te, które mają za zadanie wydłużać okres przydatności produktu mogą jednak powodować reakcje alergiczne- od łagodnych do ciężkich.

Uwaga i rozsądek

Jeśli pojawiają się u Ciebie objawy uczulenia na dodatki do leków, powinieneś zgłosić się do lekarza. Zaleci on unikanie wywołującej objawy substancji po wcześniejszym zbadaniu. Kontroluj zawsze również ulotki lekarstw, by nie przeoczyć informacji o składzie. Jeśli jesteś uczulony na jakąkolwiek substancję, informuj o tym zawsze lekarza. Da to możliwość wybierania odpowiednich, bezpiecznych zamienników. Szczególnie narażeni są chorzy, którzy we wcześniejszych latach życia mieli objawy uczulenia na leki. Dodatkowo uważać powinni pacjenci z atopią, jako że ich układ odpornościowy może reagować w sposób bardziej żywiołowy na wszelkie antygeny.

Jak mogę rozpoznać alergię na substancję dodawaną do leku?

Jeśli zawsze przy stosowaniu danego leku zauważasz u siebie objawy alergii, różnicowania wymaga alergia na ten lek i środki do niego dodawane. W zależności od siły odpowiedzi układu immunologicznego, reakcja może być słabsza lub silniejsza. Zazwyczaj środki dodawane do leków powodują wysypkę pod postacią pokrzywki. Są to charakterystyczne, wypukłe, swędzące zmiany pojawiające się krótko po zadziałaniu alergenu. Czasem pojawia się również rumień. Charakterystyczną zmianą skórną jest również obrzęk naczynioruchowy- czerwone, ostro odgraniczone, czerwone plamy. W przypadku najcięższej reakcji rozwija się wstrząs anafilaktyczny, który może zagrażać życiu.