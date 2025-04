Atopia jest genetycznie uwarunkowaną predyspozycją do nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na kontakt z alergenem, który występuje w środowisku. Dotyczy to takich cząsteczek i substancji, które u osób bez atopii nie wywołują żadnych szkodliwych reakcji. Przeciwciała to bardzo ważny element układu odpornościowego człowieka. Są to bowiem cząsteczki produkowane głównie przeciwko bakteriom i wirusom, których zadaniem jest unieszkodliwianie grożących człowiekowi patogenów.

Niestety produkowanie przeciwciał przeciwko substancjom, które nie stanowią żadnego zagrożenia nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Przeciwciała pobudzają reakcje zapalne, które jeśli nie są potrzebne mogą wywoływać takie choroby jak np. atopowe zapalenie skóry.

Choć przeciwciała klasy IgE wiązane są najczęściej ze skłonnościami do alergii, to ich wysoki poziom we krwi może także świadczyć o innych schorzeniach. Stężenie przeciwciał tego rodzaju może narastać m.in. podczas zakażenia pasożytami takimi jak: lamblie, tasiemce czy owsiki.

Atopia sama w sobie nie jest chorobą. Jest ona natomiast związana z większym ryzykiem zachorowania na schorzenia alergologiczne. Skłonność do atopii to jeden z głównych czynników ryzyka zachorowania na atopowe zapalenie skóry.

Skłonność do atopii jest cechą dominującą w atopowym zapaleniu skóry i jeśli występuje u obojga rodziców to szansa na pojawienie się atopii u dziecka wynosi aż 70%. Dlatego można spotykać się z tym, że w niektórych rodzinach atopowe zapalenie skóry, astma czy alergiczny nieżyt nosa występują bardzo często wśród jej członków.

Badania nad dziedziczeniem atopowego zapalenia skóry wykazały, iż wśród bliźniąt jednojajowych, które mają te same geny, ryzyko wystąpienia tej choroby u obojga dzieci wynosi aż 72%. Z koleji wśród bliźniąt dwujajowych, czyli z rożnym materiałem genetycznym, atopowe zapalenie skóry występuje tylko w 23% u obydwojga bliźniąt. Jest to wciąż jednak ciągle więcej niż w populacji ogólnej.

Powyższa obserwacja sugeruje więc, że na rozwój choroby wpływa nie tylko atopia i skłonności genetyczne ale także czynniki środowiskowe. Zaliczmy do nich różnego rodzaju alergeny, zanieczyszczenie powietrza, wody, żywności, infekcje wirusowe i bakteryjne oraz substancje chemiczne powszechnego użytku.

