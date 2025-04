Nieuniknione działanie niepożądane

Założeniem każdej terapii jest osiągnięcie działania terapeutycznego bez wywoływania efektów ubocznych. W związku z mechanizmem działania i budową cząsteczek chemicznych, często jest to niemożliwe- na przykład kwas acetylosalicylowy znajdujący się w popularnej aspirynie i mający działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne jednocześnie jest lekiem hamującym agregację płytek krwi, przez co ją rozrzedza. Działanie to jest również powszechnie wykorzystywane, jednak nie w przypadku pospolitego przeziębienia. Wówczas mówimy o działaniu niepożądanym, czyli odmiennym niż zamierzone, lecz często nieuniknione działanie leku.

Alergia - odpowiedź układu immunologicznego

W niektórych przypadkach już w chwili podania leku, organizm broni się przed nim jako przed obcą substancją. Może rozwinąć się reakcja alergiczna. W pierwszej linii stają charakterystyczne białe komórki krwi nazywane limfocytami Th2. Rozpoznają one lek jako obcy dla organizmu i za pomocą wydzielanego przez siebie przekaźnika dają sygnał komórkom odpowiadającym za reakcję, czyli limfocytom B. Limfocyty B natomiast wydzielają przeciwciała z grupy IgE, które niejako opłaszczają komórki unieszkodliwiające alergeny. W przypadku alergii ich ilość jest bardzo duża przy każdym kolejnym zetknięciu się z alergenem. Przeciwciała te zostają na opłaszczonych komórkach a w przypadku ponownego kontaktu z lekiem wydzielają histaminę oraz inne substancje mające chronić organizm. W tym przypadku jednak ochrona jest nieadekwatna do zagrożenia i uniemożliwia stosowanie leki, a mediatory te powodują powstawanie nieprzyjemnych objawów.

Nietolerancja - awersja w genach

Zupełnie innym typem jest nadwrażliwość na lek. Charakteryzuje się ona silniejszą odpowiedzią na lek w normalnych dawkach. Mechanizm reakcji jest zupełnie inny niż w przypadku alergii, niezwiązany z układem odpornościowym i trudny do przewidzenia. Nadwrażliwość w przeciwieństwie do alergii jest rzadka i najczęściej spotykana rodzinnie- może więc być chorobą genetyczną. Nadwrażliwość jest szczególnie groźna u osób starszych i dzieci, które są szczególnie podatne na wszelkie destabilizacje równowagi organizmu.