Smarujesz, połykasz lub wdychasz lek, który daje działania niepożądane? Pamiętaj, że jedynie te, które zachodzą przy udziale układu immunologicznego nazywamy alergią. Niektóre leki mają większe ryzyko rozwoju uczulenia. Związane jest to z ich budową.

Dawka leku i częstotliwość przyjmowania ma duży wpływ na stopień nasilenia alergii. Objawy jednak w każdym przypadku nie są przyjemne, mogą być bardzo różne i należy skonsultować je z lekarzem. Zazwyczaj pojawiają się one po kilku dniach lub tygodniach od pierwszej dawki leku.

Objaw wypisany na skórze

Wśród objawów skórnych, wyróżniamy kilka typów wysypek. Najczęściej występuje pokrzywka- drobne, swędzące krostki, które występować mogą w różnych częściach ciała. Obrzęk naczynioruchowy składa się z zaczerwienionych, swędzących i uniesionych zmian nieregularnego kształtu. Erythema multiforme to czerwone, uniesione i swędzące krostki, które mogą być otoczone obwódkami. Może im towarzyszyć opuchnięcie języka i twarzy.

Boli, zmienia się

Do ogólnoustrojowych zaburzeń należą gorączka, bóle mięśni i stawów oraz powiększenie węzłów chłonnych. Pojawić się może również zapalenie nerek. Każdy z tych objawów, jeśli jest podejrzenie reakcji alergicznej, wymaga konsultacji lekarskiej.

Najpoważniejszy objaw

Najcięższą postacią alergii na leki jest wstrząs anafilaktyczny- w tym przypadku niezbędna jest terapia na oddziale intensywnej opieki medycznej. Duszność, słyszalne świsty przy oddychaniu, spadek ciśnienia tętniczego krwi, szybkie bicie serca oraz opuchnięcie języka i ust to niektóre z objawów. Większość reakcji anafilaktycznych pojawia się w pierwszych godzinach po przyjęciu dawki leku, najczęściej w przeciągu pierwszych minut lub nawet sekund. Niezmiernie ważna jest więc szybka reakcja osób obserwujących chorego.