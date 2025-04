Dobiegła końca III edycja programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex. Dzięki niej, już po raz kolejny, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą prawidłowej higieny rąk oraz tego, jak ważna w naszym życiu jest profilaktyka zdrowia.

III edycja Akademii Czystych Rąk Carex rozpoczęła się w październiku 2012 – tuż przed Światowym Dniem Mycia Rąk. Założeniem programu było dotarcie do jak największej liczby placówek w całej Polsce. Pierwszych 300 szkół, które zgłosiło się do programu, otrzymało zestaw drukowanych materiałów edukacyjnych oraz produktów marki Carex o wartości 600 zł.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszył się program od samego początku, podjęto decyzję o przygotowaniu 700 dodatkowych pakietów specjalnych. Znalazły się w nich tablice edukacyjne do powieszenia w klasie oraz naklejki z instrukcją mycia rąk - przeznaczone do łazienek. W materiałach wykorzystano wizerunek Chlipa i Chlapa – bohaterów marki Carex, którzy wystąpili w roli antybakteryjnych ekspertów.

Przez cały czas trwania projektu, ze strony www.carex.pl, można było pobrać komplet materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej. Wszystkie szkoły podstawowe z całej Polski zostały również zaproszone do udziału w konkursie „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”. Uczniowie mogli dowolną techniką plastyczną lub multimedialną przygotować prace, stanowiące odpowiedź na zadane pytanie. Była to doskonała okazja do podsumowania zdobytej wiedzy, a także szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród.

Jednym z głównych założeń działań podjętych przez nas w ramach Akademii Czystych Rąk Carex było to, że najważniejsza jest profilaktyka. Aby cieszyć się dobrym zdrowiem, wystarczy czasem zacząć od rzeczy podstawowych – mycie rąk jest jedną z nich. Najważniejsze w przypadku najmłodszych jest wyrobienie odpowiednich nawyków, a przekazanie wiedzy poprzez zabawę może być skuteczną metodą. Świadomość, że udało nam się dotrzeć do tak ogromnej ilości placówek, zdobyć zaufanie nauczycieli i za ich pośrednictwem przekazać wiedzę dzieciom, jest dla nas bezcenna. Trzecia edycja programu Akademia Czystych Rąk Carex wzbudziła kilkakrotnie większe zainteresowanie niż poprzednia. Dotyczy to zarówno liczby zgłoszonych szkół, jak i nadesłanych prac konkursowych. Czujemy dzięki temu dodatkową motywację do dalszego rozwoju.

– mówi Anna Rogalska, Dyrektor Marketingu PZ Cussons Polska S.A.

Finał programu to czas na ogłoszenie wyników konkursu „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”. Organizatorzy otrzymali w sumie ponad 1600 prac z ponad 500 szkół. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem, co nie ułatwiało jury werdyktu. Wśród nadesłanych na konkurs projektów znalazły się plakaty, albumy, filmy, a nawet teledyski. Przyznano osiem wyróżnień:

SP im Jana Pawła II, Mrozowa Wola. SP im. Konstytucji III Maja, Lubosz. SP nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, Katowice. SP Sióstr Urszulanek, Lublin. SP nr 3, Lubin. SP nr 151, Kraków. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Dzierżonowie. SP nr 3, Głowno.

Szczęśliwymi laureatami nagród głównych zostali zaś:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie. II miejsce: Zespół Szkół Specjalnych im. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.

Zespół Szkół Specjalnych im. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej. III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 279 w Warszawie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!