Spis treści:

Gorączka u dziecka bez innych objawów, czyli tzw. izolowana gorączka, jest powodem do niepokoju wielu rodziców. Jest też wyzwaniem diagnostycznym dla lekarza, ponieważ brak innych symptomów powoduje, że trudno znaleźć źródło choroby. Gorączka jest tylko objawem i zazwyczaj stoi za nią jakiś problem zdrowotny. Za gorączkę u dziecka uznaje się temperaturę 38°C lub wyższą. Gorączka u dziecka bez innych objawów może wynikać z co najmniej kilku różnych przyczyn.

Jeżeli gorączka występuje u niemowlęcia albo nie ustępuje w ciągu 3 dni, zawsze należy udać się do pediatry. Również wtedy, gdy jest bardzo wysoka. W innym przypadku możemy spróbować zadziałać najpierw samodzielnie w domu, podobnie jak w każdym przypadku gorączki u dziecka.

Aby obniżyć temperaturę u dziecka, możesz podać mu dostępny bez recepty lek przeciwgorączkowy (paracetamol lub ibuprofen). Najmłodszym dzieciom najłatwiej podać go w formie czopka, a starszym - zawiesiny o owocowym smaku. Sprawdź też: Kiedy zbijać gorączkę u dziecka?

Oprócz podawania leków na gorączkę, temperaturę obniżysz domowymi sposobami:

Pamiętaj, aby sprawdzać kilka razy w ciągu dnia temperaturę dziecka. Należy ją mierzyć również wtedy, kiedy zauważysz pogorszenie wyglądu lub samopoczucia.

Gorączki o nieznanej przyczynie nie leczy się antybiotykami ani sterydami, chyba że lekarz stwierdzi inaczej i uzna, że istnieją dowody na to, że dziecko może mieć np. gruźlicę.

Sprawdź: Czy z gorączką można wyjść na dwór?

Jeżeli w ciągu 3 dni gorączka nie ustępuje pomimo leczenia, należy zgłosić się do lekarza. Zwłaszcza jeśli dziecko jest małe.

Do pediatry zawsze należy się udać z gorączką, gdy chodzi o niemowlę do 3. miesiąca życia. Stan zdrowia tak małego dziecka wymaga szczególnej troski, dlatego w przypadku podwyższonej temperatury, niezależnie od tego, czy są inne objawy, czy ich nie ma, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem.

Także wysoka gorączka u dziecka (40°C lub więcej) jest wskazaniem do pilnej wizyty. Zgłoś się do lekarza również wtedy, gdy zauważysz objawy odwodnienia: senność, apatię, brak apetytu, rzadkie oddawanie moczu, albo inne niepokojące symptomy, np. wybroczyny na skórze lub trudności z oddychaniem.