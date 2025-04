Alergia czy uczulenie to dolegliwości, które trudno rozpoznać u niemowlęcia. Dlatego oprócz testów z krwi (wykonuje się je już takim maleństwom), które nie zawsze są wiarygodne, alergię rozpoznaje się głównie po objawach.

Reklama

Poniższe objawy mogą, ale nie muszą, świadczyć o alergii u Twojego dziecka. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z lekarzem pediatrą. Specjalista określi, czy potrzebna jest dalsza diagnostyka. Jakie objawy mogą świadczyć o alergii u Twojego dziecka?

1. Kolka, biegunka

Pierwsze objawy najczęściej dotykają układ pokarmowy (bo niemowlęta zwykle mają uczulenie na jedzenie). Malca często męczą bóle brzucha, kolki, do tego ulewa duże ilości mleka (nawet tuż przed kolejnym karmieniem). Nie chce jeść, może mieć biegunki, zaparcia, a kupki czasem są ze śluzem lub krwią. Oczywiście tego typu problemy mogą pojawić się też u dziecka, które nie ma alergii (bo przewód pokarmowy niemowlęcia nie funkcjonuje jeszcze prawidłowo). Jednak u alergika te objawy są silniejsze, np. kolki występują nie tylko wieczorem, ale też o innych porach dnia, i nie kończą się po trzecim miesiącu życia.

2. Wysypka, zmiany skórne

Uczuleniowe zmiany zwykle pojawiają w czwartym miesiącu życia (ale i później). Często są to szorstkie policzki, wyglądające jak lakierowane, zaczerwienienia, swędząca wysypka. Na głowie mogą pojawić się żółte łuski. To ciemieniucha – u alergika nawraca, bo trudno ją wyleczyć. I podobnie jak przy kolkach i biegunkach, również i w tym wypadku nie każda zmiana skórna jest spowodowana alergią. Identyczne objawy występują np. przy łojotokowym zapaleniu skóry, z tym że chorobę tę leczy się inaczej (nie są konieczne zmiany w diecie). Dlatego jeśli maleństwo ma suchą, zaczerwienioną skórę, krostki, które rozdrapuje, najlepiej idź z nim do dermatologa dziecięcego (jeśli to niemożliwe: do pediatry lub alergologa).

3. Katar, kaszel

Zdarza się, że malec nie ma dużych problemów ani ze skórą, ani z brzuszkiem. Za to często choruje, tzn. stale ma katar, który czasem kończy się zapaleniem ucha, krtani, oskrzeli, płuc. To też może być objaw alergii, która tym razem atakuje układ oddechowy. Charakterystyczne jest to, że przy tego typu „infekcjach” dziecko często nie ma gorączki. W takich wypadkach alergia zwykle długo pozostaje nierozpoznana, a infekcje są leczone antybiotykami, co dalej osłabia odporność. Jeśli twoje dziecko często choruje, idź z nim do alergologa, by przekonać się, że przyczyną nie jest właśnie alergia.

Reklama

4. Rozdrażnienie

Zarówno rozdrażnienie jak i płaczliwość mogą także świadczyć o alergii. I trudno się dziwić. Gdy małego alergika swędzą krostki, rozdrapuje je, a wtedy pojawiają się bolesne ranki. Gdy ma katar, swędzi go nos i oczy, czym się denerwuje. Jest więc niespokojny, źle sypia. Jeśli zaobserwujesz u swojego malca jeden z omawianych objawów, zgłoś to pediatrze. Ważne jest, by alergię szybko zdiagnozować i leczyć, pomóc dziecku w rozwoju.