Mokry kaszel u dziecka to kaszel produktywny, co oznacza, że towarzyszy mu odkrztuszanie wydzieliny (inaczej niż przy kaszlu suchym). Wiele chorób wieku dziecięcego, które powodują mokry kaszel, przebiega wraz z gorączką. Zdarza się jednak, że dziecko kaszle a temperatura nie jest podwyższona. Wówczas rodzice na ogół podejrzewają inną przyczynę niż infekcja. Niekoniecznie jest to słuszne założenie.

Mokry kaszel u dziecka bez gorączki – przyczyny

Kaszel to jeden z najczęstszych zgłaszanych lekarzowi objawów. U dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo częstą dolegliwością, bo infekcje wirusowe zdarzają się u nich od 6 do 12 razy w ciągu roku, a wraz z nimi zwykle pojawia się kaszel. A co, jeśli dziecko kaszle i nie ma podwyższonej temperatury? Czy to również może być winą wirusów, czy przyczyny są jednak poważniejsze?

Przeziębienie

Mokry kaszel u dziecka bez gorączki zazwyczaj wynika z przeziębienia. Towarzyszą mu wtedy inne objawy, ale niekoniecznie podwyższona temperatura. Dzieci uskarżają się często na ból gardła, złe samopoczucie i katar. Przeziębienie to najczęstsza infekcja górnych dróg oddechowych, którą wywołują wirusy występujące powszechnie w naszym otoczeniu (głównie rinowirusy) i jest stosunkowo łagodną chorobą.

Nie ma lekarstwa na przyczynę tej infekcji, po prostu musi minąć. Można za to łagodzić objawy, stosując domowe sposoby na kaszel:

Pomocne będą inhalacje z roztworu soli fizjologicznej .

. Po inhalacji warto oklepać plecy malucha dłonią ułożoną w kształt łódki.

Starszym dzieciom można podawać napar z liścia babki lancetowatej, tymianku, prawoślazu (działają wykrztuśnie), a także siemię lniane na kaszel.

(działają wykrztuśnie), a także siemię lniane na kaszel. Można także sięgnąć po naturalne syropy na bazie czosnku i cebuli , które mają działanie wykrztuśne (syrop z cebuli).

, które mają działanie wykrztuśne (syrop z cebuli). Koniecznie trzeba podawać dziecku duże ilości płynów, aby organizm lepiej radził sobie z infekcją i aby rozrzedzić wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych.

Kaszel poinfekcyjny

Mokry kaszel u dziecka bez gorączki może być tzw. kaszlem poinfekcyjnym. Trwa od 3 do 8 tygodni. Za taką przyczyną przemawia to, że dziecko wcześniej miało infekcję, jej objawy ustąpiły, a pozostał tylko kaszel.

Nie wiadomo dokładnie, co powoduje kaszel poinfekcyjny, ale przypuszcza się, że jest to przedłużająca się odpowiedź na stan zapalny wywołany zakażeniem z przejściową nadreaktywnością receptorów w drogach oddechowych i zwiększoną produkcją wydzieliny.

Objaw na ogół ustępuje samoistnie, jednak po co się męczyć - można wykorzystać popularne metody na złagodzenie kaszlu. Są to inhalacje, oklepywanie pleców, kąpiele z dodatkiem ziół, płukanie gardła i oczywiście przyjmowanie dużej ilości płynów.

Ciało obce w drogach oddechowych

Kaszel u dziecka bez gorączki może świadczyć o obecności ciała obcego w drogach oddechowych. To jedna z bardziej niebezpiecznych przyczyn. Przy tym u dziecka możesz usłyszeć świsty podczas oddychania, dostrzec, że jest ono zdenerwowane lub ma trudności w oddychaniu. W takim przypadku należy wyzwać karetkę pogotowia.

Dzieci mogą zaaspirować fragmenty pokarmu (ziarna, orzeszki, cząstki owoców, warzyw, ciastek itp.), drobne części zabawek (klocki, koraliki, guziki) i inne przedmioty niewielkich rozmiarów znajdujące się w ich otoczeniu. Problem najczęściej występuje u maluchów w wieku od 1 do 3 lat.

Alergia

Wbrew powszechnej opinii objawem alergii może być nie tylko suchy, ale też mokry, produktywny kaszel. Jak rozpoznać taką przyczynę? Co charakterystyczne, nie pojawiają się wówczas objawy typowe dla infekcji, jak gorączka, bóle mięśniowe, dreszcze czy ból gardła. Wydzielina z nosa, jeśli występuje, to jest wodnista i bezbarwna. Kaszel przy alergii często nasila się rano lub w nocy, a także po wysiłku fizycznym.

Aby wyleczyć kaszel alergiczny, trzeba udać się do pediatry lub alergologa, a także stosować przepisane leki (zwykle są to leki przeciwhistaminowe lub glikokortykosteroidy). Skutecznym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego są domowe metody na kaszel.

Kaszel u dziecka – kiedy udać się do lekarza?

Jeżeli kaszel u dziecka nas niepokoi, zawsze dobrze jest skonsultować się z lekarzem, choćby po to, aby dowiedzieć się, czy nie jest potrzebne przyjmowanie antybiotyków. Wskazana jest taka wizyta, gdy dziecko jest bardzo małe.

Kaszel u niemowląt, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia, powinien skłonić do spotkania z pediatrą. Jeżeli dziecko jest starsze, pójdźmy do lekarza, gdy objaw nie ustępuje w ciągu 2 tygodni mimo leczenia lub gdy często nawraca.

Szczególnie powinny wyczulić wszelkie alarmowe objawy, których nie wolno bagatelizować:

utrata wagi,

brak apetytu,

utrzymująca się gorączka lub nawracająca gorączka,

nocne poty,

duszność,

świszczący oddech,

kaszel z ropną wydzieliną lub krwią,

senność, osłabienie,

objawy odwodnienia.

Jeżeli uporczywy kaszel poprzedzało zakrztuszenie się lub zachłyśnięcie, trzeba jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną.

