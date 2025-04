Reklama

Specjalnie dla Ciebie poszukaliśmy najnowszych sposobów ochrony przed promieniowaniem UV. Skutecznych i naprawdę bardzo prostych. Tak powstał alfabet słoneczny.

Antyoksydanty

Przyjmowane doustnie antyutleniacze, tj. witamina C, E i beta-karoten, sprawiają, że skóra jest bardziej odporna na szkodliwy wpływ słońca. Uczeni niemieccy wykryli, że dawka 25 mg beta-karotenu i 500 IU witaminy E zwiększa funkcję ochronną skóry, czyli jej SPF, o ok. 2,4 punktu.

Bariera anty-UV

Film ochronny, powstający na skórze po nałożeniu kremu z filtrem, jest bardzo delikatny. Łatwo go uszkodzić już na etapie rozsmarowywania kosmetyku. Intensywne wcieranie kremu obniża skuteczność filtru o 25 proc. Dlatego rozprowadzając kosmetyk, powinnaś wykonać nie więcej niż sześć ruchów ręką.

Cień

Przebywanie w cieniu zmniejsza wpływ promieniowania UV na skórę tylko o 60 proc. Dlatego nawet jeśli nie spędzasz czasu w pełnym słońcu, stosuj kremy z filtrem.

Data ważności

Filtr przeciwsłoneczny może zachować swoje właściwości nawet przez kilka lat, o ile jest odpowiednio przechowywany. Najbardziej szkodzi mu wysoka temperatura. Jeśli więc trzymasz krem w samochodzie albo na stole w ogrodzie, preparat straci właściwości ochronne na długo przed datą ważności podaną na etykiecie.

Ekstremalna ochrona

Skóra dziecka łatwo ulega oparzeniom, które są głównym czynnikiem ryzyka rozwoju czerniaka. Dlatego wymaga ona ekstremalnej ochrony przed promieniowaniem UV. Niemowlęta oraz dzieci do 3 lat w ogóle nie powinny przebywać na słońcu. Od 6. miesiąca

życia trzeba je smarować kremem dla maluchów z filtrem SPF 50+. Dzieci od 4. roku życia mogą bawić się na słońcu najwyżej godzinę, ale powinny być grubo i dokładnie posmarowane kremem z filtrem SPF 50+.

F jak formuła

Najnowsze kosmetyki przeciwsłoneczne nie przypominają kremów z filtrem sprzed kilku sezonów. Mają nowoczesną formułę. Zapewniają niezwykle wysoką ochronę i są bardzo lekkie. Niektóre z nich można nakładać na makijaż, inne działają jak fluid o właściwościach matujących albo jak lekki krem nawilżający i wygładzający skórę. Są trwałe, odporne na wodę i pot.

Gęstość tkaniny

Cienkie, letnie ubrania zatrzymują jedynie 20–40 proc. promieniowania UV. Dlatego nie zapewniają całkowitej ochrony przed słońcem. Mogą zabezpieczyć skórę skuteczniej, pod warunkiem że tkanina, z której są uszyte, jest gęsto tkana. Wysoką ochronę, rzędu SPF 50, dają ciemnoniebieskie dżinsy. Ale już zwykły T-shirt odpowiada tylko SPF 5. Stopień ochrony znacznie się obniża, gdy tkanina jest wilgotna, np. pod wpływem potu.

Hipoalergiczne kremy z filtrem UV

Kosmetyki przeciwsłoneczne wywołują czasem reakcje alergiczne. Nie znaczy to, że osoby ze skłonnością do alergii mogą rezygnować ze stosowania filtrów. Powinny jednak używać kosmetyków hipoalergicznych, takich jak Ekran przeciwsłoneczny do twarzy i ciała Anthelios XL Aqua-Lait La Roche-Posay, 61 zł, Krem ochronny SPF 50+ Iwostin Solecrin, 29 zł (do kupienia w aptece).

Ilość kremu

Aby chronić twarz przed promieniowaniem UV, jednorazowo trzeba nałożyć na nią taką ilość kosmetyku, jaka zmieści się na łyżeczce do herbaty. Szyję, ramiona, dekolt i ręce należy posmarować ilością odpowiadającą zawartości kieliszka do wódki.

Jasne włosy

Po przyjściu z plaży zauważyłaś, że pojaśniały Ci włosy? Utrata koloru to wynik szkodliwego wpływu słońca. Na przyszłość zabezpieczaj włosy kosmetykami ochronnymi, np. Szamponem Sun Protect System Joanna, 6 zł, Odżywką Nutri Protect System L’Oréal Professionnel, 60 zł.

Kumulacja

Dawki promieniowania UV kumulują się w skórze przez całe życie. Przed skończeniem 18 lat przyjmujemy mniej niż 25 proc. promieniowania, na które jesteśmy narażeni w ciągu całego życia, przed czterdziestką – około połowę, a do sześćdziesiątki – 75 proc. Zatem krem z filtrem trzeba stosować w każdym wieku.

Leki

Antybiotyki (tetracykliny i sulfonamidy), doustne środki antykoncepcyjne, leki moczopędne, antyhistaminowe, przeciwdepresyjne oraz wyciąg z dziurawca, mogą zwiększać wrażliwość skóry na słońce i przyczyniać się do powstawania oparzeń, obrzęków i przebarwień. Na etykietach leków (zarówno tych przepisanych przez lekarza, jak i dostępnych bez recepty) sprawdzaj, czy są ostrzeżenia dotyczące ekspozycji na słońce. Jeśli znajdziesz takie adnotacje, w trakcie przyjmowania lekarstw i kilka miesięcy po kuracji bezwzględnie unikaj słońca.

Morska woda

Nie jest przeszkodą dla promieni UV. Z łatwością docierają one do skóry, nawet jeśli jesteś zanurzona po szyję. Zatem przed kąpielą trzeba posmarować się wodoodpornym kremem z filtrem.

Nasłonecznienie

Każdy z nas jest narażony na przypadkowe nasłonecznienie średnio przez 14 godzin tygodniowo. Szkodliwe promieniowanie UV dociera do skóry, gdy jesteś w drodze do pracy, biurze, jedziesz samochodem (przenika przez szyby). Dlatego przed wyjściem z domu trzeba stosować krem z filtrem nie mniejszym niż SPF 15.

Ochronne kapsułki

Skóra ma swój system obrony przed promieniowaniem UV, ale słońce potrafi skutecznie osłabić jego działanie. Zanim znów zacznie funkcjonować prawidłowo, promienie UV przenikają przez naskórek i uszkadzają jego strukturę. Dlatego opracowano specjalny preparat, przygotowujący skórę na działanie słońca. Inneov Słońce Vichy lub preparaty zawierające beta-karoten np. Capivit Sun System przyspieszają regenerację systemu obronnego skóry.

Uwaga! Nie zastępują jednak kremu przeciwsłonecznego!

Ponowne smarowanie

Kremem z filtrem nie wystarczy posmarować się raz. Aplikację trzeba powtarzać co 2 godziny. Nawet jeśli kosmetyk jest wodoodporny, po wyjściu z morza czy basenu należy nałożyć go ponownie. Woda zmniejsza stężenie filtru, a pocieranie ręcznikiem może uszkodzić najsilniejszy faktor.

Rumień

Poparzyłaś się na słońcu? Masz zarumienioną skórę? Aby zmniejszyć ból i odczyn zapalny, połknij aspirynę i weź 10–15-minutową kąpiel w letniej wodzie z dodatkiem garści sody oczyszczonej. Osuszoną skórę posmaruj kremem Panthenol Forte Walmark, ok. 24 zł. Przyspiesza regenerację skóry i zmniejsza zaczerwienienia. Jeśli zareagowałaś alergicznie na słońce wypróbuj Fenistil żel - do kupienia w aptekach bez recepty.

Stres

Przewlekłe napięcie nerwowe w połączeniu z nadmierną ekspozycją na słońce może zwiększać ryzyko nowotworów złośliwych skóry. Takiego odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio (USA). Przebadane przez nich „zestresowane” myszy miały znacznie obniżoną odporność i częściej chorowały na nowotwory złośliwe skóry. Nie wiadomo, czy podobne reakcje występują u ludzi.

Twarz i głowa

To strefy najbardziej narażone na działanie słońca. Osłaniaj je, zakładając kapelusz z szerokim rondem. Powinno ono mieć nie mniej niż 7,5 cm.

Usta

Większość szminek zawiera dwutlenek tytanu, który chroni usta przed słońcem. Ale nawet bardzo ciemne pomadki (z najwyższą zawartością pigmentu blokującego promieniowanie) zapewniają ochronę rzędu SPF 8. Dlatego latem jako podkład pod szminkę koniecznie stosuj sztyft ochronny o współczynniku SPF 30, a po opalaniu odżywiaj usta balsamem do tego przeznaczonym.

Woda termalna w sprayu

Niezastąpiona na plaży i w podróży. Błyskawicznie chłodzi i nawilża przegrzaną słońcem skórę. Można też zmyć nią twarz po kąpieli w morzu, bądź chlorowanym basenie. Dzięki formule sprayu uderzenia kropelek wody działają na skórę jak pobudzający masaż.

Uwaga! Po spryskaniu osusz twarz ręcznikiem, gdyż woda odparowując może dodatkowo wysuszyć twarz, a na słońcu drobinki wody mogą działać jak soczewki i kumulować promieniowanie słoneczne.

Znamiona

Pieprzyki i znamiona skórne wymagają szczególnej ochrony przed słońcem. Te bardzo wrażliwe partie skóry smaruj kremem ochronnym z wysokim filtrem, np. Preparatem na znamiona SPF 40 Ziaja, 7,50 zł.

Karyn Repinski, Magdalena Kawczyńska

