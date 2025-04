Nawracający problem związany ze skórą głowy w postaci wyczuwalnych i zauważalnych strupów pod włosami, jest częstą dolegliwością. W miejscu takich zmian skóra może bardzo intensywnie swędzieć. Problemem jest nie tylko nieestetyczny wygląd takich zmian na głowie, ale wiele osób obawia się, że może to spowodować łysienie (czytaj: łysienie u kobiet).

Możliwymi przyczynami strupków na głowie są:

Z problemem należy udać się do specjalisty: dermatologa lub trychologa, ponieważ tylko po obejrzeniu zmian, może on doradzić nam prawidłowe leczenie. Przy niektórych stanach chorobowych powodujących zmiany w postaci strupków na głowie, konieczne jest przyjmowanie antybiotyku lub innych leków przepisywanych na receptę. Dlatego może być konieczna wizyta u lekarza.

O to, co robić w przypadku pojawienia się strupków na głowie, zapytaliśmy Ewę Stefańską, specjalistę trycholog-biotechnolog z Kliniki Włosów HairLAB.

Ewa Stefańska: Aby rozpoznać, co jest przyczyną strupków na głowie, czy jest to np. łupież (tłusty bądź suchy) lub poważniejsze dolegliwości związane z łojotokowym zapaleniem skóry, należy zapisać się na wizytę do specjalisty trychologa w celu wykonania badania trychologicznego.

Podczas niego trycholog przeprowadzi badanie stanu skóry głowy z wykorzystaniem mikrokamery. W ten sposób łatwiej będzie określić naturę problemu skóry głowy.

Jeśli występują strupki na głowie, warto wykonywać raz w tygodniu oczyszczający peeling skóry głowy. Należy wybrać preparat, który jest peelingiem enzymatycznym, czyli takim, który nie ma żadnych grudek (jakie występują w niektórych peelingach do ciała).

Peeling enzymatyczny ma za zadanie oczyścić skórę głowy z wszelkich zanieczyszczeń. Warto wybrać produkt, który zawiera mentol, lanolinę oraz ekstrakty roślinne – rozpuszczają one martwe, zrogowaciałe komórki naskórka oraz zalegającą warstwę sebum. Dodatkowo peeling działa bakteriobójczo, łagodząco oraz przeciwświądowo, zapobiega też łuszczeniu się skóry i co najważniejsze: przyśpiesza gojenie.

Wszelkie dolegliwości związane ze skórą głowy, mogą przyczyniać się do pogorszenia kondycji i wyglądu włosów. Niestety czasami przy problemach ze skórą głowy włosy mogą zacząć nadmiernie wypadać. Dlatego należy dbać o skórę głowy i nie bagatelizować problemów, takich jak np. strupki na głowie, aby cieszyć się pięknymi i zdrowymi włosami.

