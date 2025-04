Masz trądzik i boisz się trzeć twarzy w obawie przed rozniesieniem pryszczy i powstaniem blizn? Bez obaw – cera problematyczna także wymaga oczyszczenia (z makijażu, brudu i kurzu) i używania peelingów. Muszą one być jednak odpowiednio dobrane i na tyle delikatne, by nie zaostrzać zmian.

Reklama

Peeling na trądzik? Tak, ale odpowiedni!



Zacznijmy od tego, że aby pielęgnacja cery trądzikowej (i każdej innej) miała sens, musimy regularnie usuwać z jej powierzchni zalegające martwe komórki naskórka. Jeśli tego zaniechamy, będą one blokować pory i przyczyniać się do pojawiania kolejnych zaskórników i krost. A tego przecież chcemy uniknąć.

Skóra trądzikowa wymaga szczególnej pielęgnacji oraz przestrzegania zasad, które będą pomocne w procesie niwelowania grudek i stanów zapalnych. Proces regeneracji skóry zachodzi od wewnątrz, dlatego normalne jest początkowe pogorszenie stanu skóry i wysiew zmian. Intensywniejsze zmiany pojawiają się też po opalaniu lub braniu antybiotyków, które przesuszają skórę i pogrubiają warstwę rogową naskórka, a zalegające zmiany mają trudniejszą drogę do pokonania ku powierzchni. Dlatego w pielęgnacji skóry trądzikowej ważne jest nie używanie kosmetyków z alkoholem oraz silnie wysuszających, które potęgują wysuszenie i łojotok, często też podrażnienia skóry

– mówi Agnieszka Bronakowska z Babor Beauty SPA.

Aby oczyścić skórę, musimy zatem użyć odpowiedniego produktu – peelingu, który jest przeznaczony do naszego typu cery. Produktu takiego należy używać rozsądnie – zbyt często stosowany może bowiem nadmiernie przesuszać skórę. W takiej sytuacji będzie się ona chciała bronić, wydzielając więcej sebum, co może doprowadzić do „wyrastania” kolejnych „wykwitów” w postaci trądziku. Nieodpowiednio dobrany peeling może też przyczynić się do rozsiewania zmian ropnych na zdrowe partie skóry.

Peelingi są ważne także z innego punktu widzenia – zmniejszają one ujścia gruczołów łojowych, ograniczając przetłuszczanie się cery.

Przykłady peelingów do cery trądzikowej: Zabieg głęboko oczyszczający „Ekspresowa mikrodermabrazja” Eveline, cena: 3,49 zł; Peeling enzymatyczny Anti Acne Floslek, cena: ok. 18 zł/50 ml; Lotion P50 Biologique Recherche, cena: 86 zł/50 ml, 199 zł/150 ml; Peeling enzymatyczny Hydrain3 Hialuro Dermeedic, cena: 34 zł/50 ml; Peeling drobnoziarnisty do skóry z niedoskonałościami Barwa Siarkowa, cena: 3,20 zł; Cleanance Mask – Maska Oczyszczająco-Złuszczająca do skóry tłustej Avene, cena: 65 zł/50 ml.

Po jakie peelingi sięgać?



Skóra trądzikowa powinna być oczyszczana nie więcej niż raz w tygodniu. Jeśli mamy do czynienia ze zmianami ropnymi, nie należy używać peelingów ziarnistych – zamiast nich możemy zastosować enzymatyczne. W innym przypadku sprawdzą się produkty do cery tłustej, np. z kwasami owocowymi. Szukajmy też peelingów z kwasem salicylowym – zarówno on, jak i kwasy owocowe sprawiają, że warstwa zrogowaciałego naskórka staje się cieńsza, a ujścia gruczołów łojowych mniej się blokują.

Poza złuszczaniem dobry peeling powinien też działać przeciwłojotokowo oraz przeciwbakteryjnie, a także przeciwzapalnie – cerze trądzikowej poleca się więc także związki cynku.

Po zastosowaniu peelingu należy nałożyć krem nawilżająco-łagodzący, a dopiero po czasie aplikować inne lecznicze preparaty działające przeciwtrądzikowo.

Przykłady peelingów do cery trądzikowej: Myjący żel złuszczający – peeling Bioderma, cena: 49 zł/100 ml; Peeling kwasowy antytrądzikowy Bandi, cena: 54 zł/30 ml; Peeling kremowy Iwostin Purritin, cena: ok. 30 zł/40 ml.

Poznaj największe mity na temat trądziku!

Wieczorna pielęgnacja



Zapchane brudem, kurzem czy makijażem pory to zabójstwo dla cery trądzikowej – wymaga ona szczególnej troski także wieczorem. Po całym dniu przed pójściem spać (a najlepiej po powrocie do domu) konieczne jest jej oczyszczenie. Do demakijażu nie powinno się jednak używać zwykłego mydła, lecz specjalnie przeznaczonych do tego produktów, np. w postaci żelu, lekkiej emulsji bądź pianki.

Ważne jest także to, w co wycieramy mokrą twarz – unikajmy ręczników stosowanych do całego ciała, które podrażniają skórę i mogą przyczyniać się do roznoszenia zmian trądzikowych. Najlepiej sięgajmy po jednorazowe ręczniki papierowe lub ściereczki czy małe ręczniki przeznaczone tylko do osuszania buzi.

Pamiętajmy, że nie powinno się walczyć z zaostrzonym trądzikiem na własną rękę. Pierwszy krok do zwalczenia zmian na skórze to konsultacja z dermatologiem, który dobierze dla nas odpowiednie leczenie.

Reklama

Jak prawidłowo oczyszczać cerę trądzikową?