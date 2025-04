Kremy Pharmaceris – dermokosmetyki antyoksydacyjne

Walka z wolnymi rodnikami to dziś jedno z podstawowych zadań pielęgnacji przeciwstarzeniowej – uszkodzenia oksydacyjne prowadzą bowiem do zmian DNA, osłabiają strukturę i gęstość skóry oraz niszczą barierę naskórkową. Zastosowanie skutecznych antyoksydantów jest szczególnie ważne w wypadku cery problemowej – wrażliwej, z trądzikiem różowatym czy naczynkowej, której prawidłowe funkcjonowanie jest zaburzone i wolne rodniki sieją w niej prawdziwe spustoszenie.

Wiele mówi się na temat roli antyoksydantów w segmencie anti-aging, mniej o tym, jak są ważne w codziennej pielęgnacji cer problemowych. Mechanizmy obronne np. skóry wrażliwej, przesuszonej czy naczynkowej, są słabsze, a jednocześnie na skutek schorzeń skórnych maleją naturalne zdolności antyutleniające organizmu, wobec czego wskazane jest dodatkowe wsparcie z zewnątrz – pielęgnacja ochronna bezpiecznymi dermokosmetykami.

Działanie wolnych rodników

Materiał genetyczny wszystkich organizmów narażony jest na działanie czynników mających zdolność modyfikacji chemicznej struktury DNA. Należą do nich przede wszystkim wolne rodniki generowane m.in. wskutek działania promieniowania ultrafioletowego czy też zanieczyszczeń powietrza oraz przez różnorodne substancje chemiczne.

Głównymi uszkodzeniami DNA pojawiającymi się w wyniku działania promieniowania UV są uszkodzenia oksydacyjne oraz tzw. fotouszkodzenia. Promienie UVB i UVA stymulują w naskórku wydzielanie interleukiny 1 pośredniczącej w powstawaniu reakcji zapalnej. W skórze właściwej dochodzi do zwiększonej syntezy i wzrostu aktywności metaloproteinaz rozkładających włókna kolagenowe, co doprowadza do zmniejszenia gęstości i utraty właściwości tkanki podporowej skóry.

Zarówno bezpośrednie działanie UV, jak i generowane przez nie wolne rodniki uszkadzają elementy bariery naskórkowej. Degradacji ulegają składniki cementu międzykomórkowego warstwy rogowej oraz zmniejsza się aktywność gruczołów łojowych. W przypadku cer suchych powoduje to pogorszenie bilansu wodnego skóry. Wolne rodniki uwalniane są zarówno w atmosferze, jak i wewnątrz komórek, np. w mitochondriach. Cząstki te działają jak bardzo agresywne utleniacze niszczące różne struktury skóry i naskórka. Wraz z wiekiem oraz w przebiegu różnych schorzeń skóry maleje sprawność systemów antyutleniających organizmu i skóra traci zdolność do samoregeneracji uszkodzeń.

Efektem stresu oksydacyjnego są także:

zaburzenie prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego skóry,

skurcz naczyń krwionośnych w skórze, zmniejszenie transportu tlenu i substancji odżywczych, zaburzenia mikrokrążenia,

większa zdolność do występowania łuszczycy – sprzyja pojawieniu się pierwszych zmian lub zaostrza objawy istniejącej choroby,

spowolnienie procesu gojenia się ran,

nasilenie objawów trądziku,

przyspieszenie wypadania włosów.

Obserwuje się zwiększoną utratę wody (TEWL), suchość skóry, podatność na podrażnienia i wrażliwość na czynniki środowiskowe oraz przyspieszone tworzenie się zmarszczek.

Wolne rodniki a cery naczyniowa i trądzik różowaty

Skórę naczyniową cechuje m.in. duża wrażliwość na czynniki środowiskowe (promienie UV, wolne rodniki, wiatr, wysoką temperaturę, niewłaściwą dietę). Stres związany z działaniem wolnych rodników wpływa na czynność naczyń krwionośnych skóry, które zmieniają swoją strukturę i funkcje. Przyczyny trądziku różowatego (rosacea) nie zostały dostatecznie wyjaśnione. Opisano szereg czynników, które prawdopodobnie u osób predysponowanych genetycznie mogą wywołać objawy choroby lub spowodować jej zaostrzenie.

Najnowsze doniesienia sugerują, że u podstaw wszystkich mechanizmów biorących udział w patogenezie rosacea leżą zaburzenia natury immunologicznej. Wśród mechanizmów powstawania trądziku różowatego za najistotniejsze uznano m.in. działanie reaktywnych form tlenu (ROS). Promieniowanie UV, generując ROS, aktywuje przekazywanie sygnałów w komórkach naskórka i uruchamia szereg reakcji, które wywołują stany zapalne w skórze.

Dermokosmetyki antyoksydacyjne

Skuteczne antyoksydanty to niezbędny składnik w dzisiejszej kosmetologii. Na rynku są już doskonałe przeciwutleniacze – ich skuteczność zależy jednak od aktywnych i stabilnych formuł, odpowiednich stężeń oraz otoczenia lub połączenia z innymi składnikami. Do najsilniej działających antyoksydantów, stosowanych we współczesnej kosmetologii, należą:

Tioprolina (tymonacyk) czyli kwas tiazolidyno-4-karboksylowy, jest metabolizowana do cysteiny, która wchodzi w skład białek włosów, naskórka, paznokci (białko keratyna) i glutationu. Glutation jest silnym antyoksydantem, umożliwia detoksykację i jest źródłem wielu istotnych w funkcjonowaniu organizmu metabolitów. Tioprolina pełni liczne funkcje w organizmie, stosowana doustnie działa przeciwmiażdżycowo, obniża stężenie lipidów we krwi, chroni wątrobę, nerki i serce przed stłuszczeniem, działa żółciopędnie, rozkurczowo, ochronnie na miąższ wątroby; poprawia strukturę i pobudza wzrost oraz regenerację naskórka, włosów i paznokci; posiada właściwości przeciwtrądzikowe i przeciwłuszczycowe.

(tokoferol) jest doskonałym inhibitorem wolnych rodników i antyutleniaczem. Witamina E łatwo wbudowuje się w struktury błony komórkowej i lipidów cementu międzykomórkowego naskórka i tam pełni funkcję naturalnego czynnika przeciwrodnikowego. Jest tzw. antyoksydantem pierwszorzędowym. Witamina C (antyoksydant drugorzędowy) neutralizuje wolne rodniki z cząsteczek witaminy E, dzięki czemu może ona na nowo je wychwytywać. Obie witaminy stanowią optymalnie działający duet zapobiegający uszkodzeniom skóry.