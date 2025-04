Efekty leczenia żylaków parą wodną/fot. Fresh PR

Żylaki – problem nie tylko estetyczny



Szacuje się, że niemal 50% Polek i 40% Polaków ma żylaki. Nie wszyscy jednak wiemy, że żylaki są nie tylko problemem estetycznym, ale również zdrowotnym.

– Żylaki klasyfikowane są jako choroba i już najmniejsze zmiany w postaci pajączków czy pojawienia się niebieskawych żył powinny zostać skonsultowane z lekarzem. Zmiany te mogą świadczyć o problemach z wydolnością układu krążenia. Żylaki powstają wtedy, gdy zastawki znajdujące się w żyłach tracą swoją szczelność i krew – zamiast wędrować w górę ku sercu – cofa się, przez co dochodzi do jej zastoju. To z kolei sprawia, że żyły stopniowo się poszerzają i stają się widoczne (nazywamy je wtedy żylakami) – wyjaśnia dr Wojciech Rybak, specjalista chirurg oraz flebolog z kliniki medycyny estetycznej Ars Estetica.

Oczywiście żylaków nie należy bagatelizować, ale na szczęście są to zmiany, które szybko możemy usunąć. Im wcześniej zgłosimy się do lekarza, tym łatwiej pozbędziemy się problemu i otrzymamy konkretne wytyczne, dzięki którym zminimalizujemy ryzyko nawrotów.

Warto wiedzieć, jakie istnieją sposoby usuwania żylaków. Niektóre z nich są nowatorskie i oferuje je jedynie kilka klinik w Polsce.

Skleroterapia



Skleroterapia jest obecnie jedną z najbardziej popularnych metod usuwania żylaków. Zabieg polega na wstrzyknięciu do niewydolnej żyły specjalnego płynu, który powoduje odczyn zapalny ścianek naczynia, co w efekcie prowadzi do zamknięcia jego światła. Mówiąc najprościej – żylak znika i zapada się, ponieważ krew nie może już przez niego przepływać.

Skleroterapię stosowano najpierw z powodzeniem w leczeniu zmian w przypadku małych naczyń krwionośnych. W tym celu wstrzykiwano preparat w postaci roztworu, czyli po prostu płynu. Jednak podawanie preparatu w postaci pianki sprawiło, że metoda ta dzisiaj jest również świetną propozycją w przypadku większych żylaków, także tych występujących na nogach.

Co więcej – skleroterapię zaczęto łączyć z innymi mało inwazyjnymi zabiegami, jak np. leczeniem laserowym i miniflebektomią, która jest zabiegiem chirurgicznym w skali mikro, często nie wymaga nawet zakładania szwów. Dzięki takiemu podejściu można osiągnąć dobre efekty leczenia w jeszcze krótszym czasie i co niezwykle ważne – bardzo indywidualnie dopasować wybór metody do potrzeb pacjenta.

O tym, jakie zabiegi zostaną wybrane, zdecydować można dopiero po wykonaniu szczegółowych badań diagnostycznych, ale warto wiedzieć, że skleroterapia nie jest już metodą stosowaną tylko przy leczeniu małych żylaków.

Leczenie żylaków parą wodną



Leczenie żylaków parą wodną to zabieg, który jest całkowitą nowością w Polsce, ale zapewne coraz więcej klinik będzie wprowadzało go do swojej oferty. Pytanie tylko czy warto, skoro skleroterapia i leczenie laserem przynosi tak dobre efekty?

– Leczenie żylaków parą wodną to zabieg, który poszerza możliwości bezinwazyjnego leczenia. Niektórych żylaków nie można usuwać laserowo, bo są zbyt płytko położone pod skórą albo mają zbyt kręty przebieg. Dzięki zastosowaniu pary wodnej, czyli zabiegu który nazywa się Steam Vein Sclerosis (SVS), możliwe jest usuwanie właśnie tych żylaków i co najważniejsze – jest to leczenie, które odbywa się szybko, praktycznie bez bólu i bez potrzeby rekonwalescencji oraz jest skuteczne – mówi dr Wojciech Rybak z kliniki Ars Estetica.

dr Wojciech Rybak/fot. Fresh PR

Steam Vein Sclerosis jawi się więc jako kolejna przełomowa metoda leczenia żylaków. Zabieg ten został opracowany we Francji i jedną z największych jego zalet jest to, że wystarczy jedna sesja, by usunąć każdy rodzaj żylaków, podczas gdy sesji skleroterapii musimy wykonać od 3 do 5 i metoda ta nie może być zastosowana w przypadku każdej niewydolności żylnej.

Laserowe leczenie żylaków



Laserowa operacja żylaków kończyn dolnych, znana również pod angielską nazwą jako metoda EVLT – EndoVenous Laser Treatment, była do tej pory największym konkurentem skleroterapii. Jest to zabieg skuteczniejszy niż skleroterapia (jeśli chodzi o zamykanie dużych naczyń żylnych – i w tych przypadkach bardziej skuteczny).

Nie wszystkie żylaki można usunąć metodą EVLT, więc często jest ona łączona właśnie ze skleroterapią, miniflebektomią oraz najnowszą metodą SVS.

Laserowe usuwanie żylaków jest zabiegiem o podobnie niskiej inwazyjności jak leczenie parą wodną. Zabieg nie wymaga hospitalizacji i już następnego dnia możemy powrócić do naszej normalnej aktywności. Metoda EVLT wydaje się być idealnym wyborem dla osób, które mają niewydolność dużych żył.

Który zabieg wybrać?



Przed zabiegiem niezbędna jest diagnostyka, ponieważ tylko na tej podstawie lekarz może przedstawić pacjentowi najbardziej odpowiednie propozycje. W przypadku leczenia niewydolności żylnych niezbędne jest zbadanie nie tylko widocznych żylaków, ale również żył, które są dookoła nich.

Badanie to nazywa się USG dopplerowskim, jest zupełnie bezinwazyjne i pozwala ocenić lekarzowi przepływ krwi w poszczególnych tętnicach i żyłach. Dopiero wtedy możliwe będzie zaproponowanie konkretnych rozwiązań, a jak już wspominaliśmy – bardzo często metody są łączone, by uzyskać najlepsze efekty. Zawsze najlepiej jednak wybierać najmniej inwazyjne zabiegi.

Dla wielu osób na pewno kluczowym kryterium wyboru będzie cena zabiegu, dlatego warto zapytać lekarza o to, ile sesji jest koniecznych, by całkowicie wyleczyć żylaki. Może się bowiem zdarzyć tak, że zabieg, który jest droższy, jest również bardziej skuteczny i w efekcie okaże się, że wcale nie jest zabiegiem, za który zapłacimy najwięcej.

Profilaktyka, czyli jak uniknąć żylaków?

Chociaż żylaki bardzo często są wynikiem obciążeń genetycznych, to jednak nie powinniśmy zapominać o profilaktyce.

Na powstawanie żylaków narażone są przede wszystkim osoby otyłe, prowadzące siedzący tryb życia lub palące papierosy. Na pracę układu krążenia źle wpływają wysokie temperatury, więc lepiej zrezygnować z sauny i gorących kąpieli. Zamiast tego możemy udać się basen czy spacerować.

Bardzo istotną sprawą, jeśli chodzi o profilaktykę, jest kompresjoterapia, czyli noszenie odpowiedniej uciskowej bielizny (rajstop, podkolanówek, pończoch). Te wyroby medyczne są tak skonstruowane, by największy ucisk wywierały na kostkę, a najmniejszy na udo, dzięki czemu usprawniony zostaje odpływ krwi z żył.

Wyroby wykorzystywane do kompresjoterapii posiadają różne klasy ucisku, więc o ich wyborze również powinien decydować lekarz.

