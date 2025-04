Skłonność do powstawania siniaków oraz rozszerzające się, pękające naczynka mogą dotyczyć każdego typu cery, jednak najbardziej narażone są na nie osoby z delikatną, cienką, wrażliwą i skłonną do alergii skórą. Zdrowy tryb życia oraz odpowiednia pielęgnacja mogą złagodzić objawy i nie dopuścić do powstawania kolejnych pajączków.

W trosce o zdrową i piękną skórę marka FLOSLEK PHARMA rozszerzyła cieszącą się wielką popularnością linię kosmetyków ARNICA, przeznaczoną do pielęgnacji skóry naczynkowej, płytko unaczynionej oraz skłonnej do zaczerwień, o preparat żel arnikowy Forte.

Nowy produkt jest wzmocnioną wersją żelu z arniką (ma więcej ekstraktu z arniki 7% oraz dodatkowo ekstrakt z aceroli 3% i Troxerutin 0,2 %). Kosmetyk przeznaczony jest do intensywnej pielęgnacji skóry naczynkowej, skłonnej do podpuchnięć i zaczerwienień, a także pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu z widocznymi cieniami i rozszerzonymi naczynkami. Zapewnia wyjątkowo skuteczne działanie obkurczające, wzmacniające i uszczelniające naczynka krwionośne. Zmniejsza także zasinienia skóry. Kosmetyk idealnie sprawdzi się więc w pielęgnacji ciała, zwłaszcza w przypadku pojawienia się siniaków czy stłuczeń ŻEL ARNIKOWY FORTE zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia, poprawia napięcie i elastyczność skóry.

Preparat zawiera wysokie stężenie ekstraktu z arniki górskiej (7%), która zmniejsza kruchość i łamliwość naczynek krwionośnych, likwiduje zaczerwienienia skóry i łagodzi podrażnienia oraz poprawia mikrokrążenie krwi.

Troxerutyna to aktywna forma rutyny, popularnie zwana witaminą P wzmacnia, uszczelnia i uelastycznia ścianki naczynek krwionośnych. Przynosi ulgę podpuchniętej i podrażnionej skórze. Ekstrakt z aceroli jest z kolei bogaty w witaminę C. Rozjaśnia skórę, przyspiesza odnowę komórkową i regenerację naskórka. Stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, a także ma silne działanie nawilżające i kondycjonujące.

Dzięki stosowaniu ŻELU ARNIKOWEGO FORTE, ustępowanie zasinień zostaje przyspieszone średnio o 2,4 raza. Odczuwalna jest natychmiastowa ulga i ukojenie dla zaczerwienionej, podrażnionej, podpuchniętej skóry. Skóra wokół oczu natomiast zostaje idealnie nawilżona i staje się elastyczna.

Badania potwierdzają:

Zmniejsza zasinienia skóry średnio o 26% po 1 tygodniu stosowania oraz o 39% po 4 tygodniach stosowania.

Zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia – wzrost o 38% po 4 tygodniach stosowania.

Poprawia napięcie i elastyczność skóry – średnio o 6% po 4 tygodniach stosowania.

Działanie potwierdzone badaniami aparaturowymi i aplikacyjnymi. Testy prowadzono przez 4 tygodnie na grupie probantów w wieku 30-59 lat.

Osoby o skórze naczynkowej powinny, oprócz stosowania właściwych kosmetyków, zwrócić szczególną uwagę na dietę oraz tryb życia. Używki, spożywanie ostrych potraw, stres, intensywny wysiłek czy częste korzystanie z sauny i solarium zdecydowanie nie są korzystne. Naczynka w takiej skórze są zazwyczaj bardziej rozszerzone i mniej elastyczne, wolniej reagują na bodźce i nie zawsze obkurczają się.

Bardzo duży wpływ mają także uwarunkowania genetyczne, działanie hormonów, nadciśnienie tętnicze. Niestety, dolegliwość ta nasila się z wiekiem, gdy pogarsza się mikrokrążenie i zmniejsza się w skórze ilość produkowanego kolagenu. Dlatego osoby z niechcianym rumieńcem powinny szczególnie zadbać o swoją skórę, mówi dr Henryka Dąbrowska, ekspert FLOSLEK oraz lekarz Centrum Dermatologii Estetycznej i laserowej Viva Derm.

ŻEL ARNIKOWY FORTE to idealny kosmetyk do pielęgnacji skóry naczynkowej, która nadmiernie reaguje na czynniki zewnętrzne. Kompleksowa pielęgnacja skóry powinna wzmacniać naczynia krwionośne, łagodzić podrażnienia i likwidować zaczerwienienia. Dlatego sięgając po preparaty do pielęgnacji należy zwrócić szczególną uwagę na ich skład, bo tylko właściwie dobrany da nam gwarancję sukcesu w walce z „pajączkami”.